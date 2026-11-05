Tiene 86 años y sobrevivió dos meses a la deriva junto a su perro: “Es importante llevar equipos de comunicación de emergencia”

Una señal de emergencia permitió localizar un velero en el Pacífico después de más de dos meses sin noticias de su tripulante. A bordo estaban un navegante de 86 años y su perro, que fueron rescatados frente a California con ayuda de un buque mercante.

La baliza que permitió localizar el velero

La embarcación Willow Wind había zarpado de Astoria, en Oregón, con destino a Pago Pago, en Samoa Americana. El último contacto con el hombre había sido el 20 de agosto, según información de la Guardia Costera estadounidense reproducida por medios locales.

El 24 de octubre, las autoridades recibieron un aviso de que el navegante no había llegado a destino. El 27, un centro de coordinación de rescate en Alameda detectó una alerta de una baliza registrada al velero. Un avión C-27 de la Guardia Costera localizó la embarcación esa noche.

La Guardia Costera de los Estados Unidos recordó a los navegantes tener al día los servicios de comunicación de emergencia (Foto: United States Coast Guard )

El carguero Grand Orion respondió al pedido de asistencia y llegó durante la madrugada del 28 de octubre. El mal estado del mar impidió acercarse de inmediato. Pasaron más de 14 horas hasta que, a las 17:36, su tripulación logró subir al navegante y al perro.

El velero tenía las velas dañadas y fue dejado a la deriva. A la mañana siguiente, un helicóptero de la Guardia Costera trasladó a ambos desde el carguero hasta San Diego. Una vez en tierra, el hombre fue llevado a un hospital para una evaluación médica.

Un hombre y su perro son rescatados en el Océano Pacífico

El comandante Jason Nguyen destacó, en declaraciones difundidas por FOX 5 San Diego, la utilidad de contar con equipo de comunicación de emergencia y dejar un plan de navegación con una persona en tierra. “Este caso resalta la importancia de llevar equipos de comunicación de emergencia y de elaborar un plan de flotación para que alguien en tierra conozca los planes del viaje”, aseguró.

La coordinación involucró aeronaves, una embarcación oficial y la tripulación del carguero. “Estamos agradecidos con los marineros mercantes y las tripulaciones de la Guardia Costera, cuyo esfuerzo coordinado llevó esta búsqueda a un rescate exitoso”, señaló en un comunicado la Guardia Costera.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.