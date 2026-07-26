Se escaparon de casa, caminaron sin rumbo y los rescataron en un extraño incidente de tránsito: “Los esquivaban y nadie hacía nada”

26 de julio de 2026 00:15 4 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Manejaban por una avenida concurrida cuando, de pronto y sin motivo aparente, el tránsito se ralentizó. La pausa obligada tomó por sorpresa a casi todos, excepto a Suzette Hall y su amiga Rosario Ortiz que viajaban juntas en el auto.

Como rescatistas, días atrás habían oído hablar de dos perros sentados en medio de una avenida y finalmente se acercaban al último lugar donde se los había visto.

. FB Logan´s Legacy

Mientras avanzaban lentamente, las mujeres vieron a dos perros recostados en la línea central de la avenida, simplemente observando cómo los autos los rodeaban. Fue una escena desgarradora, aún peor por la cantidad de conductores que los esquivaban en lugar de detenerse a ayudar.

Hall y Ortiz no dudaron. Se detuvieron rápidamente, confundidas por la situación. Los dos perros eran completamente opuestos: uno era un gran pastor mestizo y el otro un pequeño cachorro de pelo rizado. Sin embargo, parecían estar unidos. Mientras el tráfico fluía a su alrededor, la perra más grande se acurrucaba alrededor de su pequeño amigo y lo protegía con su cuerpo.

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Tránsito lento perros

“Y cuando digo que lo protegía, me refiero a que nunca se separó de él”, escribió Hall en un posteo de Facebook. “El tamaño del más cachorro era pequeño. No podía pesar más de dos kilos y medio”.

Sin dudarlo un instante, Hall y Ortiz desviaron el tráfico y, con cuidado, guiaron a los perros al jardín de un vecino. Allí colocaron dos jaulas trampas metálicas con comida, con la esperanza de capturarlos individualmente y sin peligro. Pero su misión se complicó un poco cuando se dieron cuenta de lo apegada que estaba la perra grande, llamada Nova, al cachorro más pequeño, Benji.

“La dulce perrita era ferozmente protectora”, escribió Hall. “Se quedaba junto a su hermanito, observando cada uno de nuestros movimientos”.

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Hall y Ortiz le hablaron con dulzura a Nova mientras recogían a Benji y lo colocaban en la jaula, intentando calmarla. Pero incluso dentro de la jaula, Nova no le quitaba los ojos de encima a Benji, y se sentaba lo más cerca posible. “Nunca se separó de él”, dijo Hall.

Nova se quedó fuera de la jaula de Benji, negándose a entrar en la segunda trampa hasta que finalmente la tentó la comida que había dentro. Con ambos perros finalmente en sus jaulas, Hall condujo directamente al Hospital Veterinario Camino. Allí se encontraron con los angustiados familiares de los perros.

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“Acababa de llegar a la clínica veterinaria con los dos cuando, de repente, aparecieron los tutores de los animales, desesperados”, escribió Hall. “Los habían estado buscando y estaban muy angustiados”.

Los padres de Nova y Benji explicaron que vivían a kilómetros de distancia y que habían estado buscando a los dos perros después de que se escaparan de casa. Fue un largo viaje para ambos perros, como lo demostraban sus pelajes sucios y sus patas desgastadas, pero estaban a salvo gracias a que Nova protegió a su hermano.

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“Literalmente, ella fue su heroína”, dijo Hall. Nova y Benji estaban eufóricos al ver a su familia de nuevo, saltando a sus brazos para recibir los tan esperados abrazos y besos.

Reencuentro de los perros con su tutor

“No puedo ni describir la emoción de reunirlos con su familia”, escribió Hall. “Ver la cara de alivio de sus padres y ver a estos dos pequeños a salvo, juntos y finalmente de vuelta en casa fue uno de los momentos más hermosos”.

Nova y Benji ya están de vuelta en casa, recuperándose de toda la experiencia. Su familia ha implementado nuevas medidas de seguridad para asegurarse de que no se escapen de nuevo, y el aventurero dúo se ha mantenido en casa hasta ahora. Aunque ya no podrán hacer excursiones de kilómetros, cada día es una aventura para Nova y Benji mientras se tengan el uno al otro. “No hay nada como un amigo leal… sobre todo uno que nunca se separa de uno", escribió Hall.

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