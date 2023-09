LA NACION

escuchar

Cuando se mudó a su nuevo departamento estaba un tanto nerviosa por vivir sola. Intentó atravesar la experiencia con la mente abierta. Era lo que siempre había querido. Sin embargo, cuando empezaron a suceder eventos curiosos en el departamento en la ciudad de Medellín, Colombia, Christina Farley temió que su nuevo hogar estuviera embrujado.

“Alrededor del tercer día, comencé a notar que sucedían cosas raras. Un día llegué a casa y todo el papel higiénico estaba desenrollado, como si un gato hubiera jugado con él. A continuación, se cayó el marco de un cuadro. Sentí que me estaban observando”. Se durmió llorando esa noche. Tenía la sensación de que una presencia habitaba ese lugar. Técnicamente tenía razón, aunque el visitante en cuestión no era un espíritu en absoluto.

.

“Al principio me dio mucho miedo”

Pasaron algunos días hasta que una tarde, mientras la joven trabajaba en su computadora portátil, un pájaro entró volando y se posó en el televisor. “Al principio me dio mucho miedo. Y luego vi que se trataba de una paloma. Ella estaba sentada allí mirándome con curiosidad, moviendo la cabeza de un lado a otro”. Farley le dio al ave unos momentos para que entendiera que ella no le iba a hacer daño. Luego llenó un recipiente con agua, se lo ofreció y ella comenzó a beber.

.

Farley reanudó sus actividades habituales hasta que, más tarde ese mismo día, el pájaro se marchó por el mismo lugar donde había entrado. Sin embargo, no podía evitar la sensación de que todavía la estaban observando. A la mañana siguiente, Farley miró por la ventana de su dormitorio y confirmó su sospecha. “En cuanto me desperté, vi que el pájaro estaba literalmente sentado en el alféizar de la ventana”. Con el correr de los días, eso se convirtió en una rutina diaria.

Desde entonces, la paloma ha visitado a Farley todos los días. Al principio, esperaba a que la invitaran a entrar. Ahora, el pájaro simplemente entra. “Ella se sienta en la cornisa y mira por la ventana abierta, y luego entra volando”.

.

“Puedo diferenciarla por una característica especial”

Aunque la ciudad sudamericana de Medellín está repleta de pájaros, Farley sabe cómo diferenciar a su emplumada compañera del resto. “Puedo decir que es el mismo pájaro porque tiene una suerte de peinado mohicano con plumas en la parte superior de la cabeza”.

Farley amuebló su apartamento pensando únicamente en los humanos, pero la paloma, a quien Farley llamó Ave María, sabe exactamente cómo ponerse cómoda. “Sus lugares favoritos son el televisor y la estantería”. Además, está obsesionada con el desagüe que se encuentra cerca de la lavadora.

.

Farley supo meses después que un vecino había alimentado a la paloma en el pasado. Quizás eso explicara el comportamiento amistoso del ave. “Los otros vecinos de los pisos más abajo también mantienen las ventanas abiertas, pero ella no entra volando a sus departamentos. Ella sólo quiere volar hacia el mío. Es muy extraño que ella me haya elegido. Creo que entró, vio que yo no tenía miedo y que estaba dispuesta a interactuar con ella y me adoptó”.

Con Ave María a su lado, Farley ya no teme quedarse sola en su departamento. Nunca esperó volver a tener compañeros de cuarto, pero de todas las personas con las que ha compartido casa, Ave María es, con diferencia, la mejor. “Ella viene y me visita todos los días. Es como mi pequeña amiga fiel”.

Compartí una historia

Si tenés una historia de adopción, rescate, rehabilitación o ayudaste a algún animal en situación de riesgo y querés contar su historia, escribinos a bestiariolanacion@gmail.com

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project