La historia del pensamiento occidental reconoce a Tales de Mileto como el primer filósofo. El pensador griego, activo durante el siglo VII antes de Cristo, desplazó las explicaciones míticas sobre el universo hacia el terreno de la razón y la observación natural. A pesar de su legado intelectual, la figura de Tales posee matices pragmáticos, dado que diversos informes lo describen como un hombre de negocios y asesor político con intereses en la astronomía y la matemática. Esta dualidad entre la reflexión profunda y la actividad práctica otorga mayor peso a su aforismo más conocido: “Lo más difícil es conocerse a uno mismo, y lo más fácil es hablar mal de los demás”.

Esta máxima, vinculada a los debates sobre la autoría de frases antiguas, resuena en la actualidad con una fuerza particular. Mientras el autoconocimiento demanda honestidad y valentía, el acto de opinar sobre el prójimo ofrece un camino sencillo para evitar la mirada interna. Esta tendencia humana a la crítica externa representa un mecanismo de defensa contra el examen personal. A diferencia de la introspección, que incomoda al individuo, la crítica hacia terceros desplaza la atención lejos de los errores propios y las contradicciones personales. Tales, como primer integrante de los Siete Sabios de Grecia, sentó las bases de una ética que prioriza el examen consciente de la propia vida sobre el juicio ajeno.

Las palabras de Tales de Mileto se mantienen vigentes en pleno 2026 IA

La relación entre la frase y el aforismo inscrito en el Templo de Apolo en Delfos resulta central. Aquel mensaje, grabado en el santuario griego, exhortaba a los visitantes a reconocer su mortalidad y su humanidad. Si bien el origen exacto del dicho de Tales genera debates académicos, diversos autores coinciden en su valor práctico para la vida pública y privada. Los filósofos posteriores, especialmente Sócrates, elevaron este concepto a una herramienta de transformación personal. Sócrates integró la máxima en su filosofía y propuso que el reconocimiento de la propia ignorancia constituye el primer peldaño hacia el conocimiento verdadero, bajo su premisa del “solo sé que no sé nada”.

Esta perspectiva socrática convirtió el autoconocimiento en un deber ciudadano y moral. La enseñanza propone que cada individuo debe cuestionar sus creencias y sus actos antes de emitir juicios sobre el entorno. En un contexto contemporáneo, marcado por la inmediatez de las redes sociales y la exposición constante a la opinión ajena, la advertencia de Tales adquiere un carácter urgente. La facilidad para hablar mal de los demás oculta una carencia de introspección que impide el crecimiento personal. El desafío reside en transformar la mirada hacia el interior, un ejercicio que exige voluntad, honestidad y la capacidad de aceptar los límites propios.

Tales de Mileto convirtió el autoconocimiento en un deber ciudadano y moral

La influencia de Tales de Mileto trasciende los siglos debido a la vigencia de su análisis sobre el comportamiento humano. Su visión del mundo, alejada de los dioses y centrada en la razón, habilitó la construcción de la filosofía como disciplina seria. Al observar la realidad desde la lógica, el filósofo identificó que la verdadera dificultad humana radica en el ejercicio de la autoconciencia. Este legado, preservado por historiadores y estudiosos, permite comprender por qué una frase pronunciada hace 2600 años conserva su capacidad para interpelar a cualquier ciudadano del presente. La superación del juicio externo hacia los demás es, en última instancia, el camino hacia la sabiduría.