Transformación relámpago: en solo un mes y medio, dejaron listo el interiorismo de una casa de más de 500 m2

El diseñador de interiores Sebastián Salazar equipó y decoró esta casa en Martínez para que comenzara una nueva etapa en la vida familiar de sus dueños Daniela Rossi 26 de julio de 2026 00:00 2 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Revista Living

Era noviembre cuando el llamado llegó con un pedido concreto: la casa debía estar lista antes de Navidad para recibir a una familia ensamblada, con tres hijos. Así de simple. El diseñador de interiores Sebastián Salazar, al frente de Salazar Casa y del Estudio que lleva su nombre, activó enseguida el proyecto. “Había que transformar por completo más de 500m2, y en apenas un mes y medio”, recuerda.

El decorador Santiago Salazar en la casa Martínez en la que realizó el interiorismo. Santiago Ciuffo

Estrategia

Para lograrlo, combinaron muebles que su marca tenía en stock con otros realizados a medida para esta casa. Lejos de quedarse con la caja blanca de la que partían, el diseñador trazó una propuesta que da protagonismo al color, las texturas y las tramas, y que se apoya en las obras de arte y una curaduría de objetos para cada ambiente.

El hall de entrada, con empapelado de Sofía Willemoës y una escultural mesa amarilla (Ensamble). Santiago Ciuffo

Los dueños querían una casa con mucha personalidad, color y eclecticismo. A partir de eso, trabajamos una propuesta súper vibrante, pero que nunca deja de ser armónica” — Sebastián Salazar, diseñador de interiores

La escalera, convertida en galería de arte, con una colección de obras de la artista Chipy Lotti, hechas especialmente para Salazar Casa durante Tendencia Arenales 2025. Santiago Ciuffo

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Personal

“El objetivo era que cada espacio reflejara a los nuevos dueños, permitir que convivan diferentes estilos, gustos y universos personales sin perder coherencia estética”, nos explica.

Mesa auxiliar ‘Neo’ dorada con lámpara con base pintada a mano (ambas de Salazar Casa). Combinaron dos mesas de centro ‘Sinan’ (Salazar Casa) triangulares, una completamente de petiribí, la otra con tapa de vidrio negro. Apoyadas, esculturas de Manuel De Francesco. Santiago Ciuffo

“Me dieron libertad absoluta para trabajar y creo que terminó por ser uno de los proyectos favoritos de mi carrera”, comparte Salazar, feliz con el resultado.

Dos sofás idénticos, diseñados a medida, con almohadones de tonos, estampas y tamaños variados (Salazar Casa). Alfombra (Rugit). El Estudio desarrolló un revestimiento especial para la boca de la chimenea, que quedó alineada a las dimensiones de la TV. Santiago Ciuffo

Diversidad

Antes separados por puertas, el comedor formal y el family/comedor diario se vinculan por una arcada.

Mesa ‘Osaka’ de paraíso hecha a medida, con sillas ‘Yabby’ tapizadas en pana color durazno; dos lámparas en negro y dorado (todo de Salazar Casa). Alfombra (Rugit). Santiago Ciuffo

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“Hubo intervenciones integrales en prácticamente todos los ambientes. No hay dos espacios iguales, y eso hace que la casa se sienta viva”.

El empapelado (Sofía Willemoës) fue el punto de partida para hilar el resto. Lámpara de techo de kiri y rafia de algodón, mesa ‘Sofía’ de petiribí con sillas ‘Loki’ de madera tapizadas en jacquard con tratamiento antimanchas; biblioteca con objetos, piezas de cerámica y libros de diseño (todo de Salazar Casa). Santiago Ciuffo

Sillón curvo a medida (Salazar Casa). Santiago Ciuffo

Mesas bajas ‘Balder’ con base tapizada y tapa de madera (Salazar Casa). Alfombra ‘Olympia’ (Rugit) azul con rayas marfil. Santiago Ciuffo

Otra escala

La cocina, de medidas reducidas considerando las dimensiones de la casa, apenas fue modificada durante la renovación. Se decidió mantener la caja blanca y sumar elementos de madera.

Mesa ‘Estonia’ (Salazar Casa) de petiribí con sillas de ratán estilo bistró. Santiago Ciuffo

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“El escritorio se usa mucho, por eso le puse tanto énfasis”, cuenta sobre la sala que está junto al hall de entrada.

Escritorios de petiribí ubicados espalda con espalda crean una superficie cómoda para dos personas. Silla ‘Charo’ (Salazar Casa) de petiribí lustrado natural con tapizado rosa, el mismo tono elegido para las cortinas de excelente caída. Santiago Ciuffo

Única

“Convertimos el distribuidor que lleva a los cuartos en el corazón de la planta alta. Esa sala de estar es uno de los sectores más especiales”, asegura Sebastián.

Empapelado (Mercedes Costal). Lámpara de techo ‘Magnolia’ de metal, sofá estilo chaise longue tapizado en lino verde de Kotton Linos, mesa auxiliar, consola con lámpara de base de cerámica (todo de Salazar Casa). Alfombra circular (Rugit). Santiago Ciuffo

Color y diseño en los dormitorios

El cuarto de la hija sigue con el rosa y el bordó: en la mesa de noche, lámpara ‘Palmera’; en el escritorio, lámpara ‘Liebre’ (ambas de Salazar Casa). Santiago Ciuffo

Para el baño, empapelado a cuadros (Tinta Chini) para marcar la alzada, espejo irregular de líneas curvas y una original bacha rosa con pie. Santiago Ciuffo

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“Tanto los cuartos de los chicos como la suite principal fueron trabajados con una fuerte impronta decorativa”, cuenta Sebastián. Colores, estampas y objetos elegidos para cada rincón dan cuenta de ello.

Lámpara ‘Rafi’ de metal y rafia, perchero rojo (ambos de Salazar Casa). Santiago Ciuffo

Banco, escritorio, estantería y silla ‘Emir’ en madera y verde (todo de Salazar Casa). Santiago Ciuffo

Completa

Gracias a su tamaño generoso, en la suite principal armaron dos espacios en uno: a continuación de la cama hay un living íntimo, todo con un mismo estilo y paleta.

Cama hecha a medida por el Estudio, mesas de noche ‘Creta’ de petiribí con lámparas de cerámica, sillón a medida con mix de almohadones y manta, mesa auxiliar con tapa de paraíso (todo de Salazar Casa). Santiago Ciuffo

La alfombra, bien grande, enlaza los dos sectores.

Banco ‘Strada’ con estructura de hierro y asiento de cuero (Salazar Casa). Alfombra ‘Magna’ (Rugit). Santiago Ciuffo

Junto a la suite principal montaron el vestidor de la dueña de casa, otro de los ambientes por el que Sebastián siente predilección.

Realzaron uno de los muros con un empapelado geométrico (Tinta Chini) sobre el que se planteó un espacio de exhibición para las carteras y el calzado. Lámparas de techo de cerámica (Salazar Casa). Los tiradores del mueble, de colores, siguen el juego del sector. Santiago Ciuffo

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Arriba de todo

El playroom del piso superior resultó el ambiente favorito de los chicos. Para este espacio, el Estudio eligió un interiorismo más lúdico y relajado: cómodo, usable y con varios sectores destinados a diferentes actividades.

Sillón en L ‘Paul Klee’ con fundas de tussor 100% algodón; mesas bajas ‘Balder’ con base tapizada y tapa de madera (todo de Salazar Casa) sobre alfombra rústica (Rugit). Santiago Ciuffo

Para acompañar la mesa blanca, sillas ‘Emir’ (Salazar Casa). Santiago Ciuffo

Junto a la ventana de techo armaron un sector multiuso para descansar y entrenar. Santiago Ciuffo

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