Según la psicología, qué revela el hábito de dormir con medias sobre tu personalidad

Existen comportamientos humanos que, pese a parecer simples y mundanos, revelan información profunda sobre la forma de ser de las personas. Una de estas conductas es dormir con las medias puestas, un hábito que indica cómo cada individuo maneja su descanso, la estabilidad emocional y su propio cuidado personal.

Aunque este gesto resulta común durante el invierno, su práctica se extiende a lo largo de todo el año. Si bien muchos creen que este hábito responde solamente a una cuestión de comodidad térmica, la psicología revela que el acto posee implicaciones mucho más complejas.

Domir con medias funciona como un método eficaz para crear un ambiente seguro y favorable para el sueño

Según los expertos, esta elección podría vincularse directamente con rasgos de carácter, la relación de la persona con sus rutinas diarias e incluso con su bienestar emocional.

Para ciertos individuos, el hábito adquiere un valor simbólico relacionado con la búsqueda de seguridad, la previsibilidad y el confort. Diversos enfoques psicológicos sugieren que quienes usan medias para dormir suelen tener personalidades más estructuradas y anticipadas. La inclusión de pequeños hábitos funciona como un método eficaz para crear un ambiente seguro y favorable para el sueño.

Para dormir se deben reemplazar las medias de compresión por otras de algodón o de un material transpirable Freepik - Freepik

Este comportamiento actúa como una “barrera emocional subconsciente”. Según se detalla en el análisis, cubrir los pies aporta una sensación de refugio y protección que contribuye a calmar el sistema nervioso. Aunque parezca un detalle insignificante, los especialistas afirman que el hábito revela mucho sobre la sensibilidad y el manejo del entorno. Entre los perfiles comunes destacan los individuos metódicos y organizados, quienes aprecian los entornos previsibles y las costumbres que brindan sensación de control. También aparecen quienes buscan protección mediante la creación de un espacio seguro, además de personas con alta sensibilidad sensorial que perciben molestias físicas ante el frío.

Por otro lado, los individuos prácticos y prudentes emplean esta técnica porque prevén inconvenientes nocturnos y toman medidas preventivas para asegurar un descanso reparador.

Los psicólogos conductuales asocian esta costumbre con un apego seguro, donde los sujetos son conscientes de sí mismos, se cuidan y no sienten remordimiento por priorizar su salud. Usar medias constituye una manera de atender necesidades genuinas antes de que se vuelvan urgentes, lo cual indica madurez emocional y un elevado nivel de autoconocimiento.

Asimismo, el hábito funciona como una señal clara para el organismo. Al igual que el consumo de té, el uso de aromas específicos en la almohada o la música relajante, las medias se transforman en un ritual que favorece el reposo.

Dormir con medias se asocia a un apego seguro, donde los sujetos son conscientes de sí mismos, se cuidan y no sienten remordimiento por priorizar su salud (Fuente: Pexels)

No es solo una cuestión estética, sino que tiene connotaciones profundas que valen la pena observar. Más allá de la estación o el clima, se recomienda esta práctica debido a que ofrece múltiples beneficios: optimiza la calidad del sueño, reduce la incomodidad térmica, facilita un adormecimiento más rápido, disminuye los despertares por pies fríos y ofrece un abrigo emocional necesario para el bienestar cotidiano de quienes optan por este ritual reflexivo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA