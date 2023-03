Maxi Trusso criticó a Lali Espósito y los fans lo cruzaron: “Más feos no había”

escuchar

La música argentina se renovó en los últimos años, con la aparición de nuevos intérpretes que irrumpieron en la industria y buscaron un espacio para hacer su propio camino, con su estilo y sello característico. En la larga lista se destaca Lali Espósito, quien le dio un giro a su carrera artística y desplegó su arte sobre el escenario y se convirtió, sin dudas, en una de las referentes del momento No obstante, en las últimas horas, fue blanco de críticas de parte del cantante Maxi Trusso, por lo que su aguerrido club de fans salió a defenderla.

Desde pequeña, la protagonista de Sky Rojo (Netflix) incursionó en el mundo de la música, puesto que sus personajes, en las tiras de Cris Morena, le demandaban también cantar y bailar. Su trabajo tuvo el visto bueno de los fanáticos, quienes llenaron estadios y cantaron a todo pulmón algunos de sus éxitos como “N5″, “Asesina” y “Soy”.

El look de Lali Espósito para su nuevo videoclip "Cómprame un brishito" Instagram @lalioficial

Sin embargo, así como recibe aplausos, también le llegan críticas y estas vinieron en parte de un colega de la industria. El cantante y productor musical Maxi Trusso estuvo en One+ (Radio One 103.7) y reconoció que no escucha a ninguno de los nuevos cantantes y dio su opinión sobre esta generación: “No conozco ninguno. Escucho de causalidad. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuchara y dijera: ‘Qué buen giro’. No, ni uno”, expuso sin filtro y en la misma línea agregó: “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, este pibe Quevedo, que es español”.

La dura crítica de de Maxi Trusso a Lali Espósito

La crítica a Lali Espósito: “¿Giros más feos no había?”

El músico no escatimó en críticas y apuntó de lleno contra los cantantes y en particular con la intérprete de “Disciplina”. “Los demás son todos un desastre. Lo digo de buena onda. Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había. ‘Hacé un giro feo, bueno te lo hago’. Imposible”.

Asimismo, quiso aclarar que no se refería a que sean “malas personas”, sino que “la música no está buena”: “Hay un cambio general ahora, se viene uno bueno, creo que va a traer otra cosa”. Por último, mencionó que hizo unos featuring -una invitación a otro artista para hacer juntos un tema- pero los sacó a todos: “Me arruinaron la canción. Los tuve que sacar a todos, no quedaba un tema bueno. Entraba el featuring y se acababa la canción”.

Maxi Trusso opinó sobre Lali Espósito y le llovieron las críticas (Foto: Captura de video)

Como podía esperarse, sus críticas a Espósito llegaron a oídos de sus fans, quienes no tardaron en salir en defensa de su ídola en Twitter. “¿Maxi Trusso tuvo dos temas buenos nomás que dejaron de sonar hace mil y tiene el tupé de venir hablar de Lali?; “Tiene el descaro de decir que Lali tiene horribles giros melódicos, que no sé qué. Señor, usted se hizo conocido por cantar ‘maté un esquimal’”; “Malísimo lo de Maxi Trusso hablando así de Lali y de otros. Chabón, son colegas, deberías aprender un poco de respeto y de carisma también porque sos un pobre tipo con plata. Con suerte nos acordamos de dos canciones tuyas”, fueron algunos de los comentarios.

LA NACION