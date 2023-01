Se encontró con 20 argentinos en Punta Cana y de pronto todos tenían algo en común: “Quebrados y todo...”

escuchar

“Somos el mejor país del mundo y les voy a contar por qué”, comenzó presentando el clip una joven llamada @militah_ en TikTok. En el storytime que se volvió viral, se encargó de relatar lo que le ocurrió cuando se encontró con 20 argentinos en una fiesta en Punta Cana y terminaron cantando el hit del Mundial.

“Estoy vacacionando con mi familia en Punta Cana y ayer me escribe una chica en donde me invita al Riu Party, que es una fiesta entre hoteles en donde me estoy quedando. Obvio le dije que sí, mis papás no querían salir, mi hermano tampoco, así que terminé saliendo con ella”, relató la chica mientras se la veía disfrutar de la playa.

“Cuestión que llego, le escribo y me viene a buscar a la entrada. Vamos a la barra y ahí conocemos a un salteño que estaba re loco. Nos preguntó si éramos argentinas y nos invitó al lugar donde estaba él con otros 20 argentinos. Vamos y nos presenta a todos”, continuó. “Cuando termina la fiesta, nos habíamos quedado todos los argentinos en el boliche y comenzamos a cantar ‘Muchachos’”, agregó dando a entender que la canción hit del Mundial de Qatar unió a todo el grupo.

“Al cantar esa canción nos dimos cuenta la cantidad de argentinos que éramos en el hotel. Después nos fuimos todos juntos a un boliche y copamos la calle”, comentó la chica y a la vez reforzó su relato con un video en donde se podía ver a mucha gente cantando el tema en la calle. “Terminé saliendo con una chica que no conocía, encontrándome con un montón de argentinos, todos yendo al boliche; la verdad es que somos el país más fiestero del mundo. Nos amo”, concluyó.

En el video, que acumula más de 1500 comentarios, la gente demostró su amor por el país: “No hay nada mejor para un argentino que otro argentino”, “Siento que nos llevamos mejor los argentinos cuando estamos en otro país y conocemos un argentino”, “Re gedes los argentinos, así quebrados económicamente y todo, igual nos vamos de vacaciones, jaja”, fueron algunos de los más destacados.

LA NACION