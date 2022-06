Su hijo se burló del calzado de un compañero porque no era de marca y le dio una “lección de vida”

Un padre tomó la decisión de darle una lección a su hijo cuando descubrió que le hacía bullying a su compañero, un estudiante destacado que iba a la escuela con unos “Nike” piratas y del que se burlaban por no usar tenis de marca. Primero, el hombre no dejó que su hijo acudiera al colegio con sus zapatos habituales, sino que le puso unas sandalias “más humildes” y lo obligó a pedir disculpas y a tener un acto que puso a prueba su nobleza.

Los videos de esta “clase de valores” se viralizaron en TikTok. Al principio, el papá le contó a todos los usuarios la situación: que su hijo molestaba a otros estudiantes. Mientras tanto, el joven mantenía la cabeza abajo mientras escuchaba todo lo que había hecho y su progenitor revelaba su plan: le acababa de comprar unos tenis nuevos, pero ahora tendría que regarlos por su mal comportamiento.

Joven humilló a su compañero porque sus tenis eran piratas

En un segundo clip, se veía a los dos jóvenes involucrados juntos. Ahí, el hombre le pedía a su hijo que le diera los zpatos a su compañero, a la vez que le advertía que no podría quitarse el calzado que llevaba puesto. También hizo un acercamiento al par que llevaba el otro joven y los describió como “feos”.

“Lo prometido es deuda, aquí mi hijo viene a entregar los tenis nuevos a su compañero, Alan. Son originales. Son los que te acababa de comprar, ni te los estrenaste. Te vas a estrenar estas chanclitas de acá porque te estabas burlando de tu compañero, el cual tiene todos mis respetos porque me dejó grabar este video. Trae estos tenis feos, piratas, o traía porque ahora va a tener unos originales”, decía el hombre.

Así eran los tenis del joven del que se burlaban TikTok

Un estudiante destacado

De acuerdo con la grabación, el joven al que le hacían bullying es de escasos recursos y, todos los días, con tal de llegar a la escuela, se apuraba para caminar varios kilómetros, incluso sin desayunar. Él mismo contó su historia en un fragmento del clip.

“Sí, vengo caminando. Tengo ampollas en los pies y a veces no tengo ni para el camión ni para el desayuno”, describió.

El padre del otro alumno aprovechó para tomar su caso como un ejemplo que su hijo y otros jóvenes deberían tener en cuenta.

“Él tiene hambre de superarse, de salir adelante. ¿Se te hace justo a ti burlarte de una persona así?”, le preguntó a su hijo, quien se apresuró a responder que no tenía idea y negaba con la cabeza.

En este sentido, el padre mencionó que esta “lección de vida” no tenía otro objetivo más que educar. “No es por humillarte, yo te amo mucho, pero es parte de una lección de vida, para que entiendas que no debes hacer menos a alguien por su vestimenta. Quiero que entregues los tenis para que se los ponga, por favor”.

Finalmente, el joven se puso los tenis y revela su sueño: ser doctor. Luego, él y el otro muchacho se fundieron en un abrazo de tregua.

Un padre le da una lección a su hijo y regala tenis a niño del que se burló

¿Una lección de vida o humillación?

Aunque muchos destacaron el coraje del papá por enseñar este tipo de lecciones, otros cuestionarlos los métodos, ya que en el video su hijo ni siquiera levanta la mirada. También le dijeron al hombre que tuviera cuidado de no caer en la humillación porque esta grabación traspasó los límites de las fronteras y acumuló millones de reproducciones. “Los castigos no deben hacerse en público”, sentenció un usuario, mientras que otro escribió: “Mis respetos, señor”. Así ocurrió el debate ante esta clase de valores que tomó cada vez mayor fuerza en diferentes redes sociales.