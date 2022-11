“Estaba sana y en forma”: recibió un diagnóstico desolador y hoy concientiza para prevenir la enfermedad

escuchar

“Estaba más saludable que nunca”. Jo Yates, de Reino Unido, menciona esta frase cada vez que recuerda y relata la historia que enfrentó en noviembre del 2021, cuando fue diagnosticada con cáncer de ovarios. En la actualidad, la mujer le dio paso a una nueva versión suya y se encarga de concientizar sobre la enfermedad con el objetivo de prevenirla.

Jo descubrió que algo raro ocurría cuando notó algunos cambios físicos tres meses antes. Sin embargo, esperó un tiempo para realizarse los estudios correspondientes. “Me sentía llena rápidamente después de comer, estaba hinchada, experimenté dolor durante las relaciones sexuales e iba al baño con un poco más de frecuencia de lo habitual, pero lo descarté pensando que no era nada para preocuparme”, explicó en diálogo con Daily Mail.

Jo en México, antes de enterarse del diagnóstico devastador Supplied

Con la finalidad de despejar sus inquietudes, se hizo una ecografía y luego una tomografía que detectó los tumores en los ovarios. Cuando se percató de lo que pasaba, quedó en estado de shock. “El cáncer es algo con lo que nunca antes había tenido que lidiar de cerca porque nadie que conozco lo tuvo. Sentí que no tenía a nadie con quien hablar y mi primer pensamiento fue ‘¿voy a morir?’”, describió.

Con temores y una gran incertidumbre, les preguntó a los médicos cómo debía proseguir. En principio, le dijeron que los tumores encontrados en sus ovarios eran benignos y se realizó una histerectomía, donde le extirparon el útero, el cuello uterino y los ovarios. Con ese escenario desfavorable, su vida dio un giro radical en cuestión de semanas. “No tuve la opción de congelar mis óvulos debido a los tumores. Se sintió como una gran montaña rusa, nunca quise quedar embarazada y siempre pensé en adoptar, pero que me quitaran la opción fue difícil de procesar”, sostuvo.

La cirugía fue un éxito, pero los médicos le explicaron que las células cancerosas se habían extendido a los músculos de su estómago. En ese instante, el mundo de Jo se volvió a derrumbar: “Para esta segunda noticia me recomendaron quimioterapia en lugar de cirugía. Sin embargo, me explicaron que tenía un 48 por ciento de posibilidades de sobrevivir más de cinco años”.

“Recuerdo haber recibido la llamada y tuve que sentarme conmigo misma para procesar todo antes de hablar con mi pareja. Tuve que llamar al hospital al día siguiente porque tenía muchas preguntas”, continuó. En enero del 2022, comenzó con la quimioterapia: “Las enfermeras estaban muy sorprendidas porque era joven, saludable y los tumores en mis ovarios eran benignos, pero se volvieron cancerosos”.

Jo con su pareja Nick Goetting Supplied

Durante el tratamiento, vivió efectos secundarios a raíz de la enfermedad: aumento de peso, náuseas y cansancio extremo. No obstante, centró toda su energía en un proyecto para prevenir el cáncer.

“Tomé la decisión de crear Fabulous You Against Cáncer, un sitio web que contiene toda la información que a mí me costaba encontrar. Investigué en grupos de Facebook, realicé encuestas a otros pacientes con cáncer y hablé con los cuidadores para ayudar a los pacientes a crear una lista de contenido”, subrayó.

Tras unos meses envueltos en dolor y fuerza de voluntad, superó la enfermedad. No obstante, después de su experiencia, le quedó una esperanzadora reflexión que repite en cada ocasión.

Su proyecto lo inició cuando estaba realizando el tratamiento de quimioterapia Supplied

“Me di cuenta de lo fuerte que es realmente el cuerpo y la mente. Le diría a todos que no tengan miedo de defenderse, mi equipo médico fue increíble, pero tuve que presionar por muchas cosas. Tienen que ponerle la mejor energía y saber que van a superar cualquier diagnóstico”, concluyó.

LA NACION