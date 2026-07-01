Shadé Zahrai, experta en liderazgo, explica por qué debes dejar de pedir perdón en exceso: “Te hace sentir menos”

Pedir disculpas de manera constante por situaciones triviales o sentir una culpa profunda al decir que no son síntomas claros de la denominada “trampa de la amabilidad”. Según la experta en confianza Shadé Zahrai, este comportamiento afecta a quienes presentan dificultades con su propia aceptación y trasladan su valor personal a la opinión de los demás.

Cómo evitar la trampa de la amabilidad, según Shadé Zahrai

En una entrevista con Mel Robbins, Zahrai, autora del libro Big Trust, analizó los mecanismos psicológicos que llevan a las personas al autosacrificio y propuso estrategias prácticas para modificar estas dinámicas en la vida cotidiana.

Zahrai advirtió sobre el uso excesivo de disculpas. “Lo que vemos en quienes luchan por la aceptación es que piden perdón por todo: por hablar demasiado o por mostrar emociones”, señaló Zahrai en la charla con Robbins.

Según la especialista, esta actitud refuerza una percepción de insuficiencia y resta seguridad al individuo. Su recomendación consiste en sustituir el pedido de disculpas por una expresión de gratitud. En lugar de decir “lamento hablar mucho”, la mejor alternativa es agradecer a quien escucha. Por ejemplo: “En lugar de decir ‘perdón, estoy hablando demasiado’, puedes decir ‘muchas gracias por escucharme’. En lugar de ‘perdón, estoy muy sensible ahora mismo’, ‘gracias por tenerme paciencia’”.

Este cambio, asegura la experta, transforma la narrativa personal, fortalece la autopercepción y mejora el vínculo con los demás al reconocer su presencia y paciencia.

La trampa de la amabilidad actúa, según la experta, como un ancla que limita el crecimiento. Al priorizar siempre a los otros, las personas descuidan sus propias necesidades y desconocen sus metas reales.

La transición hacia una mayor autoaceptación exige, por tanto, una gestión consciente del tiempo y las palabras. Adoptar estos cambios pequeños permite que cada individuo retome el control sobre su propia vida sin recurrir al sacrificio sistemático para complacer al entorno.

Quién es Shadé Zahrai. Australiana de nacimiento y de padres iraníes, es experta en liderazgo y alto rendimiento, investigadora del comportamiento y educadora conocida por su trabajo en estrategias de autoliderazgo y confianza profesional, especialmente con ejecutivos y grandes empresas. Es doctora en comportamiento organizacional (PhD), tiene un MBA y formación en Derecho, pero dejó su carrera como abogada y banquera para dedicarse a la investigación y a la educación en liderazgo.

Entrevista de la experta en desarrollo personal Mel Robbins y Shadé Zahrai, doctora en comportamiento organizacional Captura de Video

Shadé Zahrai: cómo decir “no”, sin pedir perdón

Otro punto central entre Robbins y Zahrai fue la dificultad para rechazar peticiones ajenas. Muchas personas talentosas caen en el compromiso excesivo para no decepcionar al entorno. Para evitar la respuesta automática basada en la culpa, Zahrai propone una técnica de pausa estratégica de tres pasos antes de declinar un pedido:

Agradecer el gesto

Revisar la agenda personal

Comprometerse a entregar una respuesta en un tiempo determinado

Este procedimiento permite procesar la solicitud con calma y evaluar si el compromiso afecta el bienestar propio. “Debes pensar en cómo convertir ese no en un sí hacia ti mismo”, explicó Zahrai durante la entrevista.

La trampa de la amabilidad y cómo decir que no

¿Por qué Shade Zahrai afirma que las personas piden disculpas en exceso? Según Zahrai, esto ocurre cuando alguien no se acepta a sí mismo y busca la validación externa, lo que conduce al autosacrificio y a disculparse por cosas innecesarias o por su existencia.

¿Qué es la “trampa de la amabilidad” identificada por Shade Zahrai? Es un patrón donde las personas con baja autoaceptación buscan que otros las validen. Esto les lleva a sacrificarse, priorizando siempre las necesidades ajenas y diciendo “sí” cuando quieren decir “no”.

¿Cómo sugiere Shade Zahrai reemplazar las disculpas innecesarias? Propone sustituir la disculpa por la gratitud, transformando “perdón por hablar demasiado” en “gracias por escucharme” o “perdón por ser emocional” en “gracias por tenerme paciencia”.

¿Qué técnica de tres pasos recomienda Zahrai para decir “no” sin culpa? Aconseja agradecer que hayan pensado en uno, decir que se revisará la agenda o capacidad y comprometerse a dar una respuesta en un tiempo determinado.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.