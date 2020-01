La temporada capricorniana terminó pero sigue en algunos planetas, lo que nos puede ayudar a pensar cómo encarar lo que queda del primer mes del año Crédito: Shutterstock

Vera Picabea SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de enero de 2020 • 15:38

Si bien el Sol ya terminó su recorrido por Capricornio, todavía se siente su presencia por los tránsitos de Saturno, Júpiter y Plutón por este signo. Esto implica energía capricorniana disponible para que todos y todas la sintonicemos y aprovechemos. Aclarémoslo rápido: puede suceder más allá de que tengamos o no en nuestra carta natal esta vibración capricorniana, porque estos movimientos planetarios configuran fuertemente el clima astrológico actual. Si es temporada de lluvias, salimos con paraguas. Si es temporada de Capricornio: ¿qué hacemos? Para saberlo, es necesario hacer una breve caracterización sobre qué significa Capricornio en la secuencia del zodíaco.

Capricornio es el décimo signo, viene después de los tiempos sagitarianos -aquellos de resolución del conflicto, en los que se encuentra sentido a una situación hostil y se la trasciende-. Es el punto más alto del mandala zodiacal: la culminación del camino personal que inició su recorrido en Aries. En Capricornio la energía se concentra de modo determinado para llegar a la meta individual.

Practicidad y objetivos claros

Capricornio pertenece al elemento tierra y como tal es un signo muy práctico, concreto. Comparte con Tauro y Virgo el ritmo lento de la tierra, con una fuerte idea de proceso. Primero, Tauro percibe que la naturaleza es cíclica, luego Virgo analiza su funcionamiento para organizarse metódicamente; y finalmente, en Capricornio aparece una idea concreta del tiempo y su duración, que le permite usarlo como su más valioso recurso. Su cualidad diferencial es ser la tierra hacedora y ambiciosa, con gran capacidad de construir paulatinamente a partir de su esfuerzo y trabajo. Por eso, los capricornianos saben que para alcanzar los objetivos hay que sostener y perseverar en su tarea. Suelen ser muy trabajadores y comprometidos con sus responsabilidades, al punto que parecería que no les interesa disfrutar de los placeres mundanos o bien que todo lo relacionado con el descanso los puede hacer sentir mediocres y vagos. Es interesante entenderlo energéticamente, porque para el capricorniano lo importante es cumplir con sus objetivos: nada los distrae. Al mismo tiempo, pueden pasarse de autosuficientes al punto de llegar al estoicismo rígido. Otra característica de este signo se entiende a partir de su planeta regente, Saturno. En la astrología, Saturno se asocia al deber ser y los mandatos sociales. De ahí que un rasgo capricorniano es ser muy cumplidores con los modelos sociales, al punto de a veces dejarse llevar por el deber ser y una idea muy fuerte de "lo correcto", "lo que corresponde". Es más, pueden volverse muy baja líneas de "hacer lo que se debe" (con los otros, pero también con ellos mismos, son muy exigentes). También pueden ser muy realistas y sensatos porque son pragmáticos, saben discernir y evaluar.

Es un buen momento para ponerse objetivos, conocer nuestras limitaciones y disciplinarnos Crédito: Shutterstock

Comprometernos pero con calma

Entonces, para el resto de los mortales, ¿cómo sintonizar la propuesta de la temporada de Capricornio? Capricornio nos propone un tiempo de evaluación y maduración con sentido de realidad. Si Capricornio sabe trabajar para cumplir con objetivos a largo plazo, es un momento valioso para comprometernos con metas y proyectos conociendo que los logros llevarán tiempo, paciencia y esfuerzo. La temporada de Capricornio es buen momento para disciplinarnos y determinar qué queremos construir. No es momento de quejas, es momento de hacernos cargo y trabajar, esforzarnos. Si Capricornio sabe trabajar, su temporada es una buena oportunidad para reconectar con nuestra profesión, nuestra disciplina. Aprovechemos para intentar contagiarnos de esa capacidad innata de alcanzar resultados, porque después viene la satisfacción de la tarea cumplida. Por otro lado, como Capricornio tiene una tendencia al juicio extremo, vale la pena la advertencia y acompañar el proceso con calma, evitando un juicio severo, que condena y juzga con rigidez si algo no resulta como era esperado. Para eso, ayuda confiar en que hay tiempo suficiente para desarrollar y construir.

Atención a la frustración

A su vez, si una temática capricorniana es la responsabilidad, es un momento valioso para preguntarnos si si queremos seguir haciéndonos cargo de esos asuntos. La energía de Capricornio nos habilita para entrar en contacto con nuestros límites, nuestras taras. También permite ponerle límite a lo insostenible; dejar a un lado lo que ya no queremos más. En la astrología, Capricornio se vincula con la columna vertebral, los huesos porque es energía de sostén y estructura. En sintonía, otra posibilidad para esta temporada es conectar con nuestro cuerpo, trabajar con nuestros dolores musculares, reflexionar qué pesos estamos cargando de más. Vale preguntarnos qué sostenemos, por qué y a qué costo. También es bueno saber que puede haber una sensación de impotencia y carencia porque los tiempos capricornianos nos evalúan, nos exigen y pueden traer dificultades o generar muchísima frustración si sentimos que no estamos haciendo lo que deberíamos. Frente a eso, vale la pena pedir apoyo y una dosis de humildad: a veces todo no se puede. Otra clave es no compararnos con los resultados de quienes tenemos al lado: cada uno tiene su tiempo, y su modo de funcionamiento. Lo mismo vale para los modelos y mandatos sociales: que no sean algo que nos oprima, y no seamos más papistas que el papa en un momento en el cual los mandatos sociales están siendo puestos en cuestión.

Sin dudas, el clima astrológico de Saturno, Júpiter y Plutón por Capricornio puede ayudarnos para madurar nuestros compromisos, hacernos cargo de nuestra energía, nuestra voluntad y accionar. Capricornio tiene que ver con la realidad, con lo inexorable: somos responsables de lo que hacemos.