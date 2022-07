Se volvió viral por compartir claves para encontrar trabajo, pero la despidieron del suyo cuando se enteraron

Las redes sociales nuevamente fueron noticia por un caso insólito. En esta oportunidad, en un hecho que ocurrió en los Estados Unidos, donde una joven llamada Lexi Larson decidió grabar un vídeo con algunos consejos -basados en su experiencia- para poder ayudar a quienes tienen que afrontar una entrevista de trabajo. Desde la investigación previa de la empresa donde se atraviesa el proceso de selección, hasta los detalles que marcan la diferencia con otros candidatos, fueron algunos de los consejos del posteo. Sin embargo, no todo salió como esperaba.

Con un esquema completo de información, la tiktoker comenzó ahondó en aspectos privados de las empresas tecnológicas, sin tener en cuenta que la viralización de su contenido la iba a conducir al despido de su propio empleo. Al adentrarse en el proceso de su propia selección, Lexi contó infidencias de cómo fue seleccionada, detalló el punto a punto de los profesionales que le realizaron la evaluación y hasta reveló cuál es su salario, algo que hizo que fuera despedida.

Hizo un video con técnicas para conseguir un empleo y la despidieron del suyo

En un nuevo registro fílmico que publicó en su perfil, contó cómo fue la situación y los argumentos recibidos de parte de su empleador. “Terminaron despidiéndome porque dijeron que tener esta cuenta era un problema de seguridad, ya que podía publicar algo privado sobre la empresa en mi perfil de TikTok”, manifestó indignada.

A pesar de la justificación y los motivos que empujaron a los directivos de su exempleo a tomar esa intempestiva decisión, la mujer aseguró que se sintió muy mal por la situació. “El día que sucedió, literalmente tuve un ataque de pánico en el camino a casa. Estuve llorando varios días seguidos”, indicó, según consignó el medio La Vanguardia.

Dentro de un panorama desalentador, unos días más tarde la damnificada efectuó su descargo ante sus seguidores y la misma viralización que atentó contra su trabajo, le volvió a dar un nuevo puesto en un lugar donde había estado anteriormente. A modo reflexivo, dijo que no volverá a confeccionar videos que puedan ser de ayuda para el proceso inductivo de otra persona.

Al ser una red que vincula a usuarios en línea, Lexi recibió el apoyo de muchos followers, que al enterarse de la situación, decidieron manifestarle su apoyo y celebraron que se haya resuelto en cuestión de días y vuelva a tener un empleo.

“Deberías hablar con un abogado. Literalmente te han dicho que te han despedido porque no les gustó que hablaras de tu salario”; “Siento mucho que te haya pasado esto. Siendo alguien que verdaderamente quiere transparencia en su salario, tu vídeo me pareció muy inspirador”; “Es ilegal que cualquier empleador estadounidense tome represalias contra los empleados por compartir información salarial” y “Siento mucho que hayas pasado por esto, pero que bien que hayas recuperado tu antiguo trabajo. Yo no tengo ni idea de leyes sobre empleados, pero esto no suena nada bien”, fueron algunas de las repercusiones de un posteo que llegó a los 74 mil likes.