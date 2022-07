La Voz Argentina: de la emotiva historia de una kinesióloga, a un ex ambulancista que venció su pánico escénico

Se trata de un viernes atípico para la noche de Telefe, porque se celebra una nueva gala de La Voz Argentina. De esa manera, Soledad Pastorutti, Mau y Ricky, Lali Espósito y Ricardo Montaner, se encuentran una vez más en sus sillones, para escuchar a nuevos concursantes que aspiran convertirse en los ganadores de este popular reality.

El encargado de abrir la noche fue Brian Sáez, y su versión de “Te esperaba” no tardó en conquistar a Montaner y a la Sole. Al momento de la devolución, el cantante señaló: “Dimos la vuelta porque sentimos que tienes mérito más que suficiente para continuar en el programa. Tienes una voz muy cálida, vas al falsete con una delicadez extraordinaria, no rompés la voz natural, sino que lo haces como deslizándote, y eso es delicado. Por otro lado, valoro el sentimiento con el que trabajas, has hecho de esta canción algo maravilloso, te felicito”. La Sole tampoco ahorró en elogios, y destacó: “Me dio la sensación que sos de esos tipos que en el escenario se transforman”. Finalmente, Brian se decantó por el team Montaner.

Luego llegó el turno de Jonathan Olivera, un joven de Misiones que trabaja como camionero, y ocasionalmente barbero, y que confesó que vuelve a apostar por el canto como un medio de vida. Cuando se subió al escenario, él eligió cantar “Háblame de ti”, pero no logró interesar a ninguno de los jurados. Sin embargo en la devolución, Mau le dijo: “Tienes una voz muy bonita, siento que decís las cosas de una manera que me gustó mucho, pero también siento que esta noche tuviste un par de problemas de afinación. Entonces en este caso se nos quedó corta la canción, y no logramos apretar el botón, pero eso no quiere decir que no cantes muy bien”.

De Corrientes, una kinesióloga de cincuenta años llamada María del Rosario Escobar, llegó a La Voz Argentina con una historia muy especial. En un video que se viralizó, ella recordó cómo gracias a su interpretación de un chamamé, logró animar a un paciente de covid que no tenía voluntad para continuar con su rehabilitación. Y ese momento que transcurrió en el ala de un hospital dedicada a enfermos de coronavirus, para María es un recuerdo de gran emoción.

La concursante interpretó “Alma Guaraní”, y La Sole se volteó, y expresó: “Para mí es un honor, trajiste una canción que me remite a mi infancia. En estos últimos tiempos se fueron muchos intérpretes de nuestro chamamé, hubo algunos momentos difíciles, me imagino que estabas nerviosa, pero quiero agradecerte doblemente, por traer a tu Corrientes acá, y como personal de salud, aprovecho a saludar a todos los que durante estos tiempos tuvieron que batallar en la primera línea”. Por su parte, Montaner aseguró: “La Sole se dio vuelta porque tiene un sentido extra, y al manejar con tanta sabiduría el folclore, ella sabe percibir cosas que nosotros no”.

Más adelante pasó María Sol Moreno, una muchacha de Mendoza que no pudo girar la silla de ninguno de los especialistas, pero que recibió un valioso consejo por parte de Lali. A continuación, un cantante llamado Stefano Maroco se animó a “My Heart Will Go On”, y los tres Montaner, junto a la Sole, no dudaron en presionar el botón rojo. Cuando Lali, que no lo eligió, pudo verlo, inmediatamente lo reconoció y exclamó: “No hemos cantado juntos, pero yo lo sigo. Estoy súper enojada, porque no me di vuelta, y sos un cantante súper increíble”. En su turno, Pastorutti destacó: “Interpreté que hubo mucho nervio, pero se acomodó muy bien al final”, y Mau concluyó: “Me di cuenta que tu tienes una habilidad no solo de cantar, sino de tener buen gusto a la hora de cantar, y yo amo eso de un cantante. Un arreglito bien hecho en el momento correcto, puede llegar a cambiar cosas en el corazón de la gente”. Finalmente, el participante eligió irse con Mau y Ricky, mientras Lali anunció que intentará robárselo.

Mayra Castillo y su versión de “Talking to the Moon”, no llegó a interesar a los especialistas, una suerte similar a la que corrió Brian Muñoz, un joven venezolano que cantó “Make It Rain”. Pero el último gran número de la noche, fue el de Juan Manuel Godoy, un ex ambulancista que hizo “Ya me enteré”, y provocó que la Sole, Lali y Ricardo Montaner, se mostraran interesados en su voz. El participante se mostró sumamente conmovido, y confesó que era la primera vez que cantaba en un escenario, ya que el sufrir pánico escénico siempre lo provocó un gran temor. Sin embargo, Juan Manuel pudo vencer ese miedo y brillar en La Voz Argentina.

Cuando debió evaluarlo, La Sole le aseguró: “Me gustó muchísimo lo que hiciste, me di vuelta cuando hiciste un arreglo tuyo que me pareció buenísimo. Y después te vi, más allá de los nervios, te vi como disfrutando, como muy en lo tuyo”. Al momento de elegir un equipo, Godoy se decantó por Lali, y la artista le dijo: “Esto es tuyo. Yo me subo a un escenario, y sé que soy un orgullo para mis padres, pero principalmente yo estoy ahí por una cosa muy inexplicable, que es una potencia que está adentro. Yo no sería feliz si no compartiera mi éxito a los de más, pero esto es también una cosa de uno, es un propósito personal”.