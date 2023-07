Recorrió un bosque de Las Leñas y encontró algo que la dejó en shock: “El animal más peligroso de la montaña”

escuchar

Existen un sinfín de campañas de concientización sobre los riesgos que genera la contaminación en el medio ambiente. Sin embargo, hay muchas personas que hacen caso omiso sobre esta problemática y realizan prácticas desfavorables. En sintonía con este tema, en las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video en el que una joven visitó un bosque en Las Leñas, Mendoza, y mostró la gran cantidad de basura que dejan los turistas en la zona. La publicación generó un acalorado debate entre los usuarios, quienes expresaron varias opiniones al respecto. “Volví con bolsas repletas”, aseguró a LA NACION.

En un clip que publicó en su cuenta de Instagram @francesca_roca, la influencer hizo un descargo sobre lo que vivió en su visita al destino turístico. “Este lugar es increíblemente mágico, pero lo que hay en este bosque no lo van a poder creer. Acompáñenme… es realmente increíble”, expresó con un tono misterioso en el principio de la filmación que publicó en la plataforma virtual.

Mostró la basura que dejan en Las Leñas y se volvió viral

Acto seguido, mientras realizaba un paneo general de los envoltorios y elementos esparcidos por la naturaleza, agregó: “¿Y sí, qué creían? Nada más increíble que aún no hay conciencia y que sigamos arruinando el mundo, además de todo lo maravilloso que nos rodea”.

Como cierre, reveló que reunió una bolsa completa de basura en tan solo cinco minutos de recorrido. “¿Alguna vez viste un animal tan peligroso? Y está en todas partes. Podría mostrarles todos los lugares increíbles que estoy conociendo, pero creo que esta es la otra cara de la moneda que nadie muestra mucho aunque siempre está… Donde quiera que vayamos siempre está”, expresó en la descripción del posteo que rápidamente se viralizó.

Tras el descargo, y en diálogo con este medio, la joven aseguró que es habitual para ella encontrar basura en espacios rodeados de naturaleza: “Es potenciada la contaminación en zonas tan turísticas, pero yo, que suelo alejarme lo más posible de los lugares concurridos por mucha gente, de igual manera encuentro papeles y demás elementos sea donde sea”.

Respecto de lo que sintió al ver dicha escena en el bosque, dijo que principalmente vivió indignación. “Realmente cada vez se potencia porque estoy viendo qué muchas personas están cada vez más ciega de sus propios actos y sus consecuencias. Creo que hay una demencia en las acciones, usan demasiado el celular y ya no ven su alrededor. Ese día en Mendoza y todos los siguientes, volví con bolsas repletas de basura”, cerró.

En tan solo cinco minutos de recorrido, juntó una bolsa de basura Instagram

En tanto, el posteo en cuestión dio pie para que sus más de 40 mil seguidores opinen al respecto. “Esto es en cada rincón de la Argentina y el mundo, los políticos solo se hicieron millonarios, pero nunca corrigieron o realizaron acciones para frenarlo. Digamos basta”, criticó un joven.

“El ser humano es el habitante más destructivo del planeta. Hace un mes que estamos juntando basura en la ruta frente al campo donde vivimos, creo que debemos tomar conciencia”, sostuvo otra usuaria.

Asimismo, a pesar del carácter negativo del asunto, no faltaron los que le agradecieron por exponer esta situación y le dejaron mensajes positivos al respecto.

La joven mostró un bosque de Las Leñas y reveló la gran cantidad de basura que encontró Instagram

“Gracias por compartir la naturaleza siempre desde el amor, sin violencia ni enojo, pero transmitiendo respeto aunque aún pasen estas cosas. Bello aporte”; “La peor especie somos nosotros, yo levanto basura que veo y la selecciono, después la quemó así no anda dando vuelta, sé que no está bien pero la convierto en ceniza y la mezclo con la tierra para hacer abono… Prefiero hacer eso y no que termine en el basural”; “Ojalá muchos imiten esta acción que vos hiciste. Te felicito”, son algunas de las reacciones destacadas sobre este ítem en particular.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en Instagram Instagram

Con el acumulado de 780 “Me gusta” y miles de visualizaciones, el clip causó diversos sentimientos de angustia y enojo entre las personas. En la actualidad, Francesca se encuentra de paseo en otros puntos turísticos de la Argentina y muestra todos los pormenores de sus viajes en sus respectivas redes sociales.

Si bien por lo general comparte filmaciones relacionadas a información turística, lo cierto es que las imágenes que captó en Las Leñas provocaron un debate enriquecedor sobre un tema que debe tratarse en la sociedad.