En la mayoría de las oportunidades, las anécdotas que se presentan en la vida surgen de manera inesperada y por diversas casualidades. Desde escenarios conmovedores hasta noticias insólitas, todo lo que ocurre queda en los recuerdos de cada persona y muchos toman la decisión de darlos a conocer en las redes sociales. En sintonía con este tema, en los últimos días un hecho que surgió en Bucarest, Rumania, se volvió viral y llamó la atención de cientos de usuarios. ¿El motivo? La peculiar actitud que tuvo un animal salvaje cuando se encontró a pocos metros de distancia con una familia que viajaba en su auto.

Con total tranquilidad, nada más y nada menos que un oso grizzly saludó a los pasajeros de un auto que lo dejó cruzar en la ruta y siguió con su camino como si nada hubiera pasado, a excepción de los protagonistas, quienes se mostraron anonadados por su reacción.

El video del oso que se volvió viral

El video del momento, publicado por el medio El Español, muestra cómo el vehículo le dejó libre el paso al animal para poder circular por la vía y llegar al bosque que rodeaba la ruta. Por dicha acción, el oso les agradeció de una peculiar manera: moviendo las garras de un lado a otro, a modo de saludo.

“El conductor redujo la velocidad para que el animal pudiera pasar, pero nunca imaginó el gesto que este tendría”, expresaron en la descripción de la publicación. El video, que trascendió en las redes, dio pie para que miles de usuarios opinen en lo que se refiere al suceso.

“Son muy tranquilos, yo he pasado por ahí y no pasa nada, solo hay que respetar su espacio y ya está. Los malos son los humanos que no sabemos respetar y cuidar la naturaleza”, expresó una usuaria. “Es más educado que muchas personas. Igualmente, parece más una actitud de esperar a que le tiren algo de comida que de saludar”, sostuvo un segundo. “Si puede te devora. Es un gesto por imitación”, alertó otro. “Tenemos tanto que aprender… Creo que son más personas que las propias personas. Un contacto así con la naturaleza es simplemente perfecto”, mencionó una joven.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en Instagram

Semanas atrás, una noticia relacionada también con osos llamó la atención de miles de personas: un zoológico en el este de China desconoció las acusaciones y rumores que circularon entre usuarios de que algunos de los animales que exhiben al público son personas disfrazadas. Dichas especulaciones surgieron a principios de agosto luego de que un extraño video que se grabó dentro del lugar se hiciera viral.

“Los osos malayos son más pequeños que otras especies y se ven diferentes, pero son reales”, indicó la cuenta oficial del Zoo de Hangzhou. “Algunas personas creen que me pongo de pie como una persona”, dice la publicación, que fue escrita desde el punto de vista del mamífero. “Parece que no me entienden muy bien”, agregaron.

Una captura del video donde se ve a un oso malayo parado sobre sus dos patas traseras Captura de Pantalla

Para cerrar, sumó. “Cuando se trata de osos, lo primero que viene a la mente es una figura enorme y un poder asombroso. Pero no todos los osos son gigantes”. El perfil oficial en Twitter de la ciudad asiática aprovechó, por su parte, para bromear sobre la cuestión: “¿Quién hubiera pensado que a los osos les gusta socializar? “.

Con el objetivo de disipar dudas, un empleado del zoológico reveló a AP que organizarán visitas para que reporteros puedan ver a estos animales de cerca.