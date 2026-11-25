Adrián Lamota, un chico de Corralitos, Guaymallén, Mendoza, jamás imaginó que algún día podría llegar a vivir en Francia. De niño creció de casa en casa, hasta que sus padres pudieron construir la propia. Estudió en un secundario técnico y se recibió de maestro mayor de obras, y combinó sus capacidades manuales con su interés por la política, las noticias y la música: pasó años escuchando a diversos reconocidos periodistas de la Argentina a fin de mantenerse bien informado.

En 2022, sin embargo, su vida tal como la conocía dio un vuelco. Sucedió cuando sus padres decidieron irse del país y volver a empezar lejos, en España. Adrián decidió quedarse solo, en su querida Mendoza, con un manto de confusión sobre él, sin saber bien qué hacer de su vida ni para dónde encarar un futuro con propósito.

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“Pero sentía que estar solo podía ayudarme a madurar y a aprender a pagar cuentas y mantener una casa”, reflexiona hoy al repasar aquellos tiempos. “Fueron momentos movidos emocionalmente, pero pude llevarlos. Todavía me acuerdo de la emoción que sentí el día que, con uno de mis primeros sueldos viviendo solo, fui al supermercado y llené el carro; me da cosquilleo recordar lo feliz que me puso algo tan simple”.

“Fueron momentos movidos emocionalmente, pero pude llevarlos. Todavía me acuerdo de la emoción que sentí el día que, con uno de mis primeros sueldos viviendo solo, fui al supermercado y llené el carro; me da cosquilleo recordar lo feliz que me puso algo tan simple”.

Un amor francés, otro destino inesperado y los desafíos en suelo galo: “La presión social de que el hombre debe ser el proveedor”

Por aquellos días, Adrián trabajaba en Grido y llevaba bien su economía, aunque la incertidumbre lo acechaba, aun así, las cosas fluían con cierta calma. Todo volvió a cambiar un buen día, cuando conoció a la que se transformó en su novia, Agathe. Su relación se afianzó y ella, francesa, le hizo una propuesta radical: lo invitó a continuar con su relación en Francia, para estar así también cerca de su familia.

“Mis abuelas y amigos estaban asombrados por una decisión tan apresurada, pero sentía que era lo mejor: un cambio de aire para despejar la mente y conocerme mejor”, asegura.

La familia de Adrián vive hoy en España.

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La llegada al suelo galo fue increíble. Con Agathe, Adrián recorrió París y el sur de Francia, donde pudo conocer a la familia de su novia y tener un almuerzo eterno, donde se sintió muy bienvenido.

Al poco tiempo, sin embargo, llegaron los inconvenientes. El argentino tenía que arreglar su documentación para poder quedarse y trabajar, y hallar las alternativas no resultó un camino sencillo: “Primero fue conseguir una visa de estudio, así como trabajo en una panadería del pueblo, donde estuve tres o cuatro días a prueba. Tengo muy buenos recuerdos porque todos eran muy buena onda y hacíamos bromas pese a mi francés, pero lamentablemente no se pudieron hacer los papeles”, cuenta.

“Después nos mudamos a Toulouse, donde hice varios cursos de francés. Pasé meses sin poder trabajar mientras esperábamos que salieran los trámites, y eso me estresaba bastante. Pesaba mucho la presión social de que el hombre debe ser el proveedor; cuando no podés aportar ni un euro, cuesta. Mi novia fue un gran apoyo para aguantar mientras yo me mantenía ocupado estudiando o buscando cómo generar algún ingreso”, continúa.

La llegada al suelo galo fue increíble. Con Agathe, Adrián recorrió París y el sur de Francia.

“Como inmigrante que se rodea casi solo de franceses, veo que los pocos latinos que conozco nos apoyamos enseguida cuando alguien necesita algo. Con los franceses pasa algo parecido pero distinto: nosotros ayudamos a los desconocidos casi igual que a los amigos, mientras que ellos son más reservados, aunque igual de cálidos cuando entrás en su círculo social. En las reuniones me tratan muy bien y hasta hablan algo de español para incluirme”.

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Un sueño cumplido y un éxito increíble: “Todo el pueblo nos felicita”

En Toulouse se quedaron seis meses hasta que se mudaron a Lyon. A partir de entonces, todo comenzó a mejorar. La pareja tramitó los papeles de convivencia, y Adrián comenzó a estudiar francés y a cuidar mascotas.

Las personas en Lyon lo ayudaron a sentirse cómodo y el argentino se enamoró de la ciudad, colmada de tiendas y gente de diversas culturas, en un marco tranquilo y de seguridad para caminar sin importar los horarios.

A pesar del bienestar, en noviembre de 2025 decidieron cambiar de rumbo una vez más. La causa, un desafío emocionante, tenía que ver con un deseo imaginado que por fin pudieron concretar en 2026: abrir su propio restaurante - La Main à la Pâte - en Chabeuil, un pueblito a poca distancia de Valence, en la Drôme, cerca de la familia de Agathe. A pesar de lo francés del nombre, la pareja elaboró su carta en torno a la gastronomía argentina: sirven milanesas, canelones y preparan un dulce de leche casero que es el deleite de los comensales franceses.

La Main à la Pâte está en Chabeuil, un pueblito a poca distancia de Valence, en la Drôme, cerca de la familia de Agathe.

La inauguración fue el día de su cumpleaños, 9 de enero, y si bien la ilusión del éxito convivía con ellos hacía tiempo, Adrián jamás imaginó tan buena recepción: hasta hoy llenan todo el mes, mediodía y noche, lo que les brindó una libertad económica sin precedentes y un crecimiento emocional enorme.

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“Hoy estoy aprendiendo a ser dueño y cocinero profesional a la vez, y estoy súper orgulloso de haber salido de mi zona de confort”.

“Soy fanático de la cocina casera. Siento que acá se está perdiendo por lo que llamo la `cocina de Instagram´, linda a la vista pero sin sabor. Yo apuesto por una comida más rústica y llena de sabor, como la de nuestras abuelas. Como usamos productos locales y de temporada, es un reto hacer platos argentinos con ingredientes de la Drôme. Un buen ejemplo es el dulce de leche, que preparo con leche de campo de productores cercanos y queda buenísimo. Otro es la caillette, una especialidad típica de la Drôme y la Ardèche hecha con cerdo y acelga. Para el día de la caillette se me ocurrió fusionarla con recetas argentinas e hicimos empanadas y pastel de papa con ese relleno. Fue un éxito total. Todo el pueblo nos felicita y alienta. El año que viene pienso comprar maquinaria industrial para hacer mi dulce de leche a mayor escala, porque hoy lo cocino a mano en dos ollas grandes”.

Un bodegón estilo argentino: "Siento que los argentinos nos parecemos bastante a los franceses no parisinos”

Argentina siempre presente y aprendizajes en el camino: “Todos son geniales a su manera”

Hace más de dos años que Adrián dejó su rincón de Mendoza para vivir en Francia. No hace mucho, sentía que su futuro no tenía rumbo; dejar su universo conocido atrás, fue finalmente lo que direccionó su vida hacia lugares impensados y de los que hoy se siente orgulloso.

Adrián, un argentino que encontró un rumbo y una pasión.

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Desde su partida, todavía no regresó a la Argentina y se siente raro. Aún se está adaptando a su nuevo entorno, a los horarios que todavía lo incomodan: extraña cenar tarde, salir a tomar algo a las 23 o hacer vida nocturna. En su pueblo, Drôme, no solo se come temprano, sino que la gente se da tres besos para saludarse, ¡cuando se había acostumbrado a los dos que se estilan en otras regiones francesas! Su padre, ya adaptado a los dos besos, le queda debiendo el tercero a la gente local, que lo deja en el aire.

“Las comidas también son todo un ritual que impacta, pero menos: aperitivo, entrada, plato principal, quesos —infaltables— y postre, pasando tres o cuatro horas en la mesa. Siento que los argentinos nos parecemos bastante a los franceses no parisinos”, asegura Adrián.

El dulce de leche de Adrián también es un éxito.

“Estoy muy contento con lo que construí acá, pero extraño cosas chiquitas que antes ni pensaba, como matear en familia un domingo o jugar al bingo con las tías. El año que viene quiero volver de vacaciones para recorrer el país y reencontrarme con mi familia y amigos. Al llegar quiero tomar un café con mi abuela, matear en la plaza Independencia, caminar por la peatonal y saludar a mi gente”.

“Argentina está todos los días en mí. Desde que me levanto escucho noticias, música y streamings argentinos en la cocina; no estoy allá físicamente, pero sí espiritualmente. En el restaurante cocino lo que comía a diario en mi país, e incluso pienso invertir en Argentina a mediano plazo, aunque todavía no puedo contar mucho”, agrega.

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Agathe, Adrián y un sueño cumplido.

“Estando lejos empecé a valorar mucho lo abiertos que somos, cómo tratamos a un desconocido casi como amigo y lo fácil que es armar una juntada. Y me causa gracia que, cuando los franceses saben que soy argentino, casi siempre preguntan por Milei y la Selección. Por otro lado, vivir afuera me enseñó a crecer como persona, a tener paciencia cuando no me entienden y a ver que existen distintas formas de interpretar un mismo hecho”.

“También aprendí que mi crianza no se parece en nada a la de mi círculo actual, algo que afronto todos los días. Me impresiona cómo acá hablan de dinero e inversiones sin tabúes, lo que me ayuda a abrir la mente y a pensar en grande. Por último, vivir afuera me permitió conocer muchas costumbres e idiomas distintos más allá del francés, con sus propios chistes e inquietudes, comprobando que todos son geniales a su manera”, concluye.