Todos los invitados al Palacio Bosch por el 250° aniversario del Día de la Independencia de los Estados Unidos

“Mi papá era farmacéutico, perdió todo en Cuba pero vino a los Estados Unidos por una oportunidad, porque no quería que sus hijos vivieran con el comunismo. Nos dio una oportunidad de estudiar, de trabajar, de construir una familia, una carrera y una empresa. Y una vida que mis padres soñaron. Mis padres soñaron que nosotros íbamos a crecer en un país libre, mis hermanos y yo. Y crecimos en los Estados Unidos, gracias a Dios, por eso esta noche esto es tan personal para mí. Que un niño que salió de Cuba buscando la libertad está hoy de pie, en el Palacio Bosch, como el embajador de los Estados Unidos ante la República Argentina, una de las naciones más bellas y más orgullosas, más prometedoras del mundo. Es es el sueño americano”, declaró el embajador

Fabián Malavolta - LA NACION