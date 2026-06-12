Por qué Milei no puede frenar la guerra interna libertaria

La interna libertaria dejó de ser un rumor para convertirse en una pelea pública, expuesta minuto a minuto en redes sociales. Acusaciones cruzadas, cuentas anónimas, operaciones y una guerra de poder que atraviesa al corazón del Gobierno muestran las tensiones entre los distintos sectores que rodean a Javier Milei. Martín Rodríguez Yebra reconstruye cómo se profundizó la fractura entre las principales figuras del oficialismo y qué revela esta disputa sobre el funcionamiento del poder alrededor del Presidente.