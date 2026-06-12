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Por qué Milei no puede frenar la guerra interna libertaria

Por qué Milei no puede frenar la guerra interna libertaria

La interna libertaria dejó de ser un rumor para convertirse en una pelea pública, expuesta minuto a minuto en redes sociales. Acusaciones cruzadas, cuentas anónimas, operaciones y una guerra de poder que atraviesa al corazón del Gobierno muestran las tensiones entre los distintos sectores que rodean a Javier Milei. Martín Rodríguez Yebra reconstruye cómo se profundizó la fractura entre las principales figuras del oficialismo y qué revela esta disputa sobre el funcionamiento del poder alrededor del Presidente.

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