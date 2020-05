Zapatos y carteras. Las piezas de lujo que donaron las famosas para la Cruz Roja

Susana Giménez y otras 8 celebrities nacionales aportaron calzados propios y objetos de marroquinería para sortear, en una campaña de Cruz Roja Argentina destinada a la compra de insumos hospitalarios. ¡Sumate!

15 de mayo de 2020

Los médicos, enfermeros, kinesiólogos y demás integrantes del sistema de salud están a la cabeza de la lucha contra el coronavirus. La sociedad los reconoce poniéndose a sus pies con aplausos que entiban el corazón. Pero estos profesionales necesitan, además, materiales de protección y por eso 9 estrellas del mundo del espectáculo, encabezadas por Susana Giménez, invitan a donar fondos. El propósito es comprar insumos médicos con lo que se recaude en un sorteo de calzados y carteras que pertenecen a estas celebrities a través de una campaña organizada por Cruz Roja Argentina bajo el tag #ensuszapatos.

Se estima que un 15% del total de infectados en el país de COVID 19 forman parte del staff de salud, y ese fue el inicio de esta acción pensada para garantizarles mayor resguardo. Así fue que las actrices, cantantes y referentes del mundo de la moda buscaron lo mejor de sus guardarropas para premiar a los más solidarios, contando además la historia de cada objeto.

Para donar y acceder a chances de ganar los sorteos hay que entrar a https://www.mercadolibre.com.ar/l/ensuszapatos . Al pie de cada propuesta se detallan las medidas de las carteras, el talle del calzado y la altura de los tacos.

Se puede colaborar desde el celular o la web con $ 200 (un cupón), $ 400 (dos cupones) y $600 (tres cupones). Se permite participar de varios sorteos a la vez, y están habilitados todos los habitantes del país mayores de 18 años, hasta el 24 de mayo a las 23.59 hs. Los premios se sortearán el 27 de mayo. Todo lo recaudado se destinará a que Cruz Roja Argentina equipe a los hospitales del sistema público de salud.

Premios especiales

Susana Giménez

"Elegí para ustedes dos clásicos que jamás pasan de moda. Un par de stilettos color plata, de Luciano Padovan (¡son los más cómodos!), y una cartera negra con estrellas de strass de Yves Saint Laurent, de esas que te acompañan toda la vida. Los dos accesorios son perfectos para una fiesta, pero también para sumar un toque glam al jean y la remera de una salida informal. ¡Espero que los disfruten!", propone Susana.

La estrella también compartió dos videos. En el primero invita a sus fans a sumarse , y en el otro muestra cómo, fiel a su estilo, elige los zapatos en su vestidor.

Celeste Cid

En el caso de la actriz Celeste Cid, la propuesta son unas sandalias Mishka y una cartera Guess. "Son súper usables y cancheras, para que se las pongan todos los días", invita.

Rossella Della Giovampaola

Rossella Della Giovampaola, en tanto, confiesa que ama la moda "desde siempre" y que sin duda las carteras y los zapatos son algunas de sus debilidades. "Elegí estos diseños de mi colección -asegura en alusión a sandalias René Caovilla una cartera de charol negro y metal plateado de Louis Vuitton- pensados especialmente para que al usarlos se sientan divinas".

Lali Espósito

Con su impronta descontracturada, la cantante Lali Espósito optó por unos zapatos de Carmen Steffens que calzó en un momento inolvidable. "Los usé en la súper gala de los premios MTV europea en Londres, ¡donde recibí el premio a Mejor Artista Sur! Usé un look metálico plata. Luego estos zapatos me acompañaron en miles de producciones y galas más", recuerda.

Cathy Fulop

La elección de Catherine Fulop, actriz y conductora, pasó por un par de sandalias de Carmen Steffens, "bien altas y sexies y una cartera dorada (de Samsonite). ¡El equipo perfecto -define- para salir a festejar el primer día que den por terminada esta cuarentena, chicas!".

Luisana Lopilato

"Estoy en Canadá, pero no quería dejar de participar, así que les mando una foto de los zapatos y la cartera que ni bien se pueda voy a enviar a Buenos Aires para entregar al ganador", promete a sus fans Luisana Lopilato, actriz que seduce con productos de Miu Miu y Furla, respectivamente.

Zaira Nara

La modelo y conductora Zaira Nara, por su parte, invita cálidamente a que sus seguidores colaboren con un clutch de Flâneur y unos zapatos de Valdez. "¡Les mando con mucho amor mi clutch y mi par de zapatos elegidos para esta causa tan noble! Ayudemos entre todos y desde casa a Cruz Roja Argentina a recaudar fondos. Nos ponemos #EnSusZapatos".

Carla Peterson

Carla Perterson ofrece un objeto cargado de emociones para la actriz: "Esta cartera la usaba en 100 días para enamorarse. La guardé de recuerdo, pero me parece ideal para esta ocasión. ¡Espero que les guste!", dice en alusión al diseño de Tentroya. También donó unos zapatos de Vince Camuto.

Guillermina Valdes

"Estos son para mí los stilettos más lindos de la colección 2017 de Valdez, y elegí este clutch divino de strass colorado (de Odraz) que usé en la Gala de Revista Caras porque me parecen dos must ideales para levantar cualquier look de noche", recomienda finalmente la modelo Guillermina Valdes.