San Valentín: las mejores películas y canciones para el Día de los Enamorados

escuchar

El próximo 14 de febrero es San Valentín, Día de los Enamorados, y seguramente millones de parejas en todo el mundo celebrarán con películas o canciones que tengan al amor como tema principal.

Este día, que la liturgia religiosa asignaba a la celebración de San Valentín, es una oportunidad ideal para conectar con esta emoción, ya que, aunque no se tengan todas las certezas sobre la vida de la figura que inspiró la fecha, sí se sabe que su historia estuvo atravesada por el amor. Además, desde que la Iglesia Católica descartó su fiesta, esta viró en una celebración laica que es festejada en buena parte del mundo occidental, incluida la Argentina.

Compartir una canción o un film con la persona amada es una experiencia íntima y reconfortante, donde sobran las opciones, ya que tanto el séptimo arte como la música tienen a este sentimiento inabarcable como uno de sus tópicos recurrentes. Por eso, no hay mejor manera de reflexionar sobre el amor que uno siente que a través del reflejo de las propias emociones en una trama o letra donde se narre algo similar.

Las mejores películas para ver en San Valentín

Cuando Harry Conoció a Sally

La directora Nora Ephron y la actriz Meg Ryan hicieron grandes cosas por el cine romántico de los 90, con películas como Sintonía de amor (Sleepless in Seattle, 1993) y Tenés un email (You’ve got Mail, 1998), pero todo comenzó con Cuando Harry conoció a Sally (When Harry Met Sally, 1989).

En esta película, Meg Ryan y Billy Crystal interpretan a una pareja que pasa del odio al amor en el transcurso de un film, una mezcla de reproches que decantan en una de las declaraciones de amor más memorables del cine moderno. Culmina, claro, con un gran beso, robado a las probabilidades por lo incompatible de la pareja.

Medianeras

Esta película argentina del 2011 busca retratar la inevitabilidad del amor. El primer largometraje de Gustavo Taretto cuenta la historia de Martín y Mariana, dos jóvenes que viven en la Ciudad de Buenos Aires y siempre están a punto de encontrarse.

Ambos tienen su bagaje emocional de fobias que dificultan sus relaciones con otras personas y los hacen sentir algo desamparados, solos en el mundo. Pero la certeza (o el deseo) del espectador de juntarlos es más fuerte que su probable separación, lo que le da a esta película una pátina romántica que hará sentir a las parejas que quienes tienen que encontrarse, finalmente lo harán.

Un lugar llamado Notting Hill

El beso de Julia Roberts que recibe inmóvil un tieso Hugh Grant en el principio de Un lugar llamado Notting Hill (Notting Hill, 1999) es una escena ineludible del cine romántico. Esta película, que muestra la transversalidad social del amor, involucra a William (Hugh Grant), un librero en el conocido barrio londinense, y Anna Scott (Julia Roberts) una estrella de Hollywood, que tienen un encuentro casual.

Aquel primer beso tiene mucho de lo que hace bello ese tipo de encuentros: mientras William vuelve resignado al living le tocan el timbre, y del otro lado está Anna, ya con lentes de sol para no ser reconocida por los fans, que le dice que se olvidó una bolsa. La despedida se estira, y cuando se ven frente a frente por segunda vez, ella no duda y le estampa un beso, robado aunque el personaje de Grant lo esperaba desde siempre.

Las mejores canciones para el Día de los Enamorados

Something - George Harrison

Este éxito del último disco grabado por The Beatles, Abbey Road, narra a la persona amada desde una perspectiva de embelesamiento total. La progresión de acordes es etérea como el amor mismo, y su letra nunca alcanza a poder precisar que es aquel “algo” que dispara la pasión, parte del misterio indescriptible de este sentimiento.

Seguir viviendo sin tu amor - Luis Alberto Spinetta

Una de las canciones de amor más icónicas del rock nacional, “Seguir Viviendo sin tu Amor” es una referencia ineludible para celebrar el Día de los Enamorados con la voz inconfundible de Luis Alberto Spinetta. La letra está llena de imágenes poéticas, como es costumbre en El Flaco, y dejó frases memorables como “no me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel”, que narran la imposibilidad que a veces sentimos de imaginar la vida sin la persona amada.

The 1 - Taylor Swift

“The 1″ abre el disco Folklore de la artista norteamericana planteando una dimensión de amor que a algunos les tocará sentir este Día de los Enamorados, aunque no sea en pareja: aquella atravesada por el recuerdo de alguien con quien se podría haber tenido una gran historia, que por distintos motivos no prosperó, y las fantasías que dicho vacío generan en las personas. En un día que busca celebrar el amor, también es positivo abrazar este aspecto algo más agridulce de este sentimiento, que Swift exalta en líneas como “sabés que las mejores películas de todos los tiempos nunca fueron hechas”.

LA NACION