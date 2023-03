Se hizo una rinoplastía para que sus hijos nazcan con “linda nariz” y los usuarios la liquidaron

escuchar

Fiore Ciminello es una joven argentina que aseguró en sus redes sociales haberse realizado una rinoplastía para que sus hijos nacieran con “linda nariz”.

La descripción de la mujer llamó la atención y recibió cientos de comentarios en las redes sociales.

Se hizo una rinoplastia y causó polémica por una peculiar declaración

En el video que publicó en TikTok solo se le pudo ver el rostro y un gran parche que le cubre la nariz. Este texto acompaña a las imágenes: “Yo haciéndome la rino para que mis hijos nazcan con linda nariz”.

“Yo por eso no me tatué. No quiero que mis hijos salgan con tatuajes”; “Me metí a clases de inglés a ver si mis hijos salen bilingües” y “Me voy a pintar las uñas de azul, así mis hijos nacen con uñas azules”, fueron algunas de las irónicas respuestas de los usuarios al video.

La joven que se sometió a la cirugía estética Instagram

Tras ver los cientos de reacciones y críticas negativas a su publicación, la joven decidió desactivar los comentarios y no aclaró si el clip era una broma de redes sociales.

Hasta el momento tiene más de 400 mil reproducciones y muchas personas se suman a dar opiniones al respecto.

El Tiempo (Colombia)