escuchar

Alejarse de los seres queridos y armar las valijas con el objetivo de emigrar es uno de los momentos más complicados que muchos viven a lo largo del mundo y por un sinfín de razones. Desde aquellos que buscan una mejor economía, hasta los que abandonan todo para vivir en la naturaleza, la lista de motivos es amplia y está envuelta en un manto de angustia e incertidumbre. No obstante, hay algo en que todos los expatriados coinciden y es la gran felicidad que les genera reencontrarse con sus seres queridos tras permanecer distanciados por un largo tiempo. El caso de Marcela Colasso, una mujer que emigró a Italia con su familia y recibió la visita de su mamá, se convirtió en uno de ellos. En un video que compartió en TikTok, mostró cómo fue la peculiar reacción que tuvo su hijo al verla y rápidamente se volvió viral. En diálogo con LA NACION, dio detalles del conmovedor escenario y habló sobre las razones por las cuales tomaron la determinación de buscar un nuevo horizonte.

El clip que publicó en la plataforma virtual dejó a entrever la genuina actitud del niño cuando su abuela se bajó del ascensor que la llevaba al piso de su casa. Con un nudo en la garganta, capturó una anécdota que la hizo romper en llanto.

El video que emocionó a todos

Con leves sospechas, el hijo de la autora del video comenzó a preguntarle quién llegaba de visita. Ella le respondió que tan solo era una compañera del trabajo. Sin embargo, quien estaba detrás de la puerta, era nada más y nada menos que su querida abuela.

Con los ojos abiertos de par en par, una vez que la vio, rompió en llanto. “¡Abuela, abuela!”, le expresó. La mujer, por su parte, le dijo al oído: “¡Cómo te extrañé!”. Mientras abrazaba a su yerno, quien también quedó atónito cuando la observó, el niño saltó por el lugar y se tiró al suelo, muy feliz. “5 meses sin verla”, escribió en la descripción del posteo que compartió en la cuenta @unaargentinaenitalia_.

Tras la viralización, y en diálogo con LA NACIÓN, Marcela explicó que se mudó con su familia desde Buenos Aires hacia Europa en febrero de 2023 y que no veía a su mamá desde entonces. A finales de julio, y sin decirles nada, les dio una gran alegría.

“Ella vino de sorpresa. Mi papá se quedó en Buenos Aires trabajando. Ella nos extrañaba demasiado, por lo tanto, se vino sin avisar. Apareció con su equipaje en el bar donde trabajo, como si fuese una clienta. Casi me muero de la emoción”, relató.

Marcela junto a su familia Gentileza

Una vez que se pusieron al día, cuando terminó su turno de trabajo fueron a la casa donde estaban su esposo e hijo. “Los llamé y les dije que iba con una compañera del trabajo. Mi nene, cuando vio a la nonna, se emocionó mucho y por supuesto que yo también. Fue la mejor sorpresa”, detalló.

En cuanto a los motivos por los cuales emigró a Italia, hizo hincapié en el difícil contexto que se vive en la Argentina: “Además de que tengo ciudadanía, la situación social del país no daba para más. Mucha delincuencia y violencia. Lo hicimos pensando en el futuro de nuestro nene. Vendimos casi todo y empezamos de cero como si tuviéramos 20 años”.

Respecto de las ventajas y desventajas que ve hasta el momento como expatriada, comentó: “Se extraña mucho a la familia, acá estás solo. Del trabajo a casa y sin amigos por el momento. Mi nene por suerte ya tiene muchos amigos del colegio y de fútbol. Extraño mucho, pero aun así elijo quedarme acá porque caminamos tranquilos. No hay delincuencia, no hay inflación. El precio es alto, pero uno vive bien”.

Por otro lado, hizo foco en la repercusión que obtuvo su posteo y se mostró sorprendida: “Me gustó ver a la gente empatizando con mi hijo. Recibí muchos comentarios de amor, también algunos hate, pero a esos no les doy bolilla“, aclaró.

Marcela junto a su madre e hijo Gentileza

Tras dar detalles de su vida como emigrada, aportó un consejo

para todos aquellos que buscan vivir una experiencia similar. “Vengan preparados, mental y económicamente. Acá no conocés a nadie y no sos nadie, no sos el profesional que eras en la Argentina. Hay que venir mentalizado para encontrar ese trabajo que no hubieras hecho nunca en tu país. A mí me pasó. Es parte del volver a empezar. Además, hay que estar preparado, porque alquilar y estar los primeros meses sin trabajo implica un gasto. La clave es planificarlo más aún si vienen con niños. Para nosotros fue la clave de que nos esté saliendo todo bien”, concluyó.

En tanto la publicación, que cuenta con más de 70 mil reproducciones, se llenó de mensajes por parte de usuarios que celebraron el tan esperado reencuentro. “Llorar por extraños es mi pasión”, “Los abuelos son lo mejor que nos pasó en la vida” Y “Se nota lo que se extrañaban”, fueron algunos de los comentarios más destacados. Con más de 5 mil “Me gusta”, el clip se convirtió en un inesperado recuerdo del que, indudablemente, nunca se olvidarán.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en la publicación viral TikTok

En la actualidad, la familia aún se adapta a esta nueva rutina y, mientras tanto, disfrutan del tiempo libre para conocer el sitio que eligieron para vivir. Marcela también comparte contenido relacionado con su vida como emigrada en su Instagram @unaargentinaenitalia_, donde intercambia consejos y tips con sus seguidores.