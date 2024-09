Son latinos y cuentan cómo es la vida cerca de Washington DC: “En 2023, mi esposo y yo hicimos alrededor de US$268 mil”

“Mi nombre es Christina Tello-Trillo. Tengo 38 años y vivo en Bethesda, Maryland, en los suburbios de Washington, junto a mi esposo Sebastián y mi hijo Leo, de cinco años”, comienza el relato de la mujer. “En 2023, mi esposo y yo hicimos alrededor de US$ 268 mil”, agregó.

“Mi ingreso personal fue de US$162 mil por trabajar en la Oficina del Censo de Estados Unidos y enseñar en la Universidad de Maryland”, le reveló Christina a CNBC Make It. “Mi esposo y yo dividimos los gastos 50/50. Hemos estado haciendo eso desde que nos casamos hace siete años”, enfatizó.

El costo de vida en Maryland

La familia gasta alrededor de US$ 850 al mes en alimentos: “Me encanta cocinar y cocinar comida saludable. Creo que es una manera excelente de experimentar la familia cuando te sientas a la mesa y disfrutas de una comida casera”, expresó la mujer.

Además, reveló que emplean unos 1.100 dólares al mes en salidas a comer o en pedidos. “Mi mayor gasto por fuera de lo necesario es pedir a través de la aplicación de Uber Eats. Si no cocino o no tengo tiempo derrocho y pido un buen ceviche o algo de origen latinoamericano”, contó Christina.

En línea con la alimentación saludable, Christina cuenta que paga US$ 199 en su membresía mensual de gimnasio. “Además, me gusta gastar dinero en equipos de ejercicio. Tengo una bicicleta bastante bonita que uso durante el fin de semana”, reconoció la mujer.

La familia Tello-Trillo compró una casa en Bethesda, Maryland, por US$ 1.2 millones. El hogar tiene cinco dormitorios y tres baños. “El pago de la hipoteca por la casa en la que vivimos es de alrededor de US$ 4.700 al mes”, dijo. A esto hay que sumarle US$ 260 adicionales, ya que contrataron a una empleada para que haga las tareas del hogar cada dos semanas.

Inversión y ahorros de una familia latina

Christina contó que sus padres le transmitieron el gusto por ahorrar e invertir el dinero. “Me preocupa mucho no tener gastos grandes, así que en ese sentido soy igual a ellos”, remarcó. Pero también reconoció que es diferente a ellos, ya que le gusta tener cosas lindas.

En el verano de 2024, la pareja pagó US$ 1940 para que su hijo fuera a un campamento de verano a divertirse. “Creo que el cuidado de los niños es muy caro y estoy muy feliz de haber terminado con el cuidado de los niños. Mi hijo ahora tiene 5 años y está entrando al jardín de infantes”, confesó. Esto se traduce en la inversión de alrededor US$ 700 por mes.

Christina tiene ahorrados e invertidos unos US$ 410.000: “Creo que tengo menos aversión al riesgo que mi marido. Es mucho más conservador con su dinero”. Además, agregó: “¿Cómo puedo ganar más dinero? Así que estoy tratando de buscar la próxima gran cosa”.

Además, Christina reveló que no espera tener que pagar la universidad de sus hijos, ya que apuesta a la obtención de una beca o un préstamo para que ellos puedan pagar su propia educación. “No me gustaría que mi hijo sienta que tiene suficiente red de seguridad como para no hacer un esfuerzo por tener éxito en el mundo”, reflexionó.

