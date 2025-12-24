Santa Tracker de Google: así podés seguir el recorrido de Papa Noel en esta Navidad

Google habilitó su tradicional plataforma Santa Tracker para la jornada festiva. Este sitio web permite el monitoreo del trayecto del trineo a través de los diferentes husos horarios del planeta. Los usuarios acceden a una representación cartográfica que detalla los destinos previos y las próximas paradas de la noche.

Cómo seguir el recorrido de Papa Noel en esta Navidad por Santa Tracker

Para observar la trayectoria del Papa Noel de forma directa, el público debe ingresar al portal oficial de la firma estadounidense. El mapa interactivo muestra la ubicación exacta de la comitiva navideña en tiempo real. La interfaz despliega información sobre el último lugar visitado y el siguiente punto de arribo en la agenda global.

El sistema de monitoreo registra en tiempo real el volumen de regalos distribuidos en cada continente Shutterstock

Un contador digital registra la cantidad de regalos que el personaje distribuye minuto a minuto. El sistema también incluye un reloj con la cuenta regresiva que indica el tiempo restante para el brindis en la ubicación geográfica del usuario. La experiencia visual suma fotografías de los diversos rincones del mundo donde el calendario ya marca el 25 de diciembre.

Cuál es el origen del sistema de vigilancia aérea

La tradición de monitorear el recorrido navideño tiene sus raíces en una iniciativa de seguridad militar estadounidense. La vigilancia comenzó en 1955 tras un error en una publicación gráfica local. El anuncio sugería a los niños llamar al protagonista de las fiestas.

El número impreso derivó las llamadas al Centro de Defensa Aérea Continental (CONAD). El coronel Harry Shoup atendió la primera comunicación de un menor y ordenó a su equipo la supervisión del vuelo desde el Polo Norte.

Los usuarios acceden a una cuenta regresiva que señala el tiempo restante para el brindis local

Esta práctica institucional derivó en la creación del programa NORAD Tracks Santa en 1958 bajo la órbita del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica. La multinacional informática retomó este concepto en 2004 con su propia versión digital para navegadores.

Juegos y herramientas interactivas en la plataforma

La plataforma web ofrece una amplia variedad de opciones lúdicas para todas las edades. El sitio contiene un catálogo de juegos que incluye desafíos de geografía y pruebas de habilidad. Los participantes dirigen el trineo en entornos virtuales o modifican el aspecto de la barba del personaje principal.

La oferta de contenido incluye historias narradas que avanzan según la elección de los usuarios. Hay secciones dedicadas a las artes plásticas con retos de dibujo temático. Una de las funciones permite realizar traducciones de frases festivas a distintos idiomas. La compañía incorporó piezas audiovisuales breves con protagonistas de la Navidad.

La herramienta lúdica permite a los participantes modificar digitalmente la estética de la barba del personaje

Estas producciones muestran escenas de la vida en el Polo Norte. Los visitantes encuentran también una animación de una chimenea hogareña con efectos sonoros de madera bajo el fuego para generar ambiente en los hogares. La interfaz organiza las propuestas en una lista extensa de fácil navegación.

Competencias familiares y desafíos de destreza

El menú de actividades se amplía con simulaciones de batallas con bolas de nieve y carreras de renos. El público practica la entrega de paquetes en techos virtuales. El sistema propone ejercicios de coordinación para evitar la caída de los objetos desde el transporte aéreo.

Los usuarios exploran tradiciones festivas de diversas culturas a través de módulos informativos: hay espacios dedicados a la música y el baile con coreografías de personajes animados. Un reto de habilidad requiere la guía de una esfera por diferentes obstáculos navideños. Las herramientas pedagógicas enseñan datos curiosos sobre los países que el protagonista visita en su viaje.

Para seguir a Papá Noel en vivo: https://santatracker.google.com/intl/es/

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.