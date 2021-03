Papelón: publicó una selfie con una copa de vino y se le escapó un detalle comprometedor

Una mujer compartió una foto de su luna de miel y quedó mortificada al descubrir lo que había dejado expuesto el reflejo de su copa de cristal. Es que, entusiasmada por mostrar cómo disfrutaba de un viaje romántico con su flamante esposo, la joven ignoró por completo que estaba dejando ver más de lo que se había propuesto. Antes de advertir su desliz, 74 personas llegaron a ver su publicación, incluyendo a su suegra.

Jennifer Parrish es una estadounidense de 21 años que, por estos días, disfruta de un descanso con su pareja. Tras celebrar su boda, ella y su esposo viajaron al norte de California para tener una luna de miel condicionada por la pandemia de coronavirus. A pesar de todo, el matrimonio encontró la forma de divertirse; según se puede ver en el feed de Instagram de Parrish, el viaje incluyó varios brindis en pareja. En uno de esos íntimos momentos, la mujer publicó una foto con una gran copa de vino y un detalle se le escapó: en el reflejo, podía verse parte de su cuerpo desnudo. Apenas la publicó, uno de sus seguidores le advirtió de su descuido, pero varios de sus seguidores ya habían llegado a verla sin ropa.

Aunque se sintió sumamente avergonzada al principio, luego lo tomó con humor. De hecho, Jennifer compartió en TikTok un video donde relata la historia. En las imágenes, que se volvieron virales, la mujer toma otra copa de vino para pasar el mal trago y termina riéndose de su propia anécdota. “¿Qué cómo va mi luna de miel?”, dice al principio del clip. “Accidentalmente publiqué una foto en Instagram de mi copa de vino y estaba desnuda. 74 personas vieron mi entrepierna. Son 74 personas y la madre de mi esposo, demasiadas”, añadió.

Publicó una foto con una copa de vino sin darse cuenta de lo que se reflejaba en el vidrio

“Una chica me envió un mensaje y me dijo: ‘No sé si te importa, pero te ves en el reflejo de la copa de vino’”, contó la mujer. “Yo estaba como: ‘Sí me importa, me importa mucho, gracias’”, añadió. Luego, en otro video, Jennifer le preguntó a su esposo qué pensaba sobre lo que había ocurrido. “Siento que encaja con tu personalidad”, señaló el hombre, que definió a su pareja como “fina y torpe”.

