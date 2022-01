Se cumplen 116 años del nacimiento de Albert Hofmann, el descubridor del LSD

El 11 de enero de 1906 nació el reconocido científico Albert Hofmann en Baden, Suiza, destacado por su trabajo original y sin precedentes con la quitina, cuya sintetización lo llevó a descubrir el ácido lisérgico y a experimentar sus efectos.

Hofmann realizó sus estudios y doctorado en Zúrich, donde comenzó a trabajar con la degradación de la quitina. Esta sustancia se encuentra en la composición de los caparazones, alas y garras de insectos, crustáceos y otros animales.

En 1929, Hofmann comenzó a trabajar en el departamento químico-farmacéutico de los laboratorios Sandoz, actualmente Novartis. La decisión de ejercer su profesión allí se basaba en el deseo de operar con productos naturales, al contrario de la mayoría de estos establecimientos.

En 1938 logró sintetizar la quitina, siendo la primera persona en hacerlo en la historia. Años más tarde, comenzó a experimentar con este compuesto para derivar en un nuevo concentrado denominado LSD.25.

El descubrimiento de los efectos psicotrópicos se dio mientras purificaba y cristaliza el LSD-25. Al tocar la sustancia pudo percibir una serie de sensaciones atípicas. En sus anotaciones describió el efecto de esta droga como mareo, intoxicación no desagradable, imaginación sobreestimulada. Escribió la visualización de dibujos fantásticos, formas con dinámica de caleidoscópicos.

Tres días más tarde Hofmann decidió consumir 250 microgramos de LSD, lo que llevó a experimentar efectos de mayor grado. En esta ocasión, sentía una gran dificultad para hablar y requirió que lo acompañen hasta su casa para llegar seguro.

Aquel día pudo percibir una notable distorsión de su vista. Observaba formas onduladas en cualquier objeto que fijara la atención. Hofmann no entendía lo que sucedía y quienes lo acompañaban describieron el momento como preocupante. Fue asistido por un médico que pudo constatar que no sufrió complicaciones en su salud.

Hofmann continuó sus estudios con el LSD entre 1950 y 1960 en distintos departamentos universitarios de Psicología, entre los que se encontraba la Universidad de Berkeley, donde trabajó junto a Timothy Leary hasta que el gobierno prohibió el LSD.

Hofmann continuó sus estudios de derivados naturales en Sandoz, incursionó en nuevos elementos para el descubrimiento de sustancias alucinógenas y trabajó con setas y plantas mexicanas utilizadas por los mexicas y mayas, hasta que en 1958 consiguió sintetizar la psilocibina.

Hofmann, además, mostró interés en la Rivea corymbosa, cuyas semillas poseen una estructura psicoactiva similar al LSD, denominada amida de ácido D-lisérgico (LSA).

Luego del descubrimiento del LSD, Hofmann consumió esta sustancia cientos de veces y denominó este suceso como lo mejor que había realizado en su vida. No obstante, en sus estudios destacaba la importancia del respeto de este activo poderoso, ya que su uso indebido podría resultar peligroso.

Hofmann falleció en Basilea, el 29 de abril de 2008. Fue nombrado miembro del Comité del Premio Nobel, la Academia Mundial de Ciencias, la International Society of Plant Research y la American Society of Pharmacognosy. El diario británico The Telegraph le otorgó el primer puesto en el ranking de los 100 mayores genios vivos del 2007.