Se separó de su marido, convirtió su Renault 11 en un “motorhome” y se fue de viaje: “Me dicen la abu viajera”

Nunca es tarde para empezar de nuevo. Esa es la premisa que acompaña a Delia Isolina Torres, una mujer de 67 años que, después de separarse de su marido, decidió transformar un Renault 11 de 1991 en un pequeño motorhome para recorrer la Argentina. Sin grandes inversiones ni una casa rodante convencional, encontró la manera de cumplir un sueño que había postergado durante años.

Conocida en las redes sociales como “la abu viajera”, Delia convirtió su vehículo en una minicasa rodante que cuenta con una cama individual, una pequeña cocina y hasta un baño portátil. Su historia comenzó durante la pandemia, cuando descubrió que podía adaptar el auto que ya tenía para viajar sin depender de nadie.

Sin embargo, detrás de esta transformación también existe una emotiva historia personal. Después de dedicar gran parte de su vida a su familia y atravesar una desilusión amorosa, decidió priorizar sus propios deseos y animarse a una experiencia que hasta entonces parecía imposible.

Con su auto, Delia decidió dejar su casa y comenzar a recorrer el país (Foto: Instagram @la_abu_viajeraok)

En una de sus publicaciones en redes sociales, compartió una reflexión sobre las dificultades que había atravesado y la importancia de recuperar su independencia. “Ya fui ama de casa, compañera, esposa y apoyo. Fui la mujer que siempre estuvo al pie del cañón, la que no se rendía. Cumplí con todo lo que se esperaba de mí: cuidar, sostener, sonreír. Estuve en las buenas, pero sobre todo en las malas, en esos momentos donde parecía que todo se venía abajo y aun así me mantenía firme”, expresó.

“Hoy me reconozco, me miro en el espejo y entiendo que no vine al mundo solo a sobrevivir ni a cargar con culpas ajenas. Hoy sé que también tengo derecho a elegir, a descansar, a reír sin miedo, a volver a empezar. Ya cumplí con todos, ahora me toca cumplir conmigo”, aseguró. Esa decisión fue el impulso que necesitaba para concretar la idea de armar su propia casa rodante e irse a recorrer todos aquellos lugares del país que siempre había deseado conocer.

Una vez que terminó de adaptar su vehículo, Delia comenzó a prepararse para salir a la ruta. Aunque su intención era conocer distintos rincones de la Argentina, otros viajeros le recomendaron empezar por destinos cercanos para familiarizarse con la experiencia.

La abuela viajera mostró el interior de su vehículo

A través de distintos grupos de Facebook, encontró una red de acompañamiento que le permitió ganar confianza para animarse a hacer viajes más largos. De esta manera, no solo logró cumplir su sueño, sino hacerse distintos amigos alrededor del mundo.