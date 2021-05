¿Se te cae el pelo? Es algo natural

A todos se nos cae el pelo. Es más común de lo que pensamos, les pasa a hombres y mujeres por igual a los 20 a los 40 y a los 60. La clave está en revitalizarlo, Klorane propone una línea anticaída completa que consigue una melena fuerte y renovada. Su shampoo con extracto de quinina de 400 ml es el más vendido del mercado de dermocosmética en Argentina.

La mayoría de las personas pasan por esa sensación incómoda que deja la caída, algunos lo esconden porque les genera pudor y, sin embargo, es algo totalmente natural.

¿Si me lo lavo todos los días se cae más? ¿No tengo que cepillarlo tanto?, ¿tengo que alimentarme mejor?, ¿se me cae porque estoy muy cansada? Nos surgen muchas preguntas sobre el tema y no hay una única respuesta porque la caída tiene múltiples causas que pueden ser hormonales, pero también debido a situaciones de estrés, cansancio o a factores genéticos.

Además, durante el otoño, el proceso de renovación capilar se acelera, por lo que es común que al cepillarnos o después de bañarnos notemos que perdimos mucho pelo. A esto se suma, en el caso de las mujeres, el uso excesivo de la planchita o secador de pelo, alisados y tinturas que provocan ¡lo que no queremos!: una pérdida brusca, mayor fragilidad y resquebrajamiento de la fibra capilar.

¡Alerta!

¿Es pasajero?, ¿cuándo deja de caerse? Hay que estar atentos porque muchas veces la pérdida responde a una cuestión estacional, pero en otros casos se trata de un proceso crónico que afecta a la salud física y emocional.

“El pelo se renueva en forma constante, un 80% crece y el resto se cae. En otoño y primavera esa caída es mayor, pero también existen otras causas que pueden acentuar la pérdida”, dice la doctora Cristina Pascutto, médica dermatóloga (MN 57831). Según la especialista, esos factores pueden ser la falta de una buena alimentación, por ejemplo, en una dieta restrictiva; menstruaciones abundantes que provocan una baja de glóbulos rojos y de hierro, lo que hace que el pelo se deteriore; pero también el estrés, cambios hormonales, después de un embarazo y con la menopausia, y algunos medicamentos.

“También algo que se está viendo es que a las personas que tuvieron coronavirus con mucha fiebre también se les tiende a caer el pelo”, agrega. Esto se conoce como caída reaccional, y se da mayormente en mujeres, y se resuelve corrigiendo la causa que lo originó. Pero otras veces, puede tratarse de un tema crónico, donde su causa más común es el factor hereditario y hormonal, y se conoce como caída androgenética que afecta a más del 45% de los hombres, y a las mujeres después de los 70 años.

¿A qué prestarle atención? “Si se caen unos 100 pelos por día es normal, pero cuando hay una caída importante se pueden perder hasta 300”, sostiene Pascutto. Cuando se nota un deterioro, una merma en su densidad, es decir cuando notamos que tenemos menos pelo que antes o cuando aparecen baches en el cuero cabelludo. Ante estos casos, conviene consultar con un dermatólogo, además de incorporar en el lavado shampoos y tratamientos con fórmulas naturales que estimulen en crecimiento y detengan la caída.

¿Cómo lo fortalecemos?

Algo tan natural como la caída del pelo también se combate con activos que provienen de la naturaleza. ¿Cómo? Klorane desarrolla sus líneas de cuidado en base a la riqueza botánica con fórmulas biodegradables y tanto para tratar la caída reaccional o crónica del pelo, la marca propone una línea completa y efectiva a base de quinina.

¿Qué es la quinina? Proviene del quino, un árbol originario de Sudamérica, su corteza es rica en este componente que tiene potentes propiedades estimulantes y fortificantes. El kit se compone de shampoo, bálsamo y sérums específicos, su uso frecuente estimula el crecimiento y detiene la caída a partir del primer mes de uso.

Que no se caiga

Adrián Acuña, tricólogo y director del Instituto del Cabello y presidente del Grupo Latinoamericano de Tricología, recomienda algunos tips de cuidado para evitar la caída:

Prestar atención al cuero cabelludo, tiene que estar libre de caspa y seborrea, lo que favorece un crecimiento saludable.

Conviene no estrujar ni refregar el pelo con la toalla al secarnos.

Evitar o reducir tratamientos estéticos como planchitas, decoloraciones, tinturas, y peinados produzcan tirantez.

Sumar shampoo y acondicionadores con activos estimulantes y antioxidantes como la quinina, cafeína, ginseng, biotina, cistina, vitamina C, entre otros.

Llevar una alimentación sana, con un aporte equilibrado de proteínas (aminoácidos), carbohidratos, grasas, agua, fibra, y una serie de vitaminas y minerales (oligoelementos).

Es fundamental controlar el estrés.

