A orillas del Paraná: 6 beneficios de Club LA NACION para disfrutar en Rosario

Club LA NACION tiene propuestas para los rosarinos y para quienes se acerquen a conocer la gran ciudad a orillas del Paraná. Y los tiene para cada momento del día: desde el desayuno hasta la salida nocturna, pasando por librerías, espacios de estética y combustible. A continuación, una selección de seis beneficios para aprovechar en Rosario.

Bagels & Bagels

¿Cómo no tentarse con un bagel de milanesa?

Red social: www.instagram.com/bagelsybagels

Beneficio: 20% los martes y miércoles

El dato: la marca vende más de 150.000 bagels por mes

Con dos locales en Rosario, Bagels & Bagels fue fundada en 2013 por el matrimonio porteño Lorena Miron y Gastón Vila, quienes tomaron la receta neoyorquina del bagel y la convirtieron en una propuesta gastronómica con identidad propia. Sus locales combinan desayuno, brunch, almuerzo y merienda en una carta que incluye bagels dulces y salados, crepas, sopas, cafetería y pastelería artesanal. El bagel estrella es el clásico de salmón ahumado con queso crema, rúcula y brie, aunque también tienen opciones de milanesa, de pastrón con honey mustard, y una línea veggie con berenjenas asadas, morrones y queso brie.

YPF

Allá donde vayas siempre va a haber una YPF cerca, y Rosario no es la excepción

Con más de 1600 estaciones distribuidas en todo el país, YPF es la red de abastecimiento energético más extensa de la Argentina. Más allá de la carga de combustible, donde resalta su versión premium Infinia para nafta y diesel, sus Boxes ofrecen un servicio integral de mantenimiento vehicular, donde el recambio de aceite es un paso fundamental para el buen desempeño del vehículo. Además, en YPF Full siempre podés equiparte con los mejores snacks, sándwiches, bebidas y provisiones para un buen viaje. Una parada ideal para que te quedes tranquilo si el plan incluye horas de ruta o autopista.

SushiClub

La variedad de SushiClub ofrece opciones para todos los gustos

Sitio web: www.sushiclub.com.ar

Beneficio: 2x1 en porciones y combinados los miércoles y jueves y 20% todos los días

El dato: el local de Rosario está ubicado en el Boulevard Nicasio Oroño 70, uno de los paseos más emblemáticos de la ciudad

SushiClub es una de las cadenas de sushi más reconocidas del país, con locales que se destacan tanto por la calidad de su cocina japonesa como por la calidez de sus ambientes. Su carta combina rolls clásicos con propuestas más vanguardistas, sashimi, nigiris, opciones calientes y una selección de vinos y postres que completan la experiencia. Cerca de la noche rosarina, con estacionamiento a metros y cocina hasta las 2 de la madrugada los viernes y sábados.

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.

SBS Librerías

En SBS ofrecen libros tanto de lectura como educativos

Sitio web: www.sbs.com.ar

Beneficio: 10% en compra online y presencial todos los días

El dato: el local de Rosario es uno de los puntos de referencia para estudiantes, docentes e instituciones

SBS es una cadena especializada en libros en múltiples idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, japonés y coreano, entre otros, con más de 30 años de trayectoria y un sistema de atención online al lector muy reconocido por sus clientes. Su catálogo cubre desde material educativo y de preparación para exámenes internacionales hasta literatura, diccionarios y libros de cultura general en distintas lenguas.

Hertz

¿Necesitás alquilar un auto en Rosario? Contá con Hertz

Sitio web: www.hertz.com.ar

Beneficio: 30% en alquiler online de autos con conductor adicional incluido todos los días

El dato: cuenta con una flota de más de 3000 vehículos, desde compactos hasta SUV, camionetas y la línea Prestige de alta gama

Presente en Argentina desde hace más de 25 años, Hertz opera en las principales ciudades y aeropuertos del país con un servicio que incluye kilometraje libre y seguro sin franquicia por colisión. La reserva se realiza 100% online, con posibilidad de retiro y devolución en distintas sucursales. Ideal para quienes viajan a Rosario o quieren recorrer el litoral.

Sólocejas

En Sólocejas se especializan en lograr el mejor marco para tu mirada

Con tres locales en Rosario (Alto Rosario Shopping, Galerías Palace Garden y Paseo Libertad), Sólocejas es una cadena especializada en lo que llaman “producción de miradas”, reconocida por el diseño y perfilado de cejas. Además, tiene una línea propia de productos de cosmética para el cuidado en casa. El laminado de cejas, el servicio más pedido, alinea y da cuerpo al vello para lograr un efecto natural y definido que dura varias semanas.

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