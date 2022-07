“No vas”: la hija de Karina La Princesita hizo un pedido especial por redes y la cantante salió al cruce

Karina ‘La Princesita’ Tejeda se ganó el cariño del público por su talento, su espontaneidad y por ser muy frontal cada vez que tiene que dar su opinión sobre algún tema. Estas características las deja en evidencia en diversos aspectos de su vida y sobre todo, en la relación con su hija Sol, - fruto de su relación con El Polaco- a la que le dio una divertida respuesta ante un especial pedido que la adolescente hizo en las redes sociales.

“Si alguien me quiere regalar la entrada al Lollapalooza para mis 15 no me enojo. Gracias”, escribió Sol, de 14 años, en Twitter cuando se confirmó la noticia de la realización del festival en 2023.

La respuesta de Karina a la su hija (Captuta Twitter)

Sol cumple 15 años el 30 de julio y por eso no dudó en adelantarse con este especial pedido, para poder estar presente en el evento que reúne diversos artistas internacionales. Pero, su picardía se vio eclipsada por un tajante -pero divertido- comentario de su madre, que no dudó en ponerle límites. “Que sean dos porque si no es conmigo no vas a ningún lado”, le expresó.

Las respuestas por su preocupación de madre no tardaron en llegar y, entre sugerencias para que la propia cantante sea parte de la lista de artistas que se presentan en este evento internacional, los usuarios celebraron su actitud. “Me parece muy bien, que acompañes a tu hija porque uno está más tranquila así. No te enojes Sol”; “¿Se entendió, no? Más claro imposible”y “Te amo tanto, mamá cuida”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en la red social del pajarito.

Sol transmitió sus ganas de asistir a un evento y su madre le respondió públicamente (Foto Instagram)

Hasta el momento, Sol no hizo ningún comentario público al respecto. Sin embargo, no sería desatinado que madre e hija se hagan presentes en el evento, ya que mantienen una relación muy estrecha y comparten muchas cosas juntas.

Por lo pronto, Karina y Sol se preparan para otro evento especial. Desde hace un año ambas se pusieron al frente de la organización de la gran fiesta de celebración de los 15 de la adolescente. Si bien en redes sociales contaron que se encuentran concentradas en los preparativos, por el momento los detalles los resguardan con total hermetismo. Lo que sí está claro es que promete tener muchas sorpresas y detalles explosivos.

Karina La Princesita está organizando el cumpleaños de su hija (Foto: Instagram @kariprinceoficial)

Semanas atrás, Karina se sinceró en una entrevista y reveló que se encuentra en una etapa muy movilizante de su vida ante el crecimiento de su hija, algo que para ella ocurre muy rápido. “Nosotras vivimos solas desde siempre, es mi compañera y me está pasando seguido eso, pero lo estoy tratando, así que ya voy a estar bien”, expresó emocionada en diálogo con Intrusos (América) al hablar de la estrecha relación que tienen.

En esa misma línea, agregó: “Al no haber tenido una familia, mi sueño grande siempre fue una y de repente la tengo, es Sol, pero ya estoy un poquito vieja y de repente es como que pienso ‘me voy a morir sola en mi casa’”.