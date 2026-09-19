Adiós al polvo y las huellas: la guía definitiva para dejar tu Smart TV impecable sin arruinar el panel
El método casero y seguro para devolverle el brillo al centro de entretenimiento de tu casa sin correr riesgos de rayones
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Limpiar el televisor puede parecer una tarea sencilla, pero un movimiento en falso o el uso de un material inadecuado pueden arruinar de forma permanente los delicados paneles modernos. Para mantener el equipo reluciente y libre de suciedad, lo primero que se debe hacer es desenchufarlo por completo de la corriente eléctrica, garantizando así la seguridad antes de manipular cualquier superficie.
Para llevar a cabo la limpieza de manera correcta, los elementos esenciales son un paño de microfibra en óptimas condiciones, un pulverizador y agua destilada. En caso de enfrentar manchas más rebeldes o marcas de grasa, se puede preparar una solución casera mezclando partes iguales de agua destilada y vinagre blanco, o bien recurrir al truco de añadir unas gotas de aceite vegetal o de jojoba para remover la suciedad persistente sin maltratar el recubrimiento antirreflejo.
El paso a paso para una limpieza perfecta
- Apagar y desconectar el aparato para prevenir cualquier tipo de accidente eléctrico.
- Humedecer levemente el trapo de microfibra elegido, cuidando que nunca quede empapado para impedir que los líquidos se filtren hacia el interior del equipo.
- Deslizar el paño de forma delicada sobre la pantalla utilizando movimientos circulares y constantes, partiendo siempre desde el centro hacia las zonas periféricas para repartir la presión de manera equitativa.
- Secar por completo la superficie con una segunda franela seca y limpia antes de volver a encender el dispositivo.
Errores comunes y recomendaciones clave
Los expertos en mantenimiento aconsejan desechar por completo las servilletas de papel, los pañuelos descartables o las sustancias químicas abrasivas como el alcohol puro y el amoníaco, ya que desgastan el material y dejan rayas imborrables. Asimismo, resulta muy útil dedicarle unos minutos previos a los marcos, las ranuras de ventilación y los botones utilizando una brocha de cerdas suaves o un hisopo, logrando así que el polvo acumulado no vuelva a ensuciar el visor apenas se termine el trabajo.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA