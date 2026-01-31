Simulador de carreras en Mar del Plata: así funciona la experiencia para correr junto a Franco Colapinto

Con su meteórico ascenso a la máxima categoría del automovilismo, Franco Colapinto se consolidó como uno de los principales referentes de la nueva generación. Con 21 años, el piloto nacido en Pilar logró proyectarse en el ámbito internacional y volver a ubicar a la Argentina en el radar de las competencias más exigentes del automovilismo mundial. Su irrupción activó el interés de nuevas generaciones y reavivó el fervor por la alta competencia en un país con una histórica tradición fierrera.

En ese contexto, Bayer lo eligió como embajador de Actron Rápida Acción Nueva Fórmula, un analgésico pensado para quienes valoran su tiempo y necesitan alivio rápido para continuar con su día. La propuesta se apoya en un atributo clave para los consumidores: la rapidez de acción cuando el dolor irrumpe.

Durante el verano, la marca trasladó este territorio conceptual al espacio físico con una serie de activaciones en la Costa Atlántica. Uno de los puntos centrales fue Playa Varese, una de las playas más concurridas y tradicionales de Mar del Plata, ubicada entre Cabo Corrientes y el Torreón del Monje, y caracterizada por su alta circulación de turistas y residentes a lo largo de toda la temporada.

La activación reforzó la alianza entre Actron Rápida Acción Nueva Fórmula y Franco Colapinto desde un territorio común asociado a la velocidad. Gabriel Bulacio

Ahí, Actron instaló un simulador de carreras que propone al público un desafío concreto: bajar el tiempo de una vuelta y ganarle al cronómetro. La experiencia refuerza de manera directa el mensaje de la campaña y su vínculo con la velocidad, permitiendo transmitir uno de los claims principales de la marca en clave lúdica y participativa.

El simulador de Actron desafía al público a bajar su tiempo por vuelta y ganarle al cronómetro en plena Playa Varese. Gabriel Bulacio

El truck se convirtió rápidamente en una de las propuestas más convocantes del verano, con largas filas de personas que se acercaron para vivir la experiencia, competir entre sí y acceder a premios para quienes lograban los mejores registros. El atractivo de este tipo de simuladores radica en su capacidad para acercar el automovilismo al público general.

La acción formó parte de una serie de activaciones desarrolladas por la marca en la Costa Atlántica. Gabriel Bulacio

A través de volantes, pedales y sistemas visuales inmersivos, permiten experimentar aspectos centrales de la conducción deportiva, como la concentración, la velocidad de reacción y la toma de decisiones en fracciones de segundo. De ese modo, acortan la distancia entre el espectador y la pista y refuerzan la idea de rapidez como valor diferencial, tanto en el deporte como ante ciertas situaciones de la vida cotidiana.

La activación funciona de jueves a domingo, de 13 a 19 horas en Playa Varese.

Actron Rapida Acción Nueva Fórmula ofrece alivio del dolor el doble de rápido frente a su fórmula anterior*, en una cápsula blanda más pequeña**, con triple acción analgésica, antiinflamatoria y antifebril.

La propuesta buscó traducir en una experiencia concreta los atributos de Actron Rápida Acción Nueva Fórmula. Gabriel Bulacio

La alianza entre la marca y el piloto se construye sobre una analogía directa entre la velocidad en la pista y la rapidez en el alivio del dolor.

En el spot de la campaña, grabado en boxes, Colapinto refuerza ese concepto con una frase que sintetiza su mirada competitiva: “Cada segundo y cada mejora cuentan”, antes de cerrar con el claim “ganale la carrera al dolor”, eje central de la comunicación de Actron Rápida Acción Nueva Fórmula.

El espacio permitió visibilizar el producto en un contexto de alta circulación durante la temporada de verano. Gabriel Bulacio

Así como Franco Colapinto representa la velocidad en la pista, Actron Rápida Acción Nueva Fórmula traslada esa idea al alivio del dolor: una rapidez que se siente cuando más se la necesita. Una propuesta pensada para quienes buscan aliviar el dolor el doble de rápido y recuperar su tiempo.

Legales

*Vs Actron Rápida Acción cert. 43910.**Cápsula más pequeña vs cápsulas blandas de ibuprofeno 400 mg comercializadas en Argentina al 25/02/2025.Actron Rápida Acción Nueva Fórmula es ibuprofeno 400 mg. Este medicamento contiene gluten. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.