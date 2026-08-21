Temporada de invierno: Cómo se vive un día completo en el Cerro Catedral

En la temporada de invierno, el Cerro Catedral es uno de los destinos turísticos más elegidos del país. Este ícono de la ciudad de Bariloche brinda una experiencia que combina deporte, naturaleza y paisajes con momentos de descanso y relajación. En todo ese recorrido, Corona y su versión sin alcohol, Corona Cero, están presentes en distintas instancias de la jornada, con espacios y actividades especialmente diseñadas para acompañar a quienes visitan el centro de esquí más importante de Argentina.

El centro de esquí cuenta con pistas desde principiantes a expertos

Como cada año, Corona lleva su espíritu de conexión con la naturaleza a los principales centros de ski del país. Su despliegue alcanza a Catedral, Chapelco, Las Leñas, Cerro Castor, Caviahue, La Hoya, Lago Hermoso y Perito Moreno, donde la marca propone una experiencia integral: desde las bases de los cerros y los medios de elevación hasta los paradores de montaña y los tradicionales encuentros de aprés ski cuando finaliza la jornada. De esta manera, la marca de cerveza construye un ecosistema donde cada espacio invita a desconectarse, relajar y volver a conectar con la naturaleza.

Corona invita a los visitantes a conectar con la naturaleza 35mmCalo

Al llegar al Cerro Catedral, se puede observar en la base la telecabina Amancay, que este año fue intervenida por Corona. Con una ambientación especialmente diseñada por la marca, el ascenso se transforma en una pausa para contemplar el paisaje desde las alturas, relajarse y vivir la montaña desde otra perspectiva para acceder a las pistas más altas de la montaña.

Corona presenta una temporada de invierno que invita a disfrutar desde el primer ascenso hasta la última bajada

La variedad de pistas permite que convivan principiantes y esquiadores avanzados. Este atractivo barilochense es el centro de esquí más grande del hemisferio sur, con unas 1.200 hectáreas de superficie esquiable. Así, los visitantes pueden disfrutar de un dia entero de diversión y paisajes patagónicos únicos.

Durante una jornada en la montaña también hay lugar para detenerse. Pensados para disfrutar ese momento entre bajada y bajada, los espacios de Corona Cero en Cerro Catedral invitan a bajar el ritmo, conectar con el paisaje y recargar energías. La propuesta sin alcohol es valorada por los turistas, ya que el deporte y la actividad física son protagonistas del día pero a la vez esta opción permite seguir disfrutando del ritual de compartir una Corona con los demás esquiadores.

La Corona Cero permite a los esquiadores continuar con la jornada

En los paradores al aire libre hay camastros frente a la montaña, mesas de customización y artistas que personalizan cascos. Además, la Trinevera, un trineo intervenido por Corona, recorre distintos sectores llevando el producto bien fría para que esquiadores y snowboarders puedan disfrutarla sin alejarse de las pistas.

Después de varias horas entre pistas, ascensos y bajadas, llega uno de los momentos más esperados: el après ski. A este plan se suma una agenda de experiencias que incluye los Sunset Hours, una serie de after ski que se realizan los jueves a partir de las 17 horas en distintos cerros para celebrar el cierre de la jornada con vistas y experiencias únicas.

Corona acompaña a los esquiadores en toda la jornada

En el Cerro Catedral, los Sunset Hours tienen lugar en Momos y Après. La propuesta también llega a Pantera, en Chapelco, y Ufo Point, en Las Leñas durante la temporada invernal. Así, el día en la montaña no termina necesariamente cuando se dejan los esquíes. Después de las últimas bajadas, la experiencia continúa con música, encuentros y el paisaje como escenario.

El día de esquí se cierra en los Sunset Hours, una serie de after ski en los paradores Aprés y Momos 35mmCalo

Con propuestas que atraviesan distintos momentos del recorrido —desde el ascenso y las pistas hasta las pausas y el après ski—, Corona busca acompañar la experiencia completa en el Cerro Catedral, manteniendo como eje su espíritu de conexión con la naturaleza y la posibilidad de disfrutar cada momento de una jornada en la nieve.

Para cada momento en la montaña, hay una Corona 35mmCalo

Una nueva forma de descubrir las pistas

Corona presentó este año el listado de las mejores pistas para descubrir cuáles son las más representativas del país. En lugar de evaluar únicamente su dificultad técnica, la marca desarrolló una clasificación que pone en valor todo aquello que puede convertir una bajada en un momento memorable.

Para construir este ranking, Corona analizó pistas de Cerro Catedral, Las Leñas, Chapelco y Cerro Castor, considerando cinco variables que reflejan una experiencia integral: paisaje y vistas (30%), diversión (25%), experiencia completa (20%), potencial para disfrutar el atardecer (15%) y desafío técnico (10%).

Corona elaboró un ranking de las mejores pistas del país

El ranking reúne diez pistas destacadas por sus atributos y experiencias únicas:

Panorámica de Nubes, en Cerro Catedral, encabeza la lista por sus vistas privilegiadas al lago Nahuel Huapi

Júpiter, en Las Leñas, donde la sensación de esquiar por encima de las nubes transforma cada descenso.

Pioneros, en Chapelco, reconocida por su imponente vista frontal al volcán Lanín.

Del Bosque, en Cerro Catedral, propone un descenso rodeado por el paisaje natural de los bosques patagónicos.

Caminito del Bosque, en Cerro Castor, atraviesa el entorno boscoso de la montaña y ofrece un recorrido diferente entre árboles y nieve.

Apolo, en Las Leñas, forma parte de uno de los descensos más largos del país junto con Neptuno y Venus.

Águila Mora, en Chapelco, se destaca por su recorrido enmarcado por el paisaje cordillerano de San Martín de los Andes.

Panamericana, en Las Leñas, ofrece un recorrido entre los distintos sectores de este reconocido centro de esquí mendocino.

Cañadón, en Las Leñas, suma una alternativa para recorrer la montaña y disfrutar de sus paisajes característicos.

Neptuno, en Las Leñas, completa junto a Apolo y Venus uno de los descensos más extensos de Argentina, con 7.050 metros de recorrido continuo.

El foco de la marca está puesto en la experiencia

Este listado propone una nueva manera de conocer la montaña, poniendo el foco en el paisaje, las sensaciones y todo aquello que hace que una pista se convierta en un recuerdo. “Una gran bajada no solo se define por su dificultad, sino también por lo que permite descubrir y disfrutar durante el recorrido”, explicaron desde la compáñía.

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