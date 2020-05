Miguel Braillard Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 13:06

"Hasta la llegada del Coronavirus veníamos trabajando bien, confeccionando buzos para egresados, ropa de trabajo, guardapolvos, uniformes, joggings. Pero, como toda actividad no esencial, se paró por completo, y es nuestro único sustento de vida. Quienes nos desempeñamos acá pasamos alguna vez por la cárcel y fundamos esta mutual para reinsertarnos y alejarnos del delito . Con la llegada de esta pandemia nos asustamos porque de un día para el otro se terminaron nuestros ingresos, con lo que vivimos día por día. Primero nos paralizamos, pero reaccionamos rápido y dijimos: vamos a hacer barbijos, siempre tuvimos los mejores precios del mercado en nuestro rubro y ésta no va a ser la excepción . Así que pusimos manos a la obra", explica Claudio Castaño (48), socio fundador de Hombres y Mujeres Libres, cooperativa textil que reúne a ex presos y presas y sus familiares, brindando oportunidades a todos y todas quienes se presentan en el primer piso de la avenida Federico Lacroze 4181, barrio de Chacarita, a metros de la estación del ferrocarril y del subterráneo.

El proyecto se puso en marcha hace siete años gracias a la solidaridad de la Mutual Sentimiento, presidida por Graciela Draguicevich, que le brindó el espacio para desarrollar las tareas y la primera máquina de coser. "Te aseguro que los que llegan acá no delinquen más. En un 95 por ciento no reinciden. Cuando a las personas les das oportunidades las toman: se dan cuenta de que pueden mejorar su calidad de vida y sin riesgos de volver a caer tras las rejas o de que los maten", agrega Castaño.

En el nombre del Padre

Claudio nos acompaña en la recorrida mientras sus compañeros trabajan cumpliendo todas las medidas higiénicas y de distanciamiento que exige la prevención del Coronavirus. "Antes lo hacíamos codo a codo, compartiendo el mate, ahora tuvimos que readaptarnos a los cuidados para no enfermarnos", explica este hombre que pasó la mitad de su vida tras las rejas, recorriendo varios penales de la provincia de Buenos Aires.

Y así recuerda que en uno de esos días aciagos que le tocaban enfrentar más que vivir, sólo y sin que ninguna situación especial lo provocara, comenzó a pensar que su existencia así no podía continuar por dos motivos. No iba a soportar los años que le quedaban en prisión, o porque si salía a la calle algún día y volvía a delinquir iba a terminar muerto . También tenía otra razón, quizás la esencial, que lo llevó a cambiar drásticamente: su mujer, Verónica Pelozo -presidenta de la cooperativa- pieza fundamental en su vida y quien lo apuntaló siempre en buenas y malas, le anunció que estaba embarazada de Tahiel, que hoy tiene siete años y le arranca la primera sonrisa del día.

El sueño de conformar una cooperativa de trabajo nació en las cárceles de Devoto y Marcos Paz, explica Castaño, mientras no para de ayudar a descargar materiales para confeccionar barbijos o tapabocas reutilizables. Dice que son de acrocel, modal, jersey y lycra, telas que permiten que puedan ser lavados y vueltos a utilizar, y aclara que cinco de ellos cuestan 600 pesos, pero por cantidad mejoran el precio.

"Es importante difundir nuestra página en Facebook -Hombres y Mujeres libres -, nuestro mail - hymlibres@hotmail.com - Y un par de números de celular si quieren hacer pedidos: 11-6718-7226 y 11-3172-9733. Antes hacíamos ropa de trabajo, equipos de gimnasia, uniformes, lo que se te ocurra, teníamos muchos clientes, pero con el Coronavirus nadie más nos encargó nada. Pensamos que era la ruina, y nos dolía porque llevamos siete años de esfuerzo que sirvieron para que los compañeros y compañeras que tuvieron la desgracia de caer en el delito encontraran una oportunidad de ganarse la vida honestamente. Pero actuamos y pensamos rápido y acá estamos, laburando fuerte. ¿Sabés que de los que vienen acá, el 95 por ciento no reincide? La gente cuando tiene oportunidades no las deja pasar, prefiere vivir tranquila con su familia y no entre barrotes ", resume Claudio.

Conservando la distancia por supuesto, se acerca Marcelo, otro de los fundadores de "la coope" y comenta. "Además acá damos talleres de capacitación textil no solo para quienes estuvieron presos, sino para sus parientes o los vecinos en general. Y si tienen otro oficio que no sea el nuestro, los conectamos con otra cooperativa -en total son quince y están en contacto permanente- afín a sus capacidades: carpintería, reciclado, construcción, a manera de ejemplo. Nadie que se acerca a nosotros se va sin trabajo, ese es nuestro lema", resume quien supo soportar cuatro condenas, salir a flote, y hasta estudiar Derecho en el penal de Devoto junto a Claudio. No es todo: Marcelo es un experto en fabricar bolsas, tarea que aprendió en reclusión. Y su orgullo creció cuando confeccionó una muy especial en la que le hicieron llegar un libro escrito por otro ex detenido, Gastón Brossio, nada menos que al Papa Francisco.

Tela para cortar

Rafael cumplió su encierro en la provincia del Chaco y es otro de los que con esfuerzo logró recuperarse y salir adelante. Corta telas, siempre está listo para dar una mano, y además cocina, porque al mediodía hay un plato de comida caliente para quienes allí se desempeñan. Se emociona cuando cuenta que la contención de su familia resultó clave para él, y agradece abrazándose a sí mismo como un símbolo para demostrar el cariño que les tiene a todes, como dicen ellos, mujeres y hombres, sin importar sus historias pasadas con el delito.

La cooperativa Hombres y mujeres libres forma parte de la rama de liberadas y liberados del MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos). Quienes forman parte tienen beneficios sociales y de salud ya que están afiliados a la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), poseen monotributo y acceden a un salario social complementario. Castaño se acerca mientras se percibe el aroma exquisito del plato del día: fideos con manteca, y reflexiona: " Estamos orgullosos de ser trabajadores de la economía popular. Y de mantener a nuestra familias con nuestro propio sacrificio . Solo nos haría falta un aporte del Estado en este momento tan duro que nos presenta el Coronavirus para poder comprar las telas para los barbijos, hasta ahora mucha gente generosa nos fue ayudando pero se nos están acabando los materiales y deseamos seguir, porque para nosotros el trabajo es sinónimo de libertad, tan simple pero tan verdadero ".