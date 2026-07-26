Transformación relámpago: en solo un mes y medio, dejaron listo el interiorismo de una casa de más de 500 m2

Era noviembre cuando el llamado llegócon un pedido concreto: la casa debía estar lista antes de Navidad para recibir a una familia ensamblada, con tres hijos. Así de simple. El diseñador de interiores Sebastián Salazar, al frente de Salazar Casa y del Estudio que lleva su nombre, activó enseguida el proyecto. “Había que transformar por completo más de 500m2, y en apenas un mes y medio”, recuerda.
Estrategia
Para lograrlo, combinaron muebles que su marca tenía en stock con otros realizados a medida para esta casa. Lejos de quedarse con la caja blanca de la que partían, el diseñador trazó una propuesta que da protagonismo al color, las texturas y las tramas, y que se apoya en las obras de arte y una curaduría de objetos para cada ambiente.
Los dueños querían una casa con mucha personalidad, color y eclecticismo. A partir de eso, trabajamos una propuesta súper vibrante, pero que nunca deja de ser armónica”
— Sebastián Salazar, diseñador de interiores
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Personal
“El objetivo era que cada espacio reflejara a los nuevos dueños, permitir que convivan diferentes estilos, gustos y universos personales sin perder coherencia estética”, nos explica.
“Me dieron libertad absoluta para trabajar y creo que terminó por ser uno de los proyectos favoritos de mi carrera”, comparte Salazar, feliz con el resultado.
Diversidad
Antes separados por puertas, el comedor formal y el family/comedor diario se vinculan por una arcada.
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“Hubo intervenciones integrales en prácticamente todos los ambientes. No hay dos espacios iguales, y eso hace que la casa se sienta viva”.
Otra escala
La cocina, de medidas reducidas considerando las dimensiones de la casa, apenas fue modificada durante la renovación. Se decidió mantener la caja blanca y sumar elementos de madera.
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“El escritoriose usa mucho, por eso le puse tanto énfasis”, cuenta sobre la sala que está junto al hall de entrada.
Única
“Convertimos el distribuidor que lleva a los cuartos en el corazón de la planta alta. Esa sala de estar es uno de los sectores más especiales”, asegura Sebastián.
Color y diseño en los dormitorios
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“Tanto los cuartos de los chicos como la suite principal fueron trabajados con una fuerte impronta decorativa”, cuenta Sebastián. Colores, estampas y objetos elegidos para cada rincón dan cuenta de ello.
Completa
Gracias a su tamaño generoso, en la suite principal armaron dos espacios en uno: a continuación de la cama hay un living íntimo, todo con un mismo estilo y paleta.
La alfombra, bien grande, enlaza los dos sectores.
Junto a la suite principal montaron el vestidor de la dueña de casa, otro de los ambientes por el que Sebastián siente predilección.
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Arriba de todo
El playroom del piso superior resultó el ambiente favorito de los chicos. Para este espacio, el Estudio eligió un interiorismo más lúdico y relajado: cómodo, usable y con varios sectores destinados a diferentes actividades.