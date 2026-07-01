Todos los invitados al Palacio Bosch por el 250° aniversario del Día de la Independencia de los Estados Unidos

La celebración, bajo el lema “Freedom 250″, contó con la presencia del presidente Javier Milei
- 1 minuto de lectura'
El festejo en el Palacio Bosch
Más leídas de Lifestyle
- 1
El truco casero con bicarbonato de sodio y pasta dental que deja los vidrios relucientes
- 2
La oscura historia detrás del adolescente que el cine bautizó como “el chico más hermoso del mundo”
- 3
El lugar en el que hay que poner una taza de arroz en julio para atraer la abundancia, según el Feng Shui
- 4
Tomás Gill, ingeniero en alimentos: “El secreto para evitar los gorgojos es guardar las legumbres o las harinas por 24 horas en el freezer”