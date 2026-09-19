Adiós al polvo y las huellas: la guía definitiva para dejar tu Smart TV impecable sin arruinar el panel

Limpiar el televisor puede parecer una tarea sencilla, pero un movimiento en falso o el uso de un material inadecuado pueden arruinar de forma permanente los delicados paneles modernos. Para mantener el equipo reluciente y libre de suciedad, lo primero que se debe hacer es desenchufarlo por completo de la corriente eléctrica, garantizando así la seguridad antes de manipular cualquier superficie.

No se deben usar toallas de papel, pañuelos ásperos o productos químicos agresivos, ya que pueden dejar marcas permanentes o desgastar la superficie

Para llevar a cabo la limpieza de manera correcta, los elementos esenciales son un paño de microfibra en óptimas condiciones, un pulverizador y agua destilada. En caso de enfrentar manchas más rebeldes o marcas de grasa, se puede preparar una solución casera mezclando partes iguales de agua destilada y vinagre blanco, o bien recurrir al truco de añadir unas gotas de aceite vegetal o de jojoba para remover la suciedad persistente sin maltratar el recubrimiento antirreflejo.

El paso a paso para una limpieza perfecta

Apagar y desconectar el aparato para prevenir cualquier tipo de accidente eléctrico.

Humedecer levemente el trapo de microfibra elegido, cuidando que nunca quede empapado para impedir que los líquidos se filtren hacia el interior del equipo.

Deslizar el paño de forma delicada sobre la pantalla utilizando movimientos circulares y constantes, partiendo siempre desde el centro hacia las zonas periféricas para repartir la presión de manera equitativa.

Secar por completo la superficie con una segunda franela seca y limpia antes de volver a encender el dispositivo.

Un truco extra consiste en limpiar primero los bordes y los marcos del televisor, donde el polvo suele acumularse, antes de pasar al centro de la pantalla

Errores comunes y recomendaciones clave

Los expertos en mantenimiento aconsejan desechar por completo las servilletas de papel, los pañuelos descartables o las sustancias químicas abrasivas como el alcohol puro y el amoníaco, ya que desgastan el material y dejan rayas imborrables. Asimismo, resulta muy útil dedicarle unos minutos previos a los marcos, las ranuras de ventilación y los botones utilizando una brocha de cerdas suaves o un hisopo, logrando así que el polvo acumulado no vuelva a ensuciar el visor apenas se termine el trabajo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA