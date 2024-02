Amamantando a su bebé Maite notó un bulto en su mama izquierda, su obstetra subestimó su preocupación diciéndole que se debía a la lactancia; sin embargo, un estudio arrojó otro resultado

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

escuchar

En 2019 Maite Guio Nise, que es docente, había retomado su trabajo como secretaria en una escuela secundaria. Estaba en un gran momento de su vida. Hacía casi un año había dado a luz a Estéfano y como tomaba la teta muy seguido, era necesario levantarse más temprano para poder amamantarlo y sacarse leche en horario laboral. Para eso, contaba con la ayuda de su pareja, con quien hacían una muy buena dupla, cuenta, y con sus padres que siempre estuvieron al pie del cañón. Todo marchaba muy bien hasta que, de repente, sucedió algo que marcaría un antes y un después en su vida.

“Un día amamantando a mi bebé noté un bulto. Si bien ya sentía molestias en la mama izquierda no era una molestia ´normal´ porque había sufrido dolores cuando estaba varias horas sin amamantar o si me sacaba leche. Pero en este caso era una dureza que no se movía ni se achicaba al apretarla y ya tampoco me dolía. Además, su forma no cambiaba y lo sentía como una roca”, recuerda Maite.

"Un día amamantando a mi bebé noté un bulto. Si bien ya sentía molestias en la mama izquierda no era una molestia ´normal´ porque había sufrido dolores cuando estaba varias horas sin amamantar o si me sacaba leche. Pero en este caso era una dureza que no se movía ni se achicaba al apretarla y ya tampoco me dolía"

Una respuesta tan poco profesional como inesperada

Ante esta preocupación, lo primero que hizo Maite fue pedir un turno lo más rápido posible con su obstetra.

-Es por la leche, no te preocupes –le dijo el doctor.

-No creo que sea por eso, el bulto tiene una forma rara y no me duele –le contestó Maite.

-De rutina, te estoy haciendo las órdenes para una ecografía abdominal e intravaginal.

-Te pido, por favor, si me agregás una nueva ecografía mamaria –casi que le suplicó.

-No, ya tenemos la del mes pasado. No te hagas la cabeza –insistió el especialista.

“No te voy a repetir ningún estudio”

Como Maite notaba que el bulto iba creciendo le pidió a su ginecóloga que le hiciera una orden para realizarse una ecografía mamaria, cuyo resultado arrojó que tenía un nódulo que aparentemente era benigno. Entonces, nuevamente fue a ver a su obstetra, con la esperanza de que esta vez tomara más en serio su preocupación. Ya había pasado menos de un mes y el nódulo se había duplicado de tamaño.

-Por favor, te pido que me hagas la orden para hacerme otra ecografía para ver cómo está ese nódulo- le pidió Maite.

-Dejá de preocuparte innecesariamente, sos muy joven (tenía 31 años) para tener un cáncer de mama. Lo que tenés es por la lactancia. Y no te voy a repetir ningún estudio- le contestó fríamente.

Mientras se hacía el tratamiento de quimioterapia, Maite se hizo amiga de varias chicas que estaban en su misma situación.

No era un tumor, eran dos y malignos

Cuando salió del consultorio (había estado casi cuatro horas en la sala de espera para que la atendiera) Maite borró a su obstetra de la lista de contactos de su celular. Estaba muy enojada, fastidiosa y furiosa. Y se sintió subestimada.

“Al mes insistí en la guardia y, por fin, logré que me hicieran estudios más exhaustivos. Comenzó todo con una resonancia con contraste, luego la punción y varios análisis más para estadificar. No era un solo tumor, eran dos con características de malignidad y ya habían duplicado su tamaño y tomado los ganglios. Era carcinoma infiltrante. Luminal B”.

Junto a su marido y a su hijo, los amores de su vida.

“Estaba desorientada, asustada y desbastada”

Maite cuenta que en ese momento sintió mucha bronca, impotencia y desilusión ya que por el tamaño de los nódulos no había forma de extraerlos mediante una cirugía y tenía que sí o sí hacer quimioterapia.

“Estaba enojada y triste, desorientada, asustada, desbastada. No tenía miedo a la muerte, pero si a no poder compartir tiempo con mi hijo. Lo primero que pensé fue que quería vivir para verlo crecer, para acompañarlo y que él también pudiera acompañarme a mí, conocernos y acompañarnos”, se emociona.

El apoyo y la contención de su oncólogo, Pablo Capellino, a quien define como una persona muy importante en su vida, fue vital para que Maite se entregara 100% al tratamiento, más allá de los miedos lógicos que le surgieron.

“Sueño con ver crecer a mi hijo sano y feliz, con mantener la familia unida, con buena salud. Sueño con poder vivir la vida y no solo atravesarla".

“El tratamiento fue muy duro, pero me dejó muchas enseñanzas”

En septiembre del 2023, luego de casi dos años del diagnóstico y comienzo del tratamiento, Maite se preparó para una cirugía reconstructiva que, dice, fue mucho más llevadera.

“El tratamiento fue muy duro, pero me dejó muchas enseñanzas y pasó, como todo. Me hice amiga de algunas chicas, nos llamábamos onco-amigas. Compartíamos nuestras experiencias, nuestros miedos, nos entendíamos. Algunas ya no están, con las que siguen acá nos aguantamos cuando tocan controles, nos hablamos cuando nos quedamos sin medicación, cuando vuelve algún fantasma. Con algunas no nos conocemos personalmente, pero pareciera que somos amigas de toda la vida”.

Una de las cosas más lindas que vivió durante el tratamiento fue cuando junto a otras pacientes formaron el grupo “oncodiosas”. “Somos 15 chicas que empezamos a hacer memes para ponerle un poco de onda a la realidad que nos atraviesa. Los subimos a Instagram, nos juntamos las que compartimos el humor negro y nos reímos de nuestras desgracias”.

Maite está convencida que lo que le pasó fue un antes y un después en su vida. Dice que todos los días de su vida recuerda que se convirtió en paciente oncólogica. “Todas las noches tomo mi medicación, recetada por 10 años. Me levanto más cansada, a veces con dolores, la mayoría de los días agradecida y otros algo negativa y renegada”.

“Sentí que esto iba a pasar”

Para ayudar a otras mujeres que se encuentran atravesando este tipo de enfermedad, Maite compartió una parte de su historia en el Instagram wikicancerarg, creado por Agustina Clemente, donde la gente puede leer posteos que son informativos respaldados siempre por un profesional especializado en el tema.

Festejando el cumple de Estéfano, su hijo.

“Compartí el testimonio porque apenas me diagnosticaron no paraba de buscar casos parecidos al mío, chicas que estuvieran vivas, que hubieran hecho quimio, que tuvieran el mismo subtipo de cáncer que yo. Me costó, hasta que encontré historias que me hicieron sentir algo identificada. Sentí que esto también iba a pasar, creo que a más de una le pasa lo mismo y acá estoy para poder ayudar desde mi experiencia a cualquier persona que esté atravesando la enfermedad y tenga ganas de hablar”.

En la actualidad, Maite tiene 34 años y disfruta de su hijo que está cerca de cumplir cuatro. “Nuestra relación es muy divertida, nos amamos mucho. Compartimos juegos, comidas, charlas, el sol, el mar, tomar algún mate, mirar lo linda que está la luna, juegos de mesa, pileta y comidas los domingos con los abuelos”.

-¿Con qué cosas soñás?

-“Sueño con ver crecer a mi hijo sano y feliz, con mantener la familia unida, con buena salud. Sueño con poder vivir la vida y no solo atravesarla, con lograr ver las cosas con amor y olvidar aquello que nos resta o estanca”, concluye.