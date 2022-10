Seis beneficios de adoptar y tener una mascota en casa

Hay muchas razones por las cuales una persona puede tomar el impulso de adoptar una mascota: una decisión que, sin lugar a dudas, incidirá en la convivencia y la dinámica del hogar.

Más allá de la responsabilidad que implica sumar a alguno de estos animales a la familia, son innumerables los beneficios que esto generará en la calidad de vida de quien lo haga. A continuación, algunos de las ventajas que más se destacan:

Una mascota te ayuda a ser más organizado

Al necesitar de horarios para comer, jugar y salir a pasear (en el caso de los perros), las mascotas llevan a que las personas que los cuidan se organicen mejor y tengan una rutina más definida durante la semana.

Te convierte en una persona más activa

Según sostiene un artículo publicado por The New York Times, quienes tienen perros pasan cerca de 300 minutos cada semana caminando con ellos; es decir, unos 200 minutos más que las personas que no tienen una mascota. Por eso, si te considerás una persona sedentaria y querés darle un giro a tu estilo de vida, adoptar un perro puede ser una gran opción, ya que tendrás que sacarlo a pasear todos los días.

Puedes incorporar a tu mascota en tu rutina deportiva. Por ejemplo, hay perros que disfrutan correr junto a sus dueños Pexels

Contribuye positivamente si tenés hijos en casa

No hay mejor manera de enseñar a los niños la importancia de respetar y cuidar a los animales que adoptando una mascota. Pero no solo eso: un perro o un gato también los acompañará durante su crecimiento y les enseñará a tener más responsabilidades desde pequeños.

Te brinda amor incondicional

Serás el mejor amigo y, posiblemente, la persona favorita en el mundo de tu mascota. Y es que el dicho “el perro es el mejor amigo del hombre” no puede ser más cierto: nadie será más leal.

Permite que conozcas nuevas personas

Según la investigación publicada en la revista científica Plos One, los animales de compañía son una vía perfecta para conocer personas, formar nuevas amistades y recibir apoyo social.

Sí, tu perro puede convertirte en una persona más sociable. Esto se debe a que te motivará a transitar por más lugares públicos como parques y calles, en donde normalmente están otros pet lovers con los que podrás interactuar.

En los últimos años, se ha popularizado la gatoterapia, una terapia realizada con gatos que busca combatir el estrés y la ansiedad Pexels

Los perros son capaces de oler el estrés

Los perros son capaces de oler cuando una persona está estresada, ya que pueden captar los cambios en la respiración y el sudor que producen en los humanos los procesos fisiológicos asociados a una respuesta de estrés psicológico agudo. Una investigación de la Universidad de Queen, Reino Unido –publicada en la revista Plos One– determinó que los perros pueden detectar esas señales fisiológicas con una precisión del 93,75 por ciento.

Los investigadores se hicieron la pregunta de si los canes podían sentir señales químicas de los estados psicológicos de las personas, dado el extraordinario sentido del olfato que tienen, su estrecha historia de domesticación con los humanos y su habilidad para acompañar a personas con ansiedad, ataques de pánico o trastornos de estrés postraumático (TEPT).

Para dilucidarlo, recolectaron muestras de aliento y sudor de personas no fumadoras que no habían comido ni bebido recientemente, antes y después de una tarea aritmética de ritmo rápido, y se comprobaron los niveles de estrés a partir de algunas medidas fisiológicas objetivas, como la frecuencia cardíaca o la presión arterial.

Las personas que mostraron un aumento en el estrés con esas tareas experimentaron un aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, y los perros –de diferentes razas– fueron capaces de diferenciar las muestras de las personas que habían mostrado ese estrés de las de aquellos que se habían mantenido relajadas durante la prueba.

