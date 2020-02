El video protagonizado por Cynthia Nixon ya tiene más de 2 millones de reproducciones Crédito: Instagram Girls Girls Girls

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2020 • 19:00

Una impactante pieza audiovisual que expone las contradictorias exigencias que enfrentan a diario las mujeres se hizo viral en las últimas horas. El video, publicado por la revista Girls Girls Girls Magazine, ya tiene más de 2 millones de visualizaciones solo en la publicación original.

Cynthia Nixon, la actriz estadounidense conocida por interpretar a Miranda Hobbes en Sex and the City es la protagonista del video de casi tres minutos de duración, que trata temas como la sexualidad, la maternidad y los estereotipos de belleza.

"Sé una dama, dijeron. Tu falda es muy corta, tu blusa es muy pequeña. No muestres tanta piel. Cúbrete. Deja algo a la imaginación. Sé sexy, sé seductora. No seas tan provocativa. Viste de negro. Usa tacos. Estás muy vestida. Estás muy desvestida ¡Te ves descuidada! Sé una dama, dijeron. No seas muy gorda. No seas muy flaca. Come. Adelgaza. Deja de comer tanto. Pide una ensalada. No comas carbohidratos. No pidas postre. Ponte a dieta. ¡Por Dios, pareces un esqueleto! ¿Por qué no comes? Te ves demacrada. Pareces enferma. A los hombres les gustan las mujeres con algo de carne", dice Nixon en el inicio del video.

Mientras la actriz avanza en el relato, su imagen se intercala con escenas de la película My Fair Lady (1964) de Audrey Hepburn y con imágenes de celebridades como Rachel McAdams, la cantante y actriz Vanessa Hudgens, la modelo Georgia Jagger y la actriz Rose McGowan, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra los abusos sexuales en Hollywood tras denunciar al exproductor Harvey Weinstein con el movimiento #MeToo. Además, aparece durante unos segundos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su mujer Melania.

"No llames la atención. No trabajes hasta tarde. No hagas bromas sucias. No sonrías a extraños. No salgas de noche. No confíes en nadie. No digas que sí. No digas que no", remata el video, que se basa en un texto de la joven escritora Camille Rainville que ya fue traducido a más de 15 idiomas.