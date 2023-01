Es esposa de un repartidor y contó la verdad detrás del “pedido cancelado”: “Yo también quiero vivir eso”

escuchar

Una usuaria de las redes sociales, que aseguró ser la esposa de un repartidor de la aplicación de comidas Didi, reveló que en reiteradas ocasiones le cancelan pedidos, por lo que comen gratis.

Por medio de TikTok, la usuaria @denncii compartió el video donde se ve distintos alimentos que supuestamente le cancelan al repartidor. Dentro de los platos se encuentra: comida china, sushi, baldes de pollo KFC y hasta una torta de chocolate.

La llamativa revelación que hizo la mujer

“Mi marido trabaja en Didi y casi siempre le cancelan comida y nos la tragamos (SIC)”, se lee en el video. Hasta el momento, cuenta con 2.3 millones de reproducciones, más de 198 mil “Me gusta” y con diversos comentarios por parte de usuarios de la red social criticando el hecho.

“A mi me pasó que me canceló el Didi”, “A veces son mañosos los repartidores”, “¿Le cancelan? ¿O ellos mismos cancelan? Porque a mi me la cancelaron y cuando pago con tarjeta siempre hacen lo mismo ellos la cancelan”, “Yo también quiero vivir ese sueño”, son algunas reacciones de usuarios.

El Universal (México)