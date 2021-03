¿Te pasó? Los errores más comunes que se cometen al decorar una habitación

El dormitorio es el lugar donde se debe encontrar paz y en el que se tiene que poder relajar todas las noches. Es un sitio que se decora y se personaliza de acuerdo a los gustos y necesidades.

Sin embargo, la decoración debe ser acorde a la función del cuarto, que es el anhelado e imprescindible descanso, pero muchas veces se cometen errores al organizarlo.

Estos son los errores más recurrentes a la hora de decorar una habitación:

Tener una cama muy grande

Si bien, es cierto que todos anhelamos tener una cama king o queen en su defecto, pero esto no siempre es posible. Se debe pensar en que quede el espacio suficiente para transitar y que quizás no se tenga que pegar la cama contra la pared, porque de este modo no se podría tener mesas de noche, las cuales también son muy necesarias.

Elegir colores fuertes

Los colores de la habitación deben ser lo más suaves y sutiles posibles, como los tonos beige, blancos, pasteles o tierra. Estos colores invitaran al descanso y la relajación, mientras que los colores intensos como naranjas, amarillos, violetas o rojos podrían alterar tu descanso.

Cuidado con los aparatos tecnológicos

Aunque no está recomendado tener ningún aparato electrónico en la habitación, casi todos necesitamos tener por lo menos un televisor en la habitación, pero si a eso le sumas un DVD, videojuegos, un computador, un celular, entre otros.

Entonces se podría estar saboteando las noches de descanso, pues además de las ondas electromagnéticas, se estaría saturando el espacio.

Por otro lado, se debe procurar que los cables queden bien ubicados o camuflados entre canaletas, si quedan sueltos, el cuarto no se verá nada estético.

Tener un escritorio

Es esta época de pandemia, muchas personas tuvieron que implementar el teletrabajo en sus hogares y pocas contaban con el espacio adecuado para hacerlo. Pero, si se coloca el lugar de trabajo dentro de la habitación se está cometiendo un grave error.

No es bueno para la salud tener tu lugar de trabajo en el mismo sitio donde descansás. La sugerencia es que debe tener un espacio diferente para cada actividad.

El cubrecama

El cubrecama de la habitación debe ser de acuerdo a los gustos. Sin embargo, si se vive en pareja se debe procurar que sea del gusto de los dos, es ideal escoger colores neutros, que le den un toque sofisticado y relajante al dormitorio.

También se pueden utilizar algunos almohadones decorativos, no se debe caer en el exceso, hay que recordar que se deberán quitar y poner a diario.

EL TIEMPO/GDA