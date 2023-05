Tiene siete hijos y denuncia que la discriminan por tener la cara tatuada: “No me dan trabajo”

escuchar

Melissa Sloan tiene gran parte de su piel cubierta de tatuajes y es calificada como una persona “adicta” a los tatuajes.

El diario británico The Sun compartió su historia e indicaron que la mujer -quien actualmente tiene siete hijos- se encuentra desesperada, porque lleva más de seis meses en la búsqueda de trabajo y asegura que por su aspecto físico la rechazan en todas partes.

Por medio de su cuenta de Instagram la mujer acostumbra a compartir sus procedimientos (Foto: Instagram @melissa.sloan.357284)

Sloan vive en Gales del Sur y contó en varias entrevistas que se hizo su primer tatuaje cuando tenía 20 años y desde entonces cubrió la mayor parte de su cuerpo con cientos de tatuajes. Tiene, en su piel, desde las conejitas Play Boy hasta personajes animados.

En varias declaraciones, mostró su desespero por encontrar empleo: “Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa, pero nadie me acepta. No he tenido una sola oferta de trabajo”.

También sostuvo que se trata de una discriminación por su aspecto físico, ya que en ocasiones cubrió sus tatuajes y la gente la trata con normalidad. “Cuando salgo con una peluca y con maquillaje cubriendo mis tatuajes, la gente me trata con normalidad. Quiero demostrar que todos están equivocados” indicó.

La mujer se hizo su primer tatuaje a los 20 años The Sun

De igual manera, aseguró que está dispuesta a realizar cualquier trabajo porque necesita dinero para mantener a sus hijos. “Tengo niños que mantener, así que quizás tenga que quitarme los tatuajes y luego finalmente podré conseguir un empleo”, concluyó.

El Tiempo (Colombia)