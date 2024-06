Su joya “más argentina”. La particular forma del brazalete de oro que estrenó Máxima en su gira por los Estados Unidos

Las cámaras lo captaron cuando la reina de los Países Bajos visitó Savannah, Georgia, junto a Guillermo Alejandro

LA NACION

Escuchar

Ayer, martes 11 de junio, los reyes de los Países Bajos Máxima y Guillermo visitaron la ciudad de Savannah, en Georgia, en la segunda jornada de su viaje oficial a los Estados Unidos. Los recibió el alcalde Van Johnson, en la municipalidad. Luego recorrieron las instalaciones de la Savannah College of Arts and Design para conocer en detalle su prestigioso programa de estudios.

Máxima usó un vestido blanco midi, de escote en pico y corte péplum de Dior. No fue la primera vez que usó este modelo: ya lo había hecho en 2017, cuando visitó Palermo, en gira oficial por Italia. Sin embargo, en este viaje Máxima sorprendió con un sutil pero potente mensaje. No fue el vestido, sino la pulsera que llevó en su mano derecha lo que hipnotizó a los fotógrafos.

La Reina Máxima en la Universidad Estatal de Savannah con su pulsera con la forma de Argentina Patrick van Katwijk - Getty Images North America

Se trata del brazalete ‘Destellos de Argentina’, de diseñadora argentina Lisi Fracchia, de 54 años, una destacada gemóloga y perito en gemas que está afincada en Madrid, donde ha creado con éxito su firma de joyas homónima.

Hecho de plata y con un baño de oro amarillo 18 quilates, el brazalete pertenece a una serie de accesorios con formas de países llamada “Mi lugar en el mundo”. Los hay con la silueta de los Estados Unidos, de Egipto, de Italia y también de Alemania. Todos tienen un valor que va desde los €1000 hasta los €1500.

La pulsera de la República Argentina que lució Máxima cuesta €1240, y hoy, en el sitio web de la diseñadora, figura como “agotado”.

El brazalete "Destellos de Argentina" que lució Máxima en la web de Lisi Fracchia

No es la primera vez que Máxima elige algo de la diseñadora argentina. De hecho, ya contaba con gemas y piedras que le había comprado en otras oportunidades. El negocio de Fracchia despegó hace relativamente poco. En pocos años, pasó de ser una profesora de inglés en su hogar de la ciudad rionegrina de Cipolletti -una profesión y una geografía que lleva en el corazón- a diseñadora de joyas que usan las reinas Máxima de Holanda y Letizia de España.

“Cuando vi que Letizia tenía puestos unos aros que yo había diseñado no podía creerlo. Fue una enorme sorpresa y una gran satisfacción”, dijo a LA NACION en 2018.

Lisi Fracchia, luciendo sus piezas: pasó de los pasillos de un colegio a las pasarelas más exclusivas

Ayer, tras ver a la reina de los Países Bajos con una de sus creaciones, no pudo ocultar su alegría: “Ver a su Majestad la reina Máxima de Holanda lucir una de mis creaciones es un momento de inmenso orgullo y emoción para mí y para mi marca. Este hito no solo valida el trabajo y la creatividad que pongo en cada pieza, sino que también refuerza mi compromiso con la excelencia en el diseño y la artesanía. Como embajadora de la marca país Argentina, es un honor llevar un pedacito de mi patria al mundo a través de mis joyas. Este reconocimiento internacional no solo aumenta la visibilidad de mi marca, sino que también destaca la calidad y belleza que Argentina tiene para ofrecer, fortaleciendo la imagen de mi país y motivando un mayor interés en mis creaciones”, dijo.

Los reyes de Holanda con el alcalde Van Johnson, en Savannah, la ciudad más antigua de Georgia (Richard Burkhart/Savannah Morning News via AP, Pool) Richard Burkhart - Pool Savannah Morning News

El rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima en Savannah (Richard Burkhart/Savannah Morning News via AP, Pool) Richard Burkhart - Pool Savannah Morning News

Se acercó a la gemología y al diseño de alhajas como hobby. Sin embargo, entre las joyas encontró su nueva profesión. “Yo ya era madre de una de mis hijas y necesitaba hacer algo a lo que pudiera dedicarme en casa”, contó. Por entonces, había llegado a Madrid, por el trabajo de su marido. “Había dejado mi trabajo como profesora de inglés y necesitaba hacer algo”, explica. Fue el comienzo de una carrera que creció rápidamente, y por la que recibió más de 10 premios.

Las otras joyas “con mensaje” de Máxima

No es la primera vez que Máxima expresa un mensaje o sentimiento a través de un accesorio. Más de una vez lució una pulsera dorada coronada con pequeños dijes y uno más grande que tiene grabada una “M” mayúscula, letra inicial de su nombre.

El 17 de mayo de 2011, para su cumpleaños número 40, Guillermo Alejandro le regaló una pulsera de eslabones de oro amarillo con cinco piedras incrustadas. Sobre el oro, junto a cada piedra, grabó el nombre de un integrante de la familia: la piedra turquesa tiene escrito “Amalia”, la blanca “Alexia” y la bordó “Ariane”.

Junto a la verde dice “Máxima” y en la blanca “Alex”. Luego, en 2017, Máxima estrenó un brazalete rígido en oro amarillo compuesto por los nombres de sus tres hijas. Los nombres están separados por un sol (aparentemente un “Sol de Mayo”, emblema argentino) y una herradura (otro símbolo de fortuna).

El sol de mayo, visible en la pulsera Getty Images - HOLA

LA NACION