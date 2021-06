Tras una vida de dolor, una mujer descubrió un extraño elemento en su nariz gracias a un hisopado

Durante la mayor parte de su vida, Mary McCarthy, trabajadora de la cocina de un hospital en Nueva Zelanda y residente de Addington, tuvo dificultades para respirar además de un dolor crónico en el lado derecho de la nariz. El año pasado, después de una prueba de COVID-19 que resultó extremadamente dolorosa, sus problemas nasales se agravaron.

“Mi nariz goteaba constantemente y tenía mucho dolor”, le dijo la mujer al sitio Stuff. Para reducir la dolencia, McCarthy visitó a varios médicos que le dijeron que solo tenía una afección crónica en los senos nasales y no le dieron ninguna solución.

La ficha que estaba alojada en su nariz y que le provocaba respirar con dificultad

Pero una noche, cuando terminó su jornada, se dirigió al departamento de emergencias del hospital Christchurch –donde trabaja- porque tenía mucho dolor. “Afortunadamente, la enfermera y el médico que me atendieron creyeron que era más que dolor en los senos nasales. Me preguntaron si alguna vez me había metido algo en la nariz y les conté bromeando sobre una ficha que aspiré a los ocho años creyendo que no iba a significar nada”, rememoró.

Fue así que una tomografía computarizada reveló un objeto en la parte superior de la nariz. El médico intentó quitárselo mientras estaba despierta, pero era demasiado grande. Por lo tanto, tuvieron que operarla y el elemento fue empujado por su nariz y extraído por su boca. La prueba de COVID había desprendido el disco y provocado una infección.

“Cuando me desperté pregunté qué era y me contaron que, efectivamente, era la pequeña ficha del juego infantil de los ocho años que ni siquiera había perdido su color, pero sí se había calcificado por lo que mi nariz se había torcido. Ahora espero una vida de respiración fluida y de una nariz más recta”, aseguró.

