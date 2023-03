escuchar

Las redes sociales se han convertido en un semillero de anécdotas para recordar. En esta ocasión, unos hermanos descubrieron que su vecino estaba colgado al Wi-Fi de su casa y decidieron vengarse a través de una sorpresa inolvidable.

El relato fue compartido por la usuaria de TikTok @manecordova a través de su cuenta en la plataforma. Dado que el vecino estaba conectado a su módem de Internet, los jóvenes decidieron utilizar Google Home para manipular el televisor desde su casa sin ser vistos.

Los hermanos le hicieron una broma al vecino que les estaba robando internet

Así, de esta manera, en el clip se ve cómo le suben o le bajan el volumen de pronto con el objetivo de que el vecino infractor se preocupara por alguna presencia sobrenatural o para que creyera que su aparato estaba fallando.

“Los vecinos se colgaron de nuestro Wi-Fi y comenzamos a manipular la TV desde Google Home”, escribió Mane Cordova, que fue la encargada de filmar el momento en el que, entre risas, subían y bajaban el volumen.

Su vecino les robaba el Wi-Fi y la venganza se ganó el aplauso de todos

Con siete millones de visualizaciones, el video se hizo viral y cosechó más de 700 mil likes y cerca de cuatro mil comentarios que aplaudieron el accionar de los hermanos.

“Me pasó y comencé a mandarle música infantil a cada rato y los harté ya que no tienen niños”, “La mejor venganza”, “Lo último en bromas”, “Una vez mis vecinos no dejaban dormir con la música así que me conecte a su radio y la apagué” y “Ellos pensando que tienen espíritus chocarreros”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Se quejó de su vecino por poner música a todo volumen y recibió una respuesta que la dejó sin palabras

La convivencia con los vecinos a veces puede tornarse un poco difícil. Si a eso le sumamos una rutina diferente de vida, horarios que no coinciden y gustos musicales incompatibles, la cosa se pone peor. Pero, ese no fue el caso de dos vecinos que se hicieron virales en Twitter.

En la red social de Elon Musk, un joven llamado Hugo compartió una fotografía de la nota que le envió su vecina, quejándose y reclamándole la molestia que le produce que escuche a todo volumen la música que le agrada.

La misiva enviada por los vecinos causó furor en redes sociales (Foto: Captura Twitter)

En la nota publicada, la joven de nombre Rachel, le pidió de manera sutil a Hugo que baje “un poquito” el volumen de la música porque le “molesta”. Pero, además, le escribió: “Me gustan mucho las canciones que ponés. Agradecería que bajases un poquito”.

Hugo compartió la historia a través de la red social, con la descripción: “¡Qué mona mi vecina!”. La viralización no tardó en hacerse presente, ya que la publicación tuvo más de 6 millones de visualizaciones, cerca de 500 comentarios, arriba de 3500 retuits y más de 127 mil “Me gusta”.

“He visto que te gusta el rap y Kase-o, así que me gustaría recomendarte dos grupos bastante buenos de rap ‘Lágrimas de sangre’ y el dúo ‘Natos y Waor’”, le dijo con amabilidad Rachel a su vecino.

Lo que siguió fue un gracioso mensaje de la joven por medio de la red social cuando vio la publicación: “Hola, soy tu vecina”.

Las respuestas de todo tipo aparecieron entre los usuarios y una de ellas, del mismo protagonista, fue: “Perdón, no me doy cuenta y subo el volumen. Es normal que te moleste, ya no lo subiré te juro. Espero que mis sesiones de DJ de la casa te hayan gustado, y lo mejor los hits de Lola Flores a todo volumen”. Ante esto, la joven le respondió: “¡Mañana bajate y nos tomamos unas cervezas!”.

Ante este divertido intercambio, los usuarios no tardaron en reaccionar y comentar el tuit. Si bien muchos se lo tomaron con humor, otros vaticinaron que puede nacer un vínculo sentimental entre los dos vecinos.

