Se enfrentó “cara a cara” con un tiburón y logró sacarle una foto desde un ángulo jamás visto

Instantes de tensión, susto y sorpresa vivió un hombre de Southampton, Reino Unido. En medio de un viaje por el Océano Atlántico, se topó con un tiburón blanco y capturó el momento a través de varias postales que compartió en las redes sociales.

Se trata de Jack Jarvis, un soldado que recaudó más de 62.000 euros gracias al récord mundial que alcanzó: remó 4500 millas náuticas, entre Portugal y Miami, durante 111 días. Si bien a partir del inicio en el que zarpó, desde la costas del sur de Europa, en diciembre del 2021, todo se llevó a cabo con normalidad, Jarvis experimentó algo que nunca imaginó: encontrarse de cerca con un tiburón.

Jack Jarvis logró un récord después de remar a través del Atlántico, desde Portugal hasta Florida BBC J

En declaraciones con el medio Daily Star, el joven de 28 años aportó más detalles de lo que sucedió y habló sobre su viaje. “Vi una vida salvaje increíble… un marlín, un tiburón. Era un tiburón oceánico de punta blanca. Estaba remando. Vi una aleta en el agua, fue casi como un momento de Tiburón, realmente emocionante”, introdujo en relación con la mítica película del año 1975.

Sobre el contacto que tuvo con el animal marino, relató: “Estaba cerca de mi bote, Metí la mano con mi Go Pro y obtuve algunas buenas fotos de él. Todos me decían ‘estás loco’”. Si bien es consciente de que su acción no fue de las más seguras, aclaró: “Pensé que mientras podía vigilarlo y no perderlo de vista, me sentía bastante seguro porque pensé que si se acercaba más de lo que me gustaría, simplemente sacaría mi mano del agua”.

Por otro lado, Jarvis explicó que el tiburón lo rodeó durante 5 o 10 minutos, y luego se retiró del lugar. “Probablemente estaba tan sorprendido como yo”, dijo. Entre los animales que encontró en el Océano, Jarvis también rememoró el momento que se encontró con un Marlín. Con ese escenario, sostuvo que el pez sacudió su bote en una oportunidad.

“Te acostumbras a saber lo que se siente al pasar sobre una ola y esto era diferente. Golpeó mi bote y básicamente se balanceó, pensé que eso no era una ola y fue entonces cuando vi el contorno gris del marlín. Luego utilicé mi Go Pro para sacar fotografías, y fue cuando luego las miré y dije: ‘guau, un marlín’”, recordó.

En la izquierda, el tiburón que se topó; en la derecha, el pez Martlín JACK JARVIS BBC

Además de estas experiencias, Jarvis vivió otros momentos que también se resguardan en su memoria. En diálogo con el medio Lad Bible, expresó que también hubo situaciones en las que vivió una gran preocupación. “El punto más complicado fue durante las últimas 36 horas. Hubo una corriente de sur a norte y el viento era muy agresivo”, contó.

Pese a las adversidades, Jack relató que el mejor momento fue cuando llegó hacia el final de su viaje y se reunió con su familia. Tras una planificación de 2 años y una vivencia de 111 días en el mar, finalmente estableció su récord mundial. En cuando al dinero que recaudó, todo lo derivó hacia Brain Trust, una organización benéfica que ayuda a las personas diagnosticadas con tumores cerebrales y cáncer.