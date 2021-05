Supo que su pareja lo engañaba gracias a un mensaje en el inodoro

Más tarde o más temprano, las infidelidades terminan por descubrirse. Algunas veces es el propio integrante de la pareja que se entera del comportamiento desleal de la otra parte. Y en otras juegan los factores externos, como fue este caso.

Un usuario compartió a través de las redes sociales la manera en la que se enteró que su pareja le era infiel. Pero lejos de enojarse con el amante de su mujer, le agradeció por el noble gesto que tuvo.

Desde su cuenta de TikTok, el usuario @kingmal_27 explicó que debió salir de la ciudad por unos días. En su ausencia su novia decidió pasar la noche con otro hombre.

Claro que, como sucede en estos casos, el engañado fue el último en enterarse. Y lo hizo de una manera poco habitual.

Debajo de la tapa del inodoro y pegada con cinta, el amante de su pareja le dejó una nota manuscrita. Nota en la que le avisaba de lo sucedido, que le explicaba que no sabía que la mujer con la que había pasado la noche tenía pareja y hasta le pedía disculpas.

Manuscrito y pegado con cinta: así encontró este usuario el mensaje que le informaba que su mujer lo había engañado TikTok @Kingmal_27

“Esta mujer me acaba de confesar que tiene novio. No me lo dijo anoche, sino que esperó hasta la mañana. Lamento decírtelo de esta manera, pero me gustaría saberlo si estuviese en tu lugar. Perdón hermano”, se puede leer en el texto manuscrito que dejó el amante.

Supo que su mujer lo engañaba por un mensaje en la tapa del inodoro

Después de haber publicado el video con la explicación de su caso, el usuario engañado recibió el apoyo de sus seguidores. Muchos calificaron de inteligente la manera en la que se comunicó el tercero discordia y hasta hubo quienes honraron la acción del amante.

“Es el hombre más inteligente del planeta”, escribió un usuario en respuesta al caso. Otro celebró la estrategia de esconderlo debajo de la tapa del inodoro y un usuario empatizó con el amante: “Ni siquiera podría enojarme con él después de esto”.

LA NACION