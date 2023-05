Sintió una fuerte picazón en los dedos del pie, fue al médico y recibió un diagnóstico devastador

escuchar

Una mujer de Cedar Falls, ciudad ubicada en Iowa, Estados Unidos, fue diagnosticada con una rara forma de cáncer tras sufrir una fuerte picazón en uno de sus pies.

A inicios de 2015, Amy Jardon, entonces de 40 años, empezó a sentir el cosquilleo en su extremidad inferior. Al revisar esta parte de su cuerpo, notó que una pequeña mancha marrón apareció entre sus dedos, informó Daily Mail.

“Eso es interesante. Nunca lo había notado antes”, dijo la norteamericana al ver la marca por primera vez; sin embargo, decidió buscar ayuda profesional producto de la gran picazón que sentía.

Amy Jardon se sometió a una biopsia y, poco tiempo después, fue diagnosticada con cáncer Facebook

Pese a que el primer médico le dijo que la mancha “probablemente no era nada” y que “no se preocupara por eso”, se le recomendó hacerse una biopsia. Poco tiempo después, la llamaron para confirmarle que la marca había sido diagnosticada como melanoma.

La noticia dejó preocupada a Amy debido a que un par de meses antes su madre había fallecido de cáncer, y seis meses antes su hermana “fue diagnosticada con un cáncer diferente”.

Así, Jardon buscó una segunda opinión médica en la Clínica Mayo de Arizona, donde le confirmaron que tenía melanoma, pero que este era del tipo melanoma acral.

El melanoma es un tipo común de cáncer de piel que suele aparecer debido a la exposición a la radiación ultravioleta; no obstante, el melanoma acral es un tipo raro de cáncer que se desarrolla en áreas de la piel que no están expuestas al sol.

El tratamiento

De esta manera, la mujer se sometió a un tratamiento que fue aplazado por un tiempo debido a que tenía planeado participar en una carrera, por lo que le preguntó a su oncólogo si la cirugía de extracción del melanoma podía esperar. El médico estuvo de acuerdo.

“Mirando hacia atrás, no recomendaría que la gente hiciera eso”, advirtió la estadounidense. “Creo que (el doctor) pensó que esto era una etapa temprana y que iba a arruinar mi mundo diciéndome que ya no podía correr. Me estaba dejando tener un último ‘hurra’ “.

El procedimiento se llevó a cabo sin problemas, aunque la paciente admitió que el proceso de recuperación fue difícil porque tuvo que mantener el pie elevado sin poner peso sobre él durante un mes.

Tras varias semanas, pudo comenzar a ponerse de pie sin inconvenientes. Luego de recuperarse, volvió a correr y en la actualidad es activista contra el cáncer y trabaja con fundaciones de investigación de raros tipos de melanoma.

“Mirando hacia atrás, no recomendaría que la gente hiciera eso”, advirtió la estadounidense Facebook

Melanomas ocultos

El melanoma, el tipo más grave de cáncer de piel, se forma en las células (melanocitos) que producen melanina, el pigmento que le da color a la piel. Con mayor frecuencia aparecen en partes que estuvieron expuestas al sol, como la espalda, las piernas, los brazos y el rostro.

Los primeros signos y síntomas del melanoma suelen ser un cambio en un lunar existente y la formación de un bulto pigmentado o de aspecto inusual en la piel.

Los melanomas también pueden formarse en las partes del cuerpo que tienen poca exposición al sol o que no la tienen, como los espacios que hay entre los dedos de los pies y en las palmas de las manos, las plantas de los pies, el cuero cabelludo o los genitales, señala Mayo Clinic. A estos se les denomina melanomas ocultos.

El Comercio (Perú)