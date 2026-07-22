Sentía rechazo por el país, en España alcanzó la cima y una revelación creó un puente: “Rescatar mi sangre argentina”

Nació en Bariloche en condiciones hostiles y atravesó una crianza conflictiva; decidida a dejar su pasado atrás, en España logró uno los mejores puestos, revalorizó a la Argentina y construyó un propósito: “Fortalecer, educar y dar acceso a la información a toda la región patagónica”

Carina Durn 22 de julio de 2026 03:00 12 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

Eugenia nació en una familia muy humilde, con muchas carencias. En Bariloche, vivían siete personas en un espacio hecho de piedra y madera de veinticinco metros cuadrados, sin baños, sin calefacción y mal aislada. El agua, por otro lado, la buscaban del río más cercano con bidones.

Empezó a trabajar a los diez años, junto a su madre. Pero a pesar del sacrificio de las labores, no dejó la escuela, para ella, estudiar era la parte más bella de la vida: “Me recuerdo siempre sentada estudiando, sentía que eso me iba a ayudar a ser alguien“, dice hoy al rememorar aquellos días.

Eugenia, junto a sus padres.

A los diecisiete se fue de casa. Eugenia soñaba con ser arquitecta y había separado cada centavo posible para irse a estudiar a La Plata, atravesó los miles de kilómetros para cumplir su anhelo, pero todo se derrumbó: la carrera era muy cara, no tenía el capital para sostenerse y sufrió demasiado el desarraigo: “Era muy chica”, afirma pensativa.

Regresó a Bariloche, y ese retorno, lejos de hundir sus sueños, los reafirmó. La infancia vivida había despertado en ella una ambición profunda de convertirse en una profesional y ganarse un lugar en el mundo: “Cuando uno fue pobre siente que teniendo algo o siendo alguien, va a ser aceptado o incluido en la sociedad”, reflexiona Eugenia, una mujer que jamás imaginó hasta dónde serían capaces de llegar sus sueños, ni los paradigmas que debería romper en ese camino.

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Eugenia nació en una familia muy humilde, con muchas carencias. En Bariloche, vivían siete personas en un espacio hecho de piedra y madera de veinticinco metros cuadrados, sin baños, sin calefacción y mal aislada. El agua, por otro lado, la buscaban del río más cercano con bidones.

Una decisión para poder crecer: “Desde muy chiquita luchaba por una realidad de mi ciudad más bonita”

A los dieciocho, Eugenia comenzó a explorar la fotografía y a conseguir que la contrataran para trabajos relacionados. Entusiasmada, un año después encontró un socio con quien formó su primer emprendimiento, dedicado a la fotografía deportiva, y paralelamente, como empresa separada, fotografía familiar. El dinero, de pronto, apareció en la vida de la joven, así como el reconocimiento que llegó hasta niveles internacionales: su talento era evidente. Sin embargo, y a pesar de su corta edad, Eugenia ya había recibido tantos golpes, que ingresó en una espiral descendente de autoboicot y una especie de miedo a la felicidad.

“Estaba en una relación con una persona quince años mayor que yo, me enfermé, y fue ahí cuando tuve claro que para perseguir mi futuro era mi momento de irme de verdad. Tenía los ahorros suficientes y la edad para buscar mi salida, así que decidí irme del país. Pero lo cierto es que irme... irme lo hice porque desde muy chiquita luchaba por una realidad de mi ciudad más bonita y no lo logré”.

“Lo que nos pasa a los patagónicos es que todo queda muy lejos. Cuando vivís tan alejado, y con un frío que hace que te aísles mucho más... para mí fue una etapa de sufrimiento pero que después despertó en mí una personalidad de superación, de querer mejorar, y encontrar un propósito, que es lo que desde niña venía buscando” , revela Eugenia.

“Lo que nos pasa a los patagónicos es que todo queda muy lejos. Cuando vivís tan alejado, y con un frío que hace que te aísles mucho más... para mí fue una etapa de sufrimiento pero que después despertó en mí una personalidad de superación, de querer mejorar, y encontrar un propósito, que es lo que desde niña venía buscando”

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Una relación complicada, un adiós: “Cuando le di el último abrazo algo dentro de mí y de él nos dijo que era la última vez”

El proceso de la partida duró seis meses, donde poco a poco, Eugenia se despidió de su gente, vendió sus cosas y se enfrentó a la instancia más dura: despedirse de su papá. Con él, la joven mantenía una relación compleja. Ella, hija mayor, él, padre obsesivo, orgulloso de ella pero que le costaba dejarla libre: “Era una relación difícil y violenta. Cuando le di el último abrazo algo dentro de mí y de él nos dijo que era la última vez”, dice conmovida.

El proceso de la partida duró seis meses, donde poco a poco, Eugenia se despidió de su gente, vendió sus cosas y se enfrentó a la instancia más dura: despedirse de su papá. Con él, la joven mantenía una relación compleja.

Eugenia llegó primero a Francia, rotó por algunas ciudades y países, hasta que decidió quedarse en España. Tal como lo había presentido, esa sensación de última vez se hizo carne en ella: al poco tiempo de llegar a la tierra ibérica, su padre falleció. Cuando supo de la muerte de su padre, Eugenia pensó en regresar, pero su propia salud aún estaba vulnerable. Ella sabía que una vuelta a la Argentina la podría afectar mucho, en los últimos años de su vida había trabajado incansablemente por reconstruir su vida, e intuía que el golpe del regreso podría afectar el camino que había buscado construir. Su familia, desde Argentina, la apoyó en su decisión. En definitiva, a pesar de la complejidad de sus vínculos, sus padres siempre le habían dicho que sabían que ella iba a poder darse la vida que ellos no pudieron.

“Quizás esta parte de la historia no es la más bonita, pero durante todos esos años fue una constante tener que tomar decisiones, las cuales estaban siempre guiadas por un espíritu de seguir, como si no tuviera otra forma de hacerlo”, manifiesta Eugenia.

Eugenia, en la actualidad.

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Un nuevo golpe de vida y otro volver a empezar: “Decidí irme a Madrid”

Los primeros años en España fueron de búsqueda interior, espiritual, así como de construcción profesional. Argentina había dolido tanto, que Eugenia no extrañaba y tenía en claro que no quería volver. También fueron tiempos de vacío de identidad. Tras tres años de habitar el suelo español de manera ilegal, la joven pudo tramitar lo que se denomina la `residencia por arraigo´, pero hasta ese entonces, sin papeles legales, se sentía carente de sentimiento de pertenencia.

A pesar de aquellos años sin papeles, Eugenia había sido capaz de montar una pequeña empresa de fotografía deportiva especializada en veleros, que desarrolló primero en Barcelona y luego en Ibiza. Fueron días sin un plan b, pero había hallado la forma de ser independiente, no requerir de contratos externos y ganar su propio dinero. Paralelamente, comenzó a especializarse en marketing con fuerza, una herramienta que pronto trajo sus frutos.

En esa época, Eugenia formó pareja, pero, tras tres años de amor, llegó un nuevo golpe de vida: él contrajo leucemia y falleció. Atravesada por el dolor, la mujer argentina no soportó seguir ni en Ibiza ni en Barcelona, esos lugares que habían compartido juntos: “Allí decidí irme a Madrid”.

Eugenia dejó atrás Barcelona e Ibiza, lugares con recuerdos lindos pero dolorosos.

Llegar a la cima, mirar a la Argentina y encontrar el propósito: “Dar acceso a la información a toda la región patagónica”

Una de las reglas que Eugenia se había autoimpuesto desde el comienzo fue la de no vincularse con argentinos. Si iba a vivir en otra cultura, la quería conocer desde adentro. Esto, sin embargo, trajo sus dificultades, en especial en la Barcelona profunda, donde halló mucha segregación. Madrid fue diferente y la desafió en su nuevo camino. Pero, a pesar de los retos - al igual que en el resto de España- la joven vio oportunidades por doquier: “La mentalidad argentina tiene un modo de supervivencia activado; todo el tiempo me preguntaba: ¿cómo no se está haciendo esto o lo otro? Uno ve oportunidad de negocio por todos lados, pero me tomó algunos años comprender que no siempre es así, no se puede hacer todo en todos lados”.

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En España, Eugenia construyó una nueva versión de sí misma.

Con el paso de los años, el fortalecimiento de sus estudios y los trabajos que se fueron sucediendo en el camino, los esfuerzos rindieron frutos. Eugenia fue contratada por diferentes compañías de gran envergadura hasta alcanzar uno de sus grandes sueños: trabajar en una empresa corporativa, en gran puesto y con un muy buen sueldo, pero fue ese preciso acceso a un universo con el que había soñado durante gran parte de su vida, lo que le devolvió, poco a poco, el amor por la Argentina, el país al que creía que nunca más quería volver.

“Argentina hoy ocupa un lugar fundamental en mi vida, a raíz de revalorizar la cultura que nos atraviesa en el carácter, la pasión, la sinceridad, en la forma de hablar que tenemos para con el mundo”, asegura Eugenia. “Fue a raíz de entender las formas que teníamos nosotros de gestionar las relaciones, las amistades, el entorno laboral... Acá pasa que el carácter hace que no se hablen las cosas con claridad o de frente; les cuesta mucho afrontar cuando tienen algo que comunicar. Para mí, cuando tuve que tomar decisiones cruciales para la empresa, fue clave recurrir a mi carácter argentino de hablar con certeza y claridad sin por eso generar un conflicto”.

Eugenia (centro): "La visión es que ese puente sirva para exportar productos y servicios desde Argentina, sobre todo en el mundo digital, que no todos tienen consciencia de lo exportable que es ese trabajo al generar una red muy sólida"

Con ese amor renovado hacia Argentina, Eugenia dejó que germine y crezca un nuevo sueño que llamó Patagonia Marketing Summit, para luego sumarle Patagonia Growth, un proyecto para devolverle a su tierra todo lo que le había inculcado y la había ayudado a crecer: “La riqueza del aprendizaje, quería aportarla a jóvenes que habían estado en mi misma situación del pasado. Puse al servicio de este proyecto todos mis recursos y se formó algo maravilloso”.

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“El objetivo es forzar, reforzar, fortalecer, educar y dar acceso a la información a toda la región patagónica, jóvenes, empresarios y los que trabajan en el mundo digital, con herramientas que quizás no llegaron a la región o que los organismos no son capaces de llevar y así crear un puente entre interior, capital y exterior. La visión es que ese puente sirva para exportar productos y servicios desde Argentina, sobre todo en el mundo digital, que no todos tienen consciencia de lo exportable que es ese trabajo al generar una red muy sólida, en especial con los contactos y recursos con los que ya cuento. Esto lo vivo como un propósito de vida, y mi deseo es que me permita vivir tanto en Argentina como en España en el futuro. Ayudando y fortaleciendo a mucha gente, todo hecho con pasión, que es algo que en España no se tiene”, cuenta Eugenia, quien para su proyecto ya cuenta con quince personas que están trabajando, enamorados de una visión que es a largo plazo, para que sea sostenible. En su vertiente Patagonia Growth, desarrolla una consultora para empresarios patagónicos que reciben mentoría de su negocio, estrategia, producto, canal, pricing y son luego derivados a proveedores regionales. Todo es evaluado para garantizar estándar de calidad.

Eugenia, junto a su equipo.

El origen como base de aprendizajes: “Tuve que rescatar a mi sangre argentina”

Casi veinte años pasaron desde que Eugenia dejó Argentina con el cuerpo enfermo y el corazón roto por un país que no podía darle lo que buscaba. Atrás dejó las memorias de una infancia hostil y llegó a Europa dispuesta a darle vida a una nueva Eugenia, sin imaginar que en su renacer, también sería capaz de resignificar a la Argentina. Para ella, una mujer que hoy tiene 38 años, su patria representa su carácter ante la vida y mucho más que el lugar donde nació: es la tierra que forjó su personalidad y por ello hoy quiere darle a su Patagonia, lo que ella no pudo brindarle cuando era chica.

“Las primeras veces que volvía a la Argentina, que durante diez años fueron pocas, tenía la inmediata necesidad de volver a España. Pero a medida que fui madurando, y cuando nació mi hija, Martina, llegó la sanación completa de amigarme con mi tierra y disfrutarla desde otro lado. Porque antes, sentía que tenía que volver como una mujer exitosa, tenía esa presión, que no podía defraudar a esa Eugenia que había dejado en el pasado. Era parte de ese personaje que quería construir. Ahora, cuando voy, puedo ver más lo bonito que ese pasado. Ahora cada reencuentro con mi país es generoso, colaborativo y reconocido. Fue como si al soltar la presión, hubiese llegado lo que tanto anhelaba construir”.

“Para mí, toda mi travesía fue un viaje de sanación y transformación. Cuando me fui de Argentina me sentía muy por debajo de todo. Fue un largo camino para forjar valoración siendo extranjera, pero también de sanación al rechazo que tenía con Bariloche y todo lo que había vivido. No fue hasta que quise escapar totalmente de mi origen y rescatar a quien realmente era, que tuve que rescatar también a mis raíces, a mi sangre argentina”, continúa.

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"No fue hasta que quise escapar totalmente de mi origen y rescatar a quien realmente era, que tuve que rescatar también a mis raíces, a mi sangre argentina”.

“Lo que estoy viviendo ahora es muy fuerte. El día que reconocí que Eugenia estaba hecha de todas sus vivencias: esa niña que vivió en la pobreza, esa persona con un padre conflictivo, esa mujer que sintió que tenía todo el tiempo que demostrar que todo lo podía, cuando reconocí que era eso y no el personaje que estaba creando, de repente el mundo empezó a responder. Yo sé que esta frase se escucha tanto, pero no tenemos que ser nadie más que nosotros mismos, la huella más fuerte de la autenticidad, algo que te libera de una mochila, te sana. Mi experiencia fue la de humanizar quien soy. Y humanizar no quita que uno no pueda aspirar a ser más grande, pero siempre defendiendo una mirada ética del origen como base”, concluye.

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