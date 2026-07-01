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Todos los invitados al Palacio Bosch por el 250° aniversario del Día de la Independencia de los Estados Unidos

La celebración, bajo el lema “Freedom 250″, contó con la presencia del presidente Javier Milei

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Taina de Neuss, Stephanie Lamelas y Nunzia Locatelli de Bulgheroni
Taina de Neuss, Stephanie Lamelas y Nunzia Locatelli de BulgheroniFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas
El embajador de los Estados Unidos, Peter LamelasFabián Malavolta - LA NACION
Stephanie Lamelas, anfitriona de la noche
Stephanie Lamelas, anfitriona de la nocheFabián Malavolta - LA NACION
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, a su regreso de su viaje a Vaticano donde tuvo audiencia con el papa León XIV
Nunzia Locatelli de Bulgheroni, a su regreso de su viaje a Vaticano donde tuvo audiencia con el papa León XIVFabián Malavolta - LA NACION
El embajador Lamelas agradeció la presencia del presidente Milei. “Señor presidente, mi amigo Javier Milei, su presencia aquí le da honor a los Estados Unidos, al Palacio Bosch, a mi familia y refleja la fuerza de la amistad entre nuestros países”
El embajador Lamelas agradeció la presencia del presidente Milei. “Señor presidente, mi amigo Javier Milei, su presencia aquí le da honor a los Estados Unidos, al Palacio Bosch, a mi familia y refleja la fuerza de la amistad entre nuestros países”Embajada de los Estados Unidos
La llegada del presidente de la Nación, Javier Milei
La llegada del presidente de la Nación, Javier MileiFabián Malavolta - LA NACION
El canciller Pablo Quirno
El canciller Pablo QuirnoFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Israel, Eyal Sela, presente en el 250° aniversario de la independencia de los Estados Unidos
El embajador de Israel, Eyal Sela, presente en el 250° aniversario de la independencia de los Estados UnidosFabián Malavolta - LA NACION
El diputado Cristian Ritondo
El diputado Cristian Ritondo Fabián Malavolta - LA NACION
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, y su marido, el economista Jorge Aguado
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, y su marido, el economista Jorge AguadoFabián Malavolta - LA NACION
La periodista Cristina Pérez
La periodista Cristina PérezFabián Malavolta - LA NACION
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la legisladora porteña Pilar Ramírez
El secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la legisladora porteña Pilar RamírezFabián Malavolta - LA NACION
Georgie Neuss y su esposa, Taina Laurino de Neuss fueron de los primeros invitados en llegar al Palacio Bosch
Georgie Neuss y su esposa, Taina Laurino de Neuss fueron de los primeros invitados en llegar al Palacio BoschFabián Malavolta - LA NACION
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, junto a Josefina Roulliet. En la noche en el Palacio Bosch también se vio al asesor del Gobierno, Santiago Caputo
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina, Federico Sturzenegger, junto a Josefina Roulliet. En la noche en el Palacio Bosch también se vio al asesor del Gobierno, Santiago Caputo Fabián Malavolta - LA NACION
El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny
El jefe de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Sánchez ZinnyFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y su esposa, Zoia Klymenko
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y su esposa, Zoia KlymenkoFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui LabordeFabián Malavolta - LA NACION
El diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch y su hermano, el senador nacional Joaquín Benegas Lynch
El diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch y su hermano, el senador nacional Joaquín Benegas LynchFabián Malavolta - LA NACION
Erika Roman, de JPMorgan Chase
Erika Roman, de JPMorgan ChaseFabián Malavolta - LA NACION
Laa llegada del ministro de Salud, Mario Lugones
Laa llegada del ministro de Salud, Mario LugonesEmbajada de los Estados Unidos
El embajador de Unión Europea, Erik Høeg, junto a su esposa, Consuelo Cespedosa Gallardo
El embajador de Unión Europea, Erik Høeg, junto a su esposa, Consuelo Cespedosa GallardoFabián Malavolta - LA NACION
Daniel Petrone, presidente de la Cámara de Casación Penal
Daniel Petrone, presidente de la Cámara de Casación PenalFabián Malavolta - LA NACION
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios Fabián Malavolta - LA NACION
Fabián Perechodnik junto a Teresa Bulgheroni
Fabián Perechodnik junto a Teresa BulgheroniFabián Malavolta - LA NACION
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y Raúl Jalil, gobernador de Catamarca
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y Raúl Jalil, gobernador de CatamarcaFabián Malavolta - LA NACION
El embajador del Japón, Hoshino Yoshitaka
El embajador del Japón, Hoshino YoshitakaFabián Malavolta - LA NACION
Los anfitriones, en su primera celebración del Día de la Independencia en el país
Los anfitriones, en su primera celebración del Día de la Independencia en el paísFabián Malavolta - LA NACION
La llegada de Milei al Palacio Bosch. El presidente llegó junto a su hermana, la secretaria general de la Nación, Karina Milei, directo desde Casa Rosada. Milei es el primer presidente argentino en celebrar la Independencia de Estados Unidos en la embajada norteamericana
La llegada de Milei al Palacio Bosch. El presidente llegó junto a su hermana, la secretaria general de la Nación, Karina Milei, directo desde Casa Rosada. Milei es el primer presidente argentino en celebrar la Independencia de Estados Unidos en la embajada norteamericanaFabián Malavolta - LA NACION
El ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Alberto Presti
El ministro de Defensa, el Teniente General Carlos Alberto PrestiFabián Malavolta - LA NACION
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio FrigerioFabián Malavolta - LA NACION
Carolina Stanley y Federico Salvai
Carolina Stanley y Federico SalvaiFabián Malavolta - LA NACION
La embajadora de Líbano, Sonia Abou Azar, y el embajador de Canadá, Stewart Wheeler
La embajadora de Líbano, Sonia Abou Azar, y el embajador de Canadá, Stewart WheelerFabián Malavolta - LA NACION
Horacio Daniel Marín, presidente y CEO de YPF
Horacio Daniel Marín, presidente y CEO de YPFFabián Malavolta - LA NACION
El presidente del Banco Macro, Jorge Brito
El presidente del Banco Macro, Jorge BritoFabián Malavolta - LA NACION
Guillermo Stanley
Guillermo StanleyFabián Malavolta - LA NACION
La cantante de ópera, Mariana Bustos
La cantante de ópera, Mariana BustosFabián Malavolta - LA NACION
Sofía Perechodnik, de Fundación Banco Nación
Sofía Perechodnik, de Fundación Banco NaciónFabián Malavolta - LA NACION
El empresario Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos, y la senadora Flavia Royón
El empresario Facundo Prado, presidente de Grupo Lapachos, y la senadora Flavia RoyónFabián Malavolta - LA NACION
La escalera principal del Palacio Bosch vestida de fiesta
La escalera principal del Palacio Bosch vestida de fiestaFabián Malavolta - LA NACION
Santiago Caputo recorre el Palacio Bosch junto a Peter Lamelas. El embajador tiene un retrato de Javier Milei en su residencia
Santiago Caputo recorre el Palacio Bosch junto a Peter Lamelas. El embajador tiene un retrato de Javier Milei en su residenciaEmbajada de los Estados Unidos
El embajador del Perú, Carlos Chocano Burga, presente en la residencia norteamericana
El embajador del Perú, Carlos Chocano Burga, presente en la residencia norteamericanaFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, junto a Sofía Valenzuela
El embajador de Chile, Gonzalo Uriarte Herrera, junto a Sofía ValenzuelaFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta, junto a su esposa, Adriana Delgado
El embajador de Colombia, José Roberto Acosta, junto a su esposa, Adriana DelgadoFabián Malavolta - LA NACION
La encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz, y su esposo, Ricardo Miranda
La encargada de Negocios de Polonia, Bogna Ruminowicz, y su esposo, Ricardo MirandaFabián Malavolta - LA NACION
La embajadora de Haití, Olga Ducasse
La embajadora de Haití, Olga DucasseFabián Malavolta - LA NACION
Mario Montoto, presidente de Cámara de Comercio Argentina-Israelí
Mario Montoto, presidente de Cámara de Comercio Argentina-IsraelíFabián Malavolta - LA NACION
La embajadora de la Orden de Malta, María Podestá
La embajadora de la Orden de Malta, María PodestáFabián Malavolta - LA NACION
El canciller Pablo Quirno siguió atento cada detalle de la llegada del presidente al Palacio Bosch
El canciller Pablo Quirno siguió atento cada detalle de la llegada del presidente al Palacio BoschFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov, y su esposa, Konul Teymurov
El embajador de Azerbaiyán, Ramzi Teymurov, y su esposa, Konul TeymurovFabián Malavolta - LA NACION
Louise McKerrow, directora de marketing & publicity para la Argentina y Chile de Netflix, y Juan José Méndez, Políticas Públicas de Netflix
Louise McKerrow, directora de marketing & publicity para la Argentina y Chile de Netflix, y Juan José Méndez, Políticas Públicas de NetflixFabián Malavolta - LA NACION
Jorge Brito conversa con Héctor Magnetto
Jorge Brito conversa con Héctor MagnettoFabián Malavolta - LA NACION
El abrazo entre Milei y Lamelas
El abrazo entre Milei y LamelasFabián Malavolta - LA NACION
El himno de los Estados Unidos, interpretado por The Marine Forces Reserve (MARFORRES) Band
El himno de los Estados Unidos, interpretado por The Marine Forces Reserve (MARFORRES) BandFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto al presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y Stephanie Lamelas
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, junto al presidente de la Nación, Javier Milei, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y Stephanie Lamelas Embaj
El Palacio Bosch, con retratos de los presidentes Milei y Trump, reflejaron la buena relación entre ambos países
El Palacio Bosch, con retratos de los presidentes Milei y Trump, reflejaron la buena relación entre ambos paísesFabián Malavolta - LA NACION
Iván de Pineda, conductor del evento, junto al presidente de la Nación y el anfitrión
Iván de Pineda, conductor del evento, junto al presidente de la Nación y el anfitriónFabián Malavolta - LA NACION
El himno argentino en la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos
El himno argentino en la celebración del Día de la Independencia de los Estados Unidos
El pin que celebra los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos.
El pin que celebra los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos.Fabián Malavolta - LA NACION
La selfie junto a la senadora nacional, Patricia Bullrich
La selfie junto a la senadora nacional, Patricia BullrichEmbajada de los Estados Unidos
Gustavo Meirovich, juez de Instrucción en el Fuero Penal Económico
Gustavo Meirovich, juez de Instrucción en el Fuero Penal EconómicoFabián Malavolta - LA NACION
Ezequiel Herszage, Corporate Chief of staff de Grupo IRSA
Ezequiel Herszage, Corporate Chief of staff de Grupo IRSAFabián Malavolta - LA NACION
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y Eloísa Frederking, vicepresidenta Segunda de la SRA
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, y Eloísa Frederking, vicepresidenta Segunda de la SRA
El mensaje especial enviado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump
El mensaje especial enviado por el presidente de los Estados Unidos, Donald TrumpFabián Malavolta - LA NACION
El mensaje del presidente Donald Trump por el 250° Día de la Independencia
El mensaje del presidente Donald Trump por el 250° Día de la Independencia
Karina Milei siguió atenta la ceremonia junto al canciller Pablo Quirno
Karina Milei siguió atenta la ceremonia junto al canciller Pablo QuirnoFabián Malavolta - LA NACION
Felipe Durán y Claudio Stamato
Felipe Durán y Claudio StamatoFabián Malavolta - LA NACION
Juan Nápoli, presidente de VALO
Juan Nápoli, presidente de VALOFabián Malavolta - LA NACION
“Es ahora el momento de construir una relación más fuerte, más profunda, y más audaz entre los Estados Unidos y la Argentina. Hace 250 años, un grupo de hombres tomó la decisión histórica, no tenían garantías, no tenían seguridad, pero tenían coraje, como el coraje que tiene el presidente Milei, como un león. Tomaron una pluma, firmaron sus nombres y declararon al mundo una idea simple y poderosa: somos libres. Fue el nacimiento de los Estados Unidos”
“Es ahora el momento de construir una relación más fuerte, más profunda, y más audaz entre los Estados Unidos y la Argentina. Hace 250 años, un grupo de hombres tomó la decisión histórica, no tenían garantías, no tenían seguridad, pero tenían coraje, como el coraje que tiene el presidente Milei, como un león. Tomaron una pluma, firmaron sus nombres y declararon al mundo una idea simple y poderosa: somos libres. Fue el nacimiento de los Estados Unidos” Fabián Malavolta - LA NACION
“Esta noche es un momento clave, único, donde celebramos el Freedom 250, la celebración de los doscientos cincuenta años de la independencia de los Estados Unidos, doscientos cincuenta años desde que un pueblo decidió que la libertad no era un sueño lejano, sino un derecho dado por Dios”, destacó Lamelas
“Esta noche es un momento clave, único, donde celebramos el Freedom 250, la celebración de los doscientos cincuenta años de la independencia de los Estados Unidos, doscientos cincuenta años desde que un pueblo decidió que la libertad no era un sueño lejano, sino un derecho dado por Dios”, destacó LamelasFabián Malavolta - LA NACION
Ramiro Ferreri, de RF Barras
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Los cócteles de RF en el Palacio Bosch
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El festejo se llevó a cabo dentro del Palacio Bosch y en una inmensa carpa instalada en los jardines
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Hamburguesas en el festejo por el Día de la Independencia de los Estados Unidos
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Tato Lanusse y Martín Cabrales
Tato Lanusse y Martín CabralesFabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, recibió felicitaciones por la actuacción de su seleccionado en el Mundial 2026
El embajador de Marruecos, Fares Yassir, recibió felicitaciones por la actuacción de su seleccionado en el Mundial 2026Fabián Malavolta - LA NACION
El embajador de Panamá, Juan Luis Correa Esquivel
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El lema "Freedom 250"
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El embajador destacó lo especial de la fecha patria. “Fue el nacimiento de los Estados Unidos, el nacimiento del sueño americano. Que marca que no importa donde se nace, ni cuánto se tiene, ni dónde uno vive, puede conseguir su propio destino. Ése sueño cambió el mundo, y también cambió mi vida", expresó
El embajador destacó lo especial de la fecha patria. “Fue el nacimiento de los Estados Unidos, el nacimiento del sueño americano. Que marca que no importa donde se nace, ni cuánto se tiene, ni dónde uno vive, puede conseguir su propio destino. Ése sueño cambió el mundo, y también cambió mi vida", expresóEmbajada de los Estados Unidos
"Yo siempre digo que soy cubano de nacimiento y americano por la gracia de Dios -contó el embajador Lamelas-. Nací en Cuba y, cuando tenía cuatro años mi familia enfrentó una decisión: enfrentar la opresión o arriesgarlo todo por la libertad, elegimos la libertad. Llegamos a los Estados Unidos en un buque de la Cruz Roja sin nada, pero con fe y esperanza”
"Yo siempre digo que soy cubano de nacimiento y americano por la gracia de Dios -contó el embajador Lamelas-. Nací en Cuba y, cuando tenía cuatro años mi familia enfrentó una decisión: enfrentar la opresión o arriesgarlo todo por la libertad, elegimos la libertad. Llegamos a los Estados Unidos en un buque de la Cruz Roja sin nada, pero con fe y esperanza” Fabián Malavolta - LA NACION
“Mi papá era farmacéutico, perdió todo en Cuba pero vino a los Estados Unidos por una oportunidad, porque no quería que sus hijos vivieran con el comunismo. Nos dio una oportunidad de estudiar, de trabajar, de construir una familia, una carrera y una empresa. Y una vida que mis padres soñaron. Mis padres soñaron que nosotros íbamos a crecer en un país libre, mis hermanos y yo. Y crecimos en los Estados Unidos, gracias a Dios, por eso esta noche esto es tan personal para mí. Que un niño que salió de Cuba buscando la libertad está hoy de pie, en el Palacio Bosch, como el embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina, una de las naciones más bellas y más orgullosas, más prometedoras del mundo. Es es el sueño americano”, declaró el embajador
“Mi papá era farmacéutico, perdió todo en Cuba pero vino a los Estados Unidos por una oportunidad, porque no quería que sus hijos vivieran con el comunismo. Nos dio una oportunidad de estudiar, de trabajar, de construir una familia, una carrera y una empresa. Y una vida que mis padres soñaron. Mis padres soñaron que nosotros íbamos a crecer en un país libre, mis hermanos y yo. Y crecimos en los Estados Unidos, gracias a Dios, por eso esta noche esto es tan personal para mí. Que un niño que salió de Cuba buscando la libertad está hoy de pie, en el Palacio Bosch, como el embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina, una de las naciones más bellas y más orgullosas, más prometedoras del mundo. Es es el sueño americano”, declaró el embajadorFabián Malavolta - LA NACION
Los Lamelas en modo Mundial 2026
Los Lamelas en modo Mundial 2026Embajada de los Estados Unidos
El festejo anticipado por el Día de la Independencia de los Estados Unidos
El festejo anticipado por el Día de la Independencia de los Estados UnidosFabián Malavolta - LA NACION
Fernando Straface, director de PUENTE
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Enrique Antonini, director del Banco Mariva
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Marcelo Elizondo
Marcelo ElizondoFabián Malavolta - LA NACION
Gastón Domíngues Caetano, presidente de CAEMe, y Silvana Kurkdjian, general manager de Birstol Myers Squibb
Gastón Domíngues Caetano, presidente de CAEMe, y Silvana Kurkdjian, general manager de Birstol Myers SquibbFabián Malavolta - LA NACION
La diputada de la legislatura porteña Lucía Montenegro, y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
La diputada de la legislatura porteña Lucía Montenegro, y Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Fabián Malavolta - LA NACION
Silvia Naishtat, secretaria de la Academia Nacional de Periodismo
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El fútbol fue uno de los temas del día entre los embajadores de Panamá y de Marruecos
El fútbol fue uno de los temas del día entre los embajadores de Panamá y de MarruecosFabián Malavolta - LA NACION
El 250° Día de la Independencia de los Estados Unidos
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Anamá Ferreira el los festejos en la embajada de los Estados Unidos
Anamá Ferreira el los festejos en la embajada de los Estados UnidosEmbajada de los Estados Unidos
El embajador Peter Lamelas y un Día de la Independencia a puro rock
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El festejo en el Palacio Bosch

Hace semanas que el Palacio Bosch, residencia del embajador de los Estados Unidos, se prepara para el festejo
Hace semanas que el Palacio Bosch, residencia del embajador de los Estados Unidos, se prepara para el festejoFabián Malavolta - LA NACION
La llegada de la cantante de ópera, al Palacio Bosch
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La residencia está ubicada justo frente al Fan Fest, en Palermo
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El festejo adelantado llamó la atención de los vecinos y transeúntes
El festejo adelantado llamó la atención de los vecinos y transeúntesFabián Malavolta - LA NACION
El Palacio Bosch, residencia del embajador de los Estados Unidos, vestido de fiesta
El Palacio Bosch, residencia del embajador de los Estados Unidos, vestido de fiestaEmbajada de los Estados Unidos
Tras la recepción, la fiesta siguió con la performance de la banda Jefferson Starship con clásicos del rock de los 70 y los 80
Tras la recepción, la fiesta siguió con la performance de la banda Jefferson Starship con clásicos del rock de los 70 y los 80Fabián Malavolta - LA NACION
Se llevó a cabo un fuerte operativo de seguridad en el marco de la celebración de los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos
Se llevó a cabo un fuerte operativo de seguridad en el marco de la celebración de los 250 años de la Independencia de los Estados UnidosFabián Malavolta - LA NACION
Los controles policiales incluyeron también a la división canina
Los controles policiales incluyeron también a la división caninaFabián Malavolta - LA NACION
Elvis dijo presente en la celebración
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Por Paula Ikeda
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