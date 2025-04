¿Un bono extra por trabajar en Pascua? Esta idea podría beneficiar a muchos en Nueva Jersey

La celebración de la Pascua en Estados Unidos, que este año cae el domingo 20 de abril, modificará el funcionamiento de las distintas cadenas de supermercados y comercios en el país. A pesar de que muchas tiendas van a mantener sus puertas abiertas, otras van a optar por cerrar en esa jornada porque no es un feriado federal y la decisión corre por cuenta de cada comerciante.

¿Los trabajadores deberían recibir un bono extra?

Tal como sucede en Navidad, de Fin de Año o con el Día de Acción de Gracias, se abrió el debate en torno a si los empelados que trabajen el Domingo de Pascua deberían cobrar o no un bono extra. Los locales que decidieron no abrir sus puertas lo hacen, en parte, para brindarles un descanso a sus trabajadores y además la posibilidad de pasar tiempo con sus familias en el día festivo.

Sin embargo, los que les toca concurrir al trabajo no ganan un extra. De acuerdo a NJ 1015, parte del problema de que los empleados no tengan un dinero adicional se debe simplemente a que no es un feriado federal y es solo es una festividad cristiana.

Al igual que muchos estados, Nueva Jersey tendrá cierres el 20 de abril (Archivo)

Un planteo importante en esta cuestión es que si el Domingo de Pascua es tan importante como para que los grandes comercios cierren, debería serlo también para que los empleados que trabajan ese día reciban un pequeño extra.

La comparación con el Día de Acción de Gracias

NJ 1015 trazó una analogía con la celebración del cuarto jueves de noviembre y sostuvo que el Domingo de Pascua es como la versión primaveral del Día de Acción de Gracias en cuanto a reuniones familiares y que se debería, al menos, reconocer a los empleados que no pueden ir a cenar por trabajo.

Una posible solución al tema sería que Nueva Jersey, y el resto de los estados si así lo desean, propongan que se declare al día como feriado para poder así imponer jornadas de medio tiempo y de descanso a quienes deban trabajar ese domingo.

Trabajar a medio tiempo es una de las posibilidades que se barajaron en Nueva Jersey (Archivo) Angélica Escobar

¿Qué tiendas permanecerán abiertas en EE.UU. durante las Pascuas?

De acuerdo a USA Today, entre las principales cadenas que no abrirán sus puertas se encuentra Costco, cuyos almacenes no van a prestar sus servicios durante el Domingo de Pascua. A esta medida también se sumará la cadena mayorista Sam’s Club, que también mantendrá sus locales cerrados durante todo el día.

En contrapartida, algunas cadenas de alcance nacional va a operar con normalidad durante esta celebración. Walmart, Trader Joe’s, Food Lion, Lidl y Harris Teeter van a atender al público en sus horarios habituales. Lo mismo va a pasar con las tiendas del grupo Kroger, como Ralphs, King Soopers, Smith’s y Mariano’s, entre otras.

Desde el grupo Albertsons informaron que la mayoría de sus marcas afiliadas, como Safeway, Jewel-Osco, ACME, Vons y Tom Thumb, también van a funcionar con normalidad durante el 20 de abril. Además, Meijer, Wegmans, Harveys y Winn-Dixie confirmaron que no van a modificar a sus horarios.