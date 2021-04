Son gemelas idénticas, se casaron con gemelos idénticos y una de ellas fue mamá: “Sabemos que somos totalmente excéntricos”

La historia reciente de las hermanas Deane y los hermanos Salyers puede contarse como una misma historia. Es que las dos mujeres estadounidenses de 33 años, gemelas e idénticas entre sí, se casaron tres años atrás con otro par de gemelos, también idénticos. Todo viene ocurriendo en sintonía: ambas parejas se conocieron al mismo tiempo y la propuesta de casamiento se hizo en conjunto. La boda, por supuesto, fue celebrada de a cuatro y, en los últimos meses, Brittany y Briana Deane buscaron ser mamás en simultáneo. Aunque no lo consiguieron, estuvieron cerca: Brittany dio a luz en enero, mientras que Briana cursa sus últimos meses de embarazo.

En agosto de 2018 las hermanas Deane se casaron con Josh y Jeremy Salyers, de 35. La celebración estuvo lejos de ser tradicional, ya que además de ser una boda doble, el festejo se hizo en el evento “Twins Upon a Time” (Había una vez un par de gemelos), en el marco del Festival Twins Days 2018 en Twinsburg, en el estado de Ohio. El 2 de febrero último, las parejas celebraron el aniversario del día en que los hermanos le propusieron matrimonio a las hermanas, en simultáneo. “Josh y Jeremy habían llevado a Brittany y Briana a un parque estatal llamado Twin Lakes State Park, haciéndoles creer que necesitaban a gemelos locales para grabar una publicidad para la que tenían que vestirse como en un casamiento. Entonces, cuando Brittany y Briana llegaron con vestidos azules haciendo juego, nadie sospechó”, escribieron en la cuenta de Instagram que dedican a contar la vida de las dos parejas.

Las dos parejas hoy viven en la misma casa y, desde que se casaron, intentaron convertirse en padres al mismo tiempo. “Queremos tener gemelos, y queremos que nazcan el mismo. También criaremos a nuestras familias juntos. Eso es algo en lo que todos estamos en la misma página también”, dijo Jeremy años atrás, en el documental TLC Our Twinsane Wedding.

Por su convivencia y la particular forma que tienen de planificar su familia, los cuatro debieron explicar públicamente que no existe ningún de intercambio de parejas. “Recibimos muchas preguntas sobre nuestra situación de vida, recibimos comentarios muy positivos de la mayoría de las personas, así que no nos importa hablar de nuestra intimidad en absoluto”, dijo Jeremy a Fox News. Briana, en tanto, consideró: “Yo agregaría que sabemos totalmente que somos excéntricos, socialmente excéntricos. Sobre lo que más nos preguntan es sobre el intercambio de parejas, que espero que haya quedado claro que no lo hacemos”. A pesar de los planes, las hermanas no consiguieron tener a sus hijos al mismo tiempo. La primera en convertirse en mamá fue Brittany. “¡Estoy encantado de anunciar que Brittany tuvo el bebé! Un niño perfecto y fuerte. Todos, conozcan a Jett Salyers”, escribió en Instagram Josh, el esposo de la mujer. En tanto,

En tanto, Briana espera a su primer bebé. En la cuenta que dedican a mostrar los hitos familiares de ambas parejas, las hermanas compararon los momentos que atraviesan cada una respecto de la maternidad. “Izquierda: Brittany y el bebé Jett, ¡qué es tan dulce! Ser padres primerizos es agotador, ¡pero maravilloso!”, manifestaron. “Jett es un bebé precioso que parece tener un espíritu curioso y analítico. A la derecha: Briana y su bebé, ¡a quienes estamos ansiosos por conocer! ¡Está llegando!”, anunciaron.

LA NACION